Nova plataforma lançada para destacar os laços entre Singapura e Guangdong, Hong Kong e Macau na China

Sendo um dos maiores grupos de mídia com sede em Guangdong e o maior grupo de mídia chinês em Singapura, as duas organizações parceiras usarão seus recursos para trazer informações sobre o tão antecipado plano econômico da China, a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) e dar informações sobre as políticas vantajosas de desenvolvimento industrial e econômico, cultura e meios de subsistência das pessoas da região.

A página da Web também deve funcionar como uma plataforma para reunir as empresas e as pessoas que contribuíram para as conexões entre Singapura e a GBA. Terá como foco histórias individuais que mostram as possibilidades mais recentes e diversas de parceria entre a GBA e os países do sudeste asiático.

O "Explore GBA" é um passo avante para a parceria entre o Nanfang Media Group e o CMG. Desde 2018, os dois grupos de mídia vêm se empenhando para facilitar a comunicação e o intercâmbio de informações entre Singapura e Guangdong, uma das províncias que se desenvolveu mais rápido na China.

Além disso, um seminário online foi realizado quando a página "Explore GBA" foi lançada, no qual empresas e profissionais foram convidados a compartilhar suas experiências de fazer negócios na GBA e as novas oportunidades que encontraram desde a pandemia da Covid-19.

Sabe-se que outro seminário online com o tema economia digital está programado para o início de 2021. Mais informações sobre o evento estarão disponíveis na página "Explore GBA":

https://www.zaobao.com/special/report/supplement/greater-bay-area

CONTATO: Yin Juewen, +86-02087397887, [email protected]

FONTE Nanfang Media Group

