Nova imagem da cidade anunciada, novo começo para contar ao mundo a história de Zhuhai

ZHUHAI, China, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Zhuhai, com sua nova LOGOMARCA da cidade e vídeo promocional, compartilha internacionalmente suas qualidades como cidade e histórias na era da Área da Grande Baía.

Em 25 de agosto – o dia anterior ao 39º aniversário da Zona Econômica Especial de Zhuhai, para demonstrar sua vitalidade e oportunidades na era da Área da Grande Baía, Zhuhai globalmente anunciou sua nova LOGOMARCA e vídeo promocional. Especialistas domésticos e do exterior da área da comunicação internacional e funcionários do Governo Popular da Municipalidade de Zhuhai testemunharam o anúncio. Os especialistas discutiram o tema "Branding de Cidades na Era da Área da Grande Baía", sugerindo estratégias de marca para cidades como Zhuhai, no âmbito da Área, para expandir a cooperação internacional.

Uma cidade se destaca na comunicação internacional com uma imagem atraente e eficazes estratégias de branding. Lang Liqun, o criador da LOGOMARCA, apresentou que, centrando-se em suas abertas, inclusivas, vibrantes e amigáveis características, Zhuhai integra na LOGOMARCA seus elementos exclusivos, entre eles a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a Estátua da Menina Pescadora de Zhuhai, águas límpidas e montanhas exuberantes, refletindo as vantagens geográficas que ajudam Zhuhai a conectar-se com o mundo, a cultura marinha e o belo ambiente ecológico de lá.

O novo vídeo promocional de Zhuhai foi outro destaque do evento. O diretor Xing Chuan disse que, para ajudar o público internacional a entender e amar a cidade costeira, Zhuhai conta a história da abertura da perspectiva de um amigo estrangeiro.

Barney Broom, um famoso diretor do Reino Unido, mencionou no evento que, "A nova LOGOMARCA e vídeo promocional claramente revelam as qualidades de Zhuhai. Eu acho que é uma cidade aberta, vibrante, energética e cheia de espírito".

Com o abrangente rápido crescimento da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, cidades da região, entre elas, Zhuhai, estão atraindo mais atenções globais, com mais tópicos e oportunidades de branding.

"A Área da Grande Baía funciona como uma janela para a China mostrar sua reforma e abertura globalmente, e também como um motor aprofundando a cooperação entre a China e o mundo", disse Patrick Nijs, cofundador do Centro Conjunto de Inovação UE-China (Pequim-Bruxelas). "Zhuhai, a única cidade do continente conectada tanto com Hong Kong como com Macau por uma ponte terrestre, funciona como um portão e polo da Área da Grande Baía. Isto poderia ser tomado como uma oportunidade vantajosa para o branding da cidade", ele disse.

Na era da Área da Grande Baía, Zhuhai continua inovando os modos da comunicação internacional. Através de diversos eventos internacionais em Zhuhai, a exemplo da Exposição Internacional Aeroespacial & de Aviação da China, Festival Internacional do Circo da China e Fórum da Rota Marítima da Seda do Século 21 sobre a Comunicação Internacional da China (Guangdong), Zhuhai está promovendo histórias incríveis de cooperação internacional e arte, junto com inovação científica.

Especialistas no local acreditam que os proativos esforços de promoção internacional de Zhuhai avançam sua presença internacional e já exibem sua dinâmica de desenvolvimento constante e força atrativa no desenvolvimento da Área da Grande Baía.

FONTE The People's Government of Zhuhai Municipality

