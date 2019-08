Nova loja conceito da PUMA na Cidade de Nova York integra perfeitamente tecnologia, arte e música para uma experiência inigualável de varejo

ESTÚDIO DE PERSONALIZAÇÃO E ÁREAS DE ENGAJAMENTO ACIONADAS POR TECNOLOGIA FORNECEM AOS CONSUMIDORES UMA EXPERIÊNCIA DE COMPRA DIFERENTE DE TUDO O QUE ELES JÁ VIRAM

WESTFORD, Massachusetts, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A PUMA inaugura hoje sua primeira loja conceito na América do Norte, localizada no endereço 609 Fifth Avenue, na Cidade de Nova York. Com foco em tecnologia e produtos de vanguarda, a loja exibe um espaço imersivo da marca PUMA, oferecendo aos consumidores uma experiência única de compra, através de áreas inovadoras de engajamento esportivo, um estúdio de personalização e ofertas conectadas digitalmente. A loja tem 1.672 metros quadrados de espaço interativo de varejo, estendendo-se por dois andares, com vitrines modernas com altura dupla, em 49 metros de fachada de fora a fora.

"A PUMA está muito satisfeita por abrir sua primeira loja conceito na Cidade de Nova York, em uma localização privilegiada em Manhattan, que irá nos permitir conectar com nossos clientes estadunidenses e internacionais", disse o presidente-executivo da PUMA SE, Bjoern Gulden. "Acredito que o investimento nessa nova loja – em uma das cidades mais agitadas do mundo – irá nos ajudar em nosso propósito de ser a marca esportiva mais rápida do mundo. Assumimos o compromisso de forçar os limites dos esportes, da moda e da tecnologia e essa loja é a última manifestação desse compromisso".

A PUMA fez parceria com artistas e estilistas renomados para disponibilizar seu estúdio de personalização exclusivo PUMA x YOU na loja. Os clientes podem individualizar e personalizar calçados, vestuário e acessórios PUMA, usando tintas, imersões, tinturas, trabalhados com retalhos, bordados, tricôs em 3D, impressão a laser, pinagem, upcycling de materiais e muitos outros meios criativos. Estágios de novos artistas começam a cada duas semanas, com parceiros de colaboração como Sue Tsai , BWOOD, Maria Jahnkoy, Même e Pintrill, com mais artistas sendo anunciados mais tarde, neste ano.

A partir do fim de semana do Dia do Trabalho com os reis da personalização, a loja irá lançar a Chinatown Market University, em que os clientes da loja poderão personalizar seus vestuários, calçados e acessórios da PUMA, usando tecnologia de impressão avançada da Chinatown Market. A equipe da Chinatown Market também irá dar aulas sobre vários métodos de "faça você mesmo" (DIY – do-it-yourself) e de personalização, para ajudar a inspirar a próxima geração de criadores. Além da loja conceito, a Chinatown Market University, um programa a ser lançado em colaboração com a PUMA, irá emergir em várias formas em 2020.

Destacando o compromisso da PUMA de longa data com esportes motorizados, os clientes podem brincar em simuladores de corrida de F1, de nível profissional, e virtualmente correr nas ruas da Cidade de Nova York – os mesmos que o embaixador da marca da empresa Lewis Hamilton e o piloto da Aston Martin Red Bull Racing Max Verstappen usam para treinar quando não estão na pista de corrida.

Se o futebol for mais importante que a velocidade, os clientes podem testar as mais novas chuteiras da PUMA no simulador dentro da loja, que imita o campo do Estádio San Siro, ao mesmo tempo que são virtualmente orientados pelos embaixadores da marca e jogadores profissionais Antoine Griezmann e Romelu Lukaku.

Dentro da nova loja da PUMA, os clientes podem ver produtos em cores e estilos alternativos, através do iMirror by NOBAL colocado em diversos pontos da loja. O espelho permite que produtos RFID apresentem seleções alternativas, com base no item que o consumidor experimenta. Além disso, os consumidores podem pressionar um botão para notificar um empregado da loja que precisam de ajuda no espelho e se inscrever para eventos na loja.

Os clientes também podem relaxar e desfrutar o assento do estádio e uma experiência de jogo da NBA2K em uma tela grande na área de basquetebol. A área de basquetebol também terá tecnologia moderna, incluindo códigos QR localizados em todos os produtos.

"A PUMA continua a experimentar um sólido crescimento na América do Norte e essa nova loja reafirma nosso compromisso com esse importante mercado", disse o presidente da PUMA para a América do Norte, Bob Philion. "Tanto para turistas que vêm visitar essa icônica cidade como para nova-iorquinos de toda a vida, estamos muito estimulados com a inauguração de nossa loja nessa comunidade vibrante e diversificada, que se alinha com nossa mentalidade 'Forever Faster' (Sempre mais rápidos)".

Durante o ano, a loja conceito de Nova York também irá disponibilizar coleções exclusivas, criadas por embaixadores da marca e atletas seletos, e sediar eventos únicos e experiências autênticas na Cidade de Nova York. A loja conceito irá oferecer uma grande variedade de produtos PUMA, incluindo os de estilo de vida, basquetebol, esportes motorizados, golfe, desempenho, futebol e de crianças.

Os clientes podem experimentar as ofertas únicas da loja durante o fim de semana de inauguração, de 29 de agosto a 2 de setembro, com eventos que incluem apresentações na loja, atividades de aptidão física e merchandise exclusiva no fim de semana de inauguração.

A loja da PUMA na Quinta Avenida ficará aberta de segunda-feira a domingo, das 10h às 20h. Para obter mais informações, visite puma.com.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, que cria, desenvolve, coloca no mercado e vende calçados, vestuários e acessórios. Por 70 anos, a PUMA propulsionou incessantemente o esporte e a cultura, ao criar produtos velozes para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e de estilo de vida inspirados em esportes, em categorias como futebol, corridas, treinamento, basquetebol, golfe e esportes motorizados. A empresa colabora com estilistas e marcas renomados para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA controla as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 13.000 pessoas mundialmente e é sediada em Herzogenaurach, Alemanha. Para obter mais informações, visite http://www.puma.com.

