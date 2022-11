Una nueva encuesta global de Xbox revela que las familias planean utilizar los videojuegos como medio de conexión estas navidades

El 56% de los encuestados coinciden en que transmitir el disfrute de los videojuegos de generaciones mayores a las más jóvenes es una gran tradición

SEATTLE, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/-- La temporada navideña se caracteriza por sus momentos llenos de convivencia, alegría y regalos, ¡y este año los videojuegos tienen un lugar en la lista! Una nueva encuesta global que realizó YouGov por encargo de Xbox, sugiere que las familias están utilizando los videojuegos para conectarse más durante las fiestas navideñas, en todo el mundo y entre distintas generaciones. Entre los encuestados que dijeron que planean jugar videojuegos durante las fiestas, 38% clasificaron a los videojuegos como una de sus cinco actividades familiares principales.

Ya no se considera únicamente un pasatiempo para adolescentes: juegos familiares como Minecraft y Forza Horizon 5 representan más del 50% de los títulos que se jugaron durante las navidades de 2021 —un aumento en los 2 últimos años [datos internos de Xbox Live de noviembre de 2020 a enero de 2022].

La investigación también sugiere que los videojuegos están contribuyendo a una mayor formación de vínculos intergeneracionales durante la temporada navideña, por ejemplo:

De los encuestados que dicen que planean jugar videojuegos con sus familiares durante las fiestas, 40% planean jugar con sus hijos, 21% planean jugar con sus padres, 5% planean jugar con sus abuelos y 10% planean jugar con sus cuñados o suegros.

El 56% de los encuestados coincidieron en que transmitir el disfrute de los videojuegos de generaciones mayores a las más jóvenes es una gran tradición

Además de acercar unos a otros durante las fiestas, los hallazgos de la encuesta sugieren que los fantásticos mundos virtuales de los videojuegos ofrecen un muy necesario escape a las presiones del mundo real que ayuda a las personas a relajarse. De los encuestados que juegan videojuegos, 54% recurren a los videojuegos para aliviar el estrés, en comparación con otras actividades como revisar redes sociales (46%), leer un libro (45%) hacer ejercicio (42%) y practicar el cuidado personal (33%).

Esta aceptación de los videojuegos entre las familias durante las fiestas también representa una nueva era de regalos. Entre los encuestados que dicen que planean celebrar las fiestas y dar regalos, 30% dicen que prefieren dar regalos que toda la familia pueda disfrutar. Jimmy O. Yang, actor, cómico y asiduo jugador de videojuegos, se asociará con Xbox en esta temporada navideña para dar promoción a los excelentes juegos festivos y a las ofertas que toda la familia puede disfrutar, incluido nuestro exclusivo paquete Xbox Series S Gilded Hunter. "Crecí jugando videojuegos con mi familia, por lo que me entusiasma asociarme con Xbox en esta temporada navideña", afirmó Yang. "Me encanta mantenerme al día con mis amigos y familiares de todo el mundo jugando videojuegos, especialmente cuando estoy de gira y durante las ajetreadas fiestas. Además, me mantiene humilde saber que mi sobrino probablemente puede aplastarme en Fortnite".

Los videojuegos son un regalo que se puede compartir entre generaciones. Dado que 71% de los encuestados están de acuerdo en que la variedad de videojuegos disponibles significa que todos los miembros de la familia, desde niños hasta abuelos, pueden disfrutar de la experiencia de jugar, Xbox se complace en celebrar aniversarios de juegos que marcan un hito en esta temporada navideña, como Microsoft Flight Simulator (franquicia de 40 años), Age of Empires (franquicia de 25 años), Forza Horizon (franquicia de 10 años) y más celebraciones de aniversarios. Ofrecer estos juegos y muchos más en Xbox Game Pass es una manera significativa de infundir nostalgia y crear momentos para la posteridad en las reuniones familiares de estas navidades.

Cada vez más las familias y los jóvenes reinventan su propia idea de pasar las navidades, y Xbox se enorgullece de formar parte de ello. Para obtener más información sobre los mejores productos y servicios para celebrar las fiestas este año, asegúrese de consultar la guía de regalos de Microsoft Store y los mejores descuentos de Black Friday y Cyber Week. Los compradores también pueden explorar las ofertas actuales en juegos de PC aquí o visitar nuestro Black Friday Hub. Para una experiencia más fluida, los compradores de regalos también pueden programar una cita en línea gratuita con un experto en productos Microsoft que les explicará cómo configurar un nuevo dispositivo como Xbox Series S o una suscripción como Xbox Game Pass o PC Game Pass, de modo que todo esté listo para disfrutar desde el primer momento.

Para obtener más información sobre cómo Xbox conecta las familias en tiempos de Navidad, visite Xbox Wire. [ https://news.xbox.com/en-us/2022/11/17/new-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday/ ].

Acerca de la encuesta

Microsoft encargó a YouGov una encuesta representativa a nivel nacional de la población en línea de más de 13 años en cada uno de los 6 mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil, Alemania y México. La encuesta se centró en comprender los comportamientos y percepciones de los consumidores en torno a los videojuegos, y cómo se relacionan con otras actividades y tradiciones durante las fiestas. Los tamaños finales de muestra fueron: n=1,404 en Estados Unidos, n=1,336 en Reino Unido, n=1,254 en Australia, n=1,256 en Brasil, n=1,254 en Alemania y n=1,267 en México.

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) habilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y el entorno inteligente. Su misión es empoderar a cada persona y organización del planeta para impulsar sus logros.

