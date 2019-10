Nova pesquisa revela as principais preocupações entre os viajantes a negócios

58% dos participantes disseram que mudaram seus roteiros de viagem por se sentirem inseguros, enquanto 52% dos viajantes a negócios citaram a segurança nas viagens como o treinamento mais valioso que suas empresas poderiam oferecer.



A geração do milênio é mais sensível aos eventos atuais: nos últimos 12 meses, 42% dos viajantes a negócios nesta faixa de idade reduziram as viagens para um local por causa da instabilidade política ou riscos à saúde, comparados com 36% da geração X (nascidos nos anos 60 e 70) e 21% de baby boomers (nascidos após a guerra). Quase o mesmo total de pessoas da geração do milênio (40%) selecionou um voo com base no tipo de aeronave, comparado com 33% da geração X e 23% de baby boomers.



Quase um terço (31%) de viajantes a negócios priorizam sua própria segurança como o fator mais importante quando realizam uma viagem a negócios, mesmo assim mais da metade (54%) acreditam que a segurança não é a principal prioridade de suas empresas.

Viajantes femininas reportam altos níveis de assédio e sexismo durante as viagens:

Mais de três entre quatro viajantes femininas a negócios (77%) experimentaram algum tipo de assédio ou maus-tratos durante a viagem. Mulheres são perguntadas se estão viajando com seus maridos (42%), são ignoradas pelos funcionários em serviço (38%) ou recebem assobios em seu trabalho (31%).

três entre quatro viajantes femininas a negócios (77%) experimentaram algum tipo de assédio ou maus-tratos durante a viagem. Mulheres são perguntadas se estão viajando com seus maridos (42%), são ignoradas pelos funcionários em serviço (38%) ou recebem assobios em seu trabalho (31%).

Quase metade das jovens viajantes femininas a negócios enfrentam discriminação. Quarenta e seis por cento das mulheres da geração Z (nascidas a partir dos anos 90) reportaram que foram perguntadas se estavam viajando com seus maridos comparado com 31% de baby boomers. Ao mesmo tempo, 41% das mulheres da geração do milênio foram ignoradas pelos funcionários em serviço comparado com 23% das baby boomers.

Viajantes LGBTQ+ escondem aspectos de suas identidades quando viajam a negócios:

A grande maioria (95%) dos viajantes LGBTQ+ esconderam sua orientação sexual durante uma viagem a negócios, com as razões mais comuns sendo para proteger a sua segurança (57%).



Oitenta e cinco por cento mudaram seus planos de viagem por causa da preocupação com sua segurança, comparado com apenas 53% de seus colegas não LGBTQ+.

As viagens a negócios não estão ficando mais fáceis ou menos estressantes:

Sessenta e sete por cento acreditam que suas empresas ficam para trás em relação à adoção das mais recentes tecnologias para facilitar as viagens a negócios.



Uma esmagadora maioria de viajantes a negócios (94%) estão dispostos a compartilharem informações pessoais para melhorar sua experiência de viagem a negócios – um número impressionante em tempos de preocupações com a privacidade dos dados.



Trinta e sete por cento dos viajantes a negócios se sentem mais estressados antes de uma viagem quando planejam, reservam e organizam a viagem. Por outro lado, quando um viajante volta para casa, 24% dos viajantes a negócios dizem que preferiam tratar de uma cárie no dentista a preencherem um relatório de despesas.

"Questões sociais e experiências dos funcionários estão cada vez mais afetando a maneira na qual viajamos. Com estas mudanças aparecem novas expectativas dos viajantes a negócios, as quais não deveriam passas despercebidas", disse Mike Koetting, executivo chefe de estratégia de produtos da SAP Concur. "Enquanto as empresas continuam a tentar e a maximizar a satisfação dos viajantes, a realidade é que os funcionários desejam mais empatia, orientação e melhor tecnologia, na medida em que enfrentam tanto as frustrações comuns quanto as preocupações individuais únicas, deixando espaço para a melhoria nas empresas de todos os portes".

Baixe o relatório completo aqui: https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/business-traveler-report-2019

A pesquisa foi realizada pela Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com), uma provedora líder e independente de pesquisas quantitativas, qualitativas e do mercado híbrido, com 7.850 viajantes a negócios, definidos como aqueles que viajam a negócios três ou mais vezes por ano dos seguintes mercados: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China Continental, Hong Kong, Taiwan, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Japão, Luxemburgo, México, Holanda, Noruega, Singapura, Malásia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa foi realizada entre julho e agosto de 2019.

Sobre a SAP Concur

A SAP® Concur® é a marca líder mundial de soluções integradas de viagens, despesas e gestão de faturamento, movida pela busca incessante de simplificação e automatização dos processos diários. O aplicativo móvel de alta categoria SAP Concur, orienta os funcionários durante cada viagem, os custos são facilmente reportados nos relatórios de despesas e as aprovações das faturas são automáticas. Através da integração dos dados em tempo quase real e a utilização da IA para auditar 100% das transações, as empresas podem saber exatamente o quanto estão gastando, sem se preocuparem com pontos cegos no orçamento. As soluções da SAP Concur eliminam as antigas e tediosas tarefas diárias do passado, torna o trabalho atual mais fácil e auxilia as empresas a funcionarem sempre da melhor maneira. Saiba mais no site concur.com ou no blog da SAP Concur.

Sobre a SAP

Sendo a Empresa de Experiência impulsionada pela Empresa Inteligente, a SAP é a líder do mercado de software de aplicações empresariais, a SAP ajuda as empresas a serem mais eficazes. As aplicações e serviços da SAP permitem que nossos clientes operem de forma rentável, que se adaptem de forma contínua e cresçam de forma sustentável. Para mais informações visite o site www.sap.com.

Quaisquer declarações contidas nesse documento que não forem fatos históricos são declarações prospectivas como definido na Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Palavras tais como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "pode", "planeja", "projeta", "prediz", "deverá" e "irá" e expressões similares relacionadas com a SAP têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. A SAP não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados verdadeiros sejam substancialmente diferentes das expectativas. Os fatores que poderiam afetar os resultados financeiros futuros da SAP são discutidos de forma mais completa nos registros da SAP junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos ("SEC" - U.S. Securities and Exchange Commission), incluindo o mais recente Relatório Anual da SAP no formulário 20-F registrado junto à SEC. Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, as quais são válidas somente na data da sua publicação.

© 2019 SAP SE. Todos direitos reservados.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados neste comunicado para a imprensa, bem como seus respectivos logos são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Consulte o endereço https://www.sap.com/copyright para informações adicionais sobe a marca registrada e notícias.

Para mais informações, somente para a imprensa:

Alex Vaught, concurpr@sap.com

Sala de imprensa do SAP News Center; press@sap.com

Siga a SAP no Twitter em @sapnews.

Por favor, considere nossa política de privacidade. Caso tenha recebido esse comunicado para a imprensa em seu e-mail e quiser cancelar a assinatura em nossa mala direta, entre em contato com press@sap.com e escreva Cancelar na linha de assunto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016593/female_travel_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016595/lgbtq_travel_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019870/traveler_safety_training.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019869/traveler_personalization.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019868/business_travel_stress.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/621763/Concur_Logo.jpg

FONTE SAP Concur

Related Links

http://www.sap.com



SOURCE SAP Concur