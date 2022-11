Nova pesquisa global do Xbox constata que famílias pretendem se conectar por meio de jogos nessas festas de fim de ano

Cinquenta e seis por cento dos entrevistados concordam que passar a apreciação dos videogames das gerações mais velhas para as mais jovens é uma ótima tradição

SEATTLE, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- As festas de fim de ano são uma ocasião repleta de união, alegria e troca de presentes, e este ano você pode adicionar jogos a essa lista! Uma nova pesquisa global, realizada pela YouGov e encomendada pelo Xbox, sugere que as famílias estão usando os jogos para conectar-se melhor durante o período das festas – em todo o mundo e em todas as gerações. Entre os entrevistados da pesquisa que disseram que pretendem jogar videogames durante as festas de fim de ano, 38% classificaram os jogos como uma de suas cinco maiores atividades em família.

Deixando de ser apenas um passatempo para adolescentes, os jogos para toda a família como Minecraft e Forza Horizon 5 representaram mais de 50% dos games jogados durante o período das festas de 2021, um aumento nos últimos dois anos [dados internos do Xbox Live de novembro de 2020 a janeiro de 2022].

A pesquisa também sugere que jogar está ajudando a criar mais conexões intergeracionais durante as festas de fim de ano, por exemplo:

Dos entrevistados da pesquisa que disseram que pretendem jogar videogames com os membros da família durante as festas, 40% pretendem jogar com seus filhos, 21% pretendem jogar com seus pais, 5% pretendem jogar com seus avós e 10% pretendem jogar com os agregados

Cinquenta e seis por cento dos entrevistados concordaram que passar a apreciação dos videogames das gerações mais velhas para as mais jovens é uma ótima tradição

Além de reunir as pessoas durante as festas de fim de ano, os resultados da pesquisa sugerem que os mundos virtuais fantásticos dos jogos oferecem uma fuga muito necessária das pressões do mundo real para ajudar as pessoas a relaxar. Dos entrevistados da pesquisa que jogam, 54% recorrem aos videogames para aliviar o estresse, em comparação com outras atividades como ficar em redes sociais (46%), ler um livro (45%), exercitar-se (42%) e praticar atividades de autocuidado (33%).

Essa adoção dos jogos entre as famílias durante as festas de fim de ano também representa uma nova era de troca de presentes. Entre os entrevistados da pesquisa que disseram que pretendem comemorar as festas de fim de ano e dar presentes, 30% disseram que preferem dar presentes que toda a família possa aproveitar. Jimmy O. Yang, ator, comediante e jogador frequente, está fazendo parceria com o Xbox nessas festas de fim de ano para ajudar a promover os incríveis jogos de Natal e promoções que toda a família pode aproveitar, como nosso pacote exclusivo Xbox Series S Gilded Hunter. "Cresci jogando videogames com minha família, então fiquei animado em fazer parceria com o Xbox nessas festas de fim de ano", disse Yang. "Adoro acompanhar meus amigos e familiares em todo o mundo jogando videogames, principalmente quando estou em turnê e durante as agitadas festas de fim de ano. Além disso, me mantém humilde saber que meu sobrinho pode provavelmente me derrotar no Fortnite!"

Os jogos são um presente que pode ser compartilhado entre gerações. Uma vez que 71% dos entrevistados da pesquisa concordaram que a variedade de videogames disponíveis significa que todas as pessoas da família, das crianças até os avós, podem jogar, o Xbox tem o prazer de comemorar os aniversários de jogos marcantes nessas festas de fim de ano, como o Microsoft Flight Simulator (franquia de 40 anos), o Age of Empires (franquia de 25 anos), o Forza Horizon (franquia de dez anos) e outros aniversários comemorativos. Oferecer esses jogos, e muitos outros, no Xbox Game Pass é uma maneira significativa de incutir nostalgia e compartilhar lembranças em reuniões familiares nessa época das festas de fim de ano.

Para saber mais sobre como o Xbox conecta as famílias durante as festas de fim de ano, acesse Xbox Wire. [https://news.xbox.com/en-us/2022/11/17/new-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday/] .

