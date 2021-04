Nová kryptoměna Token ELONGATE se zavázala věnovat celkem 1 000 000 amerických dolarů různým charitativním organizacím

V sérii živých streamů, vysílaných jednou týdně pod názvem „charitativní večírky" s úzce provázanou komunitou investorů, Elongate poskytl dar charitativním organizacím, jako jsou Children International, Action Against Hunger a Ocean Cleanup. Dne 4. dubna přijala organizace Children International první dar ve výši 75 000 amerických dolarů, sumu, která byla navýšena na 325 000 amerických dolarů na posledním charitativním večírku Elongate 18. dubna. Organizace Action Against Hunger a The Ocean Cleanup získaly obě od komunity Elongate celkem 250 000 amerických dolarů. Další dar přislíbila organizaci Big Green, která se ke společnosti Elongate připojí v akci vysílané živě u příležitosti letošních oslav Dne Země. Big Green je nezisková organizace, kterou založili Kimbal Musk a Hugo Matheson s cílem vytvářet zdravé prostředí, ve kterém se děti mohou učit a vyrůstat.

Elongate je kryptoměna token, která se zrodila z tweetu technologické ikony, miliardáře a filantropa Elona Muska 25. března. Odtud developer bitcoinu vytvořil Elongate, token řízený komunitou, který spojuje obecnou povahu obchodování s kryptoměnami a charitativní iniciativy. Několik dní před jeho debutem, členové komunity sami zorganizovali realizaci, administraci a rozšíření projektu. Elongate v současné době řídí generální ředitel Lorenzo Andree, odborník na obchodní informatiku ze Švýcarska. Tým se soustavně rozšiřuje a usiluje o další vývoj svých operací. V současné době nemá Elongate s Elonem Muskem žádné propojení.

Ředitel marketingu Elongate Gene Rhode Fuensalida Pantig ve světle četných přesahů a zajímavých iniciativ Elongate vysvětluje: „Elongate má konkrétní cíl fungovat jako „brána" pro přenos digitálních iniciativ do reálného světa. Prostor kryptoměn má nevyužitou sílu ve svých příznivcích, kteří mají různé profese a jsou ochotni pomáhat měnit svět. Charita je nezbytnou součástí ekosystému Elongate a my to chceme do budoucna dokázat tím, že rozšíříme naše nabídky. Kromě dobročinných iniciativ jsme rovněž v procesu vývoje NFT launchpadu a dalších krypto inovací. Elongate usiluje o prosazení své identity nejen v digitálním a krypto prostoru, ale i v reálném světě."

V současné době tvoří Elongate komunita více než 250 000 držitelů s dalšími více než 140 000 na všech platformách a kanálech. Další informace o Elongate naleznete na stránkách https://www.elongate.cc/

O měně ELONGATE

V březnu 2021 vznikla ELONGATE jako myšlenkový koncept (meme), inspirovaný oblíbeným miliardářem Elonem Muskem. Bitva proti celosvětové pandemii donutila svět využívat digitální iniciativy v mnohem širším měřítku. Elongate chce využít příležitost sebereflexe a promítnout ji do charitativních snah, které by mohly pomoci udělat ze světa lepší místo. Další informace o Elongate naleznete na oficiálních internetových stránkách na adrese https://www.elongate.cc/, navštivte nás na síti Facebook na adrese https://www.facebook.com/elongate.cc a sledujte nás na Instagramu @elongate.cc.

O organizaci Children International

Organizace Children International se sídlem v Kansas City, v americkém státě Missouri, je globální nezisková humanitární organizace, která se snaží pomáhat prolomit koloběh chudoby. Prostřednictvím dlouhodobého na míru šitého přístupu podporuje organizace Children International děti a mladé lidi v prvních dvou desetiletích jejich života, poskytuje jim přístup k informacím a inspiraci v oblastech zdraví, vzdělání, zlepšení postavení díky životním dovednostem a zaměstnanosti. Pokud jsou mladí lidé vybaveni k tomu, aby změnili svůj vlastní život, často mění i své rodiny a komunity a v důsledku toho se dobro na světě šíří dál. Pokud chcete více informací o tom, jak podpořit její misi včetně informací, jak poslat dar v kryptoměně, navštivte stránky https://www.children.org/

O organizaci Action Against Hunger

Organizace Action Against Hunger je světový odborník na boj proti hladu a vůdce světového hnutí, které usiluje o vymýcení hladu, který ohrožuje životy lidí. Již více než 40 let stojí tato humanitární a pokroková organizace v první linii pomoci a prevence hladu v téměř 50 zemích. Jen v roce 2019 pomohla více než 17 milionům lidí.

O organizaci The Ocean Cleanup

Organizace Ocean Cleanup vyvíjí pokročilé technologie pro likvidaci plastů v oceánech. Založil ji v roce 2013 Boyan Slat a v současné době zaměstnává kolem 95 konstruktérů a výzkumníků. Má centrálu v nizozemském Rotterdamu.

O organizaci Big Green

Big Green je národní nezisková organizace zaměřená na vytváření zdravého prostředí, kde se děti mohou učit a vyrůstat. Prostřednictvím vzdělávání ve venkovním prostředí, zahrad a speciálních programů usiluje společnost Big Green o propojení vzdělávání a zdraví a nabízí zážitky, které děti doslova pohltí. Založili ji v roce 2011 Kimbal Musk a Hugo Matheson s cílem řešit zdravotní problémy souvisejícími se stravováním. Od té doby Big Green spolupracuje s téměř 650 školami v Los Angeles, Denveru, Chicagu, Memphisu, Detroitu, Indianapolis, a Pittsburku a podporuje studenty, učitele a rodiny prostřednictvím programů ve škole, online i doma. Další informace naleznete na stránkách https://biggreen.org/ nebo nás sledujte síti Twitter a Instagram @BigGreen.

