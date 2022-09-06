Новая модель GWM POER дебютировала на автосалоне в Чэнду 2022 года

БАОДИН (Китай), 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 августа на автосалоне в Чэнду 2022 года был представлен новейший пикап Shanhai POER (для китайского рынка), разработанный GWM POER.

«Эта модель заполняет пробел китайских брендов на рынке больших пикапов с улучшенными характеристиками и раскрывает миру творческий потенциал китайских брендов в сегменте пикапов», — говорится в публикации PCAUTO, ведущего китайского издания об автомобилях.

The New Model of GWM POER Debuts at Chengdu Motor Show 2022

Конструкция автомобиля отличается высокой степенью защиты. Спереди пикап оснащен широкой решеткой, состоящей из нескольких горизонтальных хромированных элементов. Прочный передний бампер и массивная конструкция кузова создают впечатление большой импульсивной силы, благодаря чему автомобиль выглядит очень мощно.

Задняя часть кабины имеет трехдверную конструкцию с перегородкой, которую можно передвигать или убирать при необходимости. Кроме того, модель оснащена несколькими якорными креплениями, что дает пользователям больше возможностей для модификации пространства в зависимости от различных потребностей. В частности, задняя откидная дверь может открываться в горизонтальном положении либо поперек, что обеспечивает удобство в различных обстоятельствах.

Что касается мощности двигателя, выставленная на автосалоне модель была оснащена высокопроизводительным двигателем 3.0T V6, дополненным 9-ступенчатой коробкой передач. Четырехприводная система BorgWarner 4A+LOCK еще больше повышает проходимость в условиях бездорожья.

«Shanhai POER (для китайского рынка) дополнил ассортимент продукции GWM POER, который теперь будет отвечать более разнообразным потребностям клиентов», — отмечается в публикации известного китайского автомобильного сайта Autohome.

На этом автосалоне бренд GWM POER также представил аудитории несколько специальных моделей, включая Jingang POER New Farmer Edition (для китайского рынка) и Huodan (для китайского рынка).

Автомобили GWM POER были отмечены известными наградами на многих рынках и сейчас продаются более чем в 50 странах мира. Всего через месяц после своего запуска в Чили GWM POER получил премию «Лучший пикап года» от MT Online — местного профессионального онлайн-СМИ, посвященного автомобильной промышленности.

GWM POER придает большое значение потребностям пользователей и сочетает в себе полноценный образ жизни, поддерживаемый брендом, с местной культурой. Этот бренд является спонсором многих известных спортивных мероприятий по всему миру, включая IRONMAN в Австралии, One-Mile Beach Running в ЮАР и OXFORD Cycling в Чили.

Согласно данным о продажах, опубликованным компанией в июле, совокупный объем продаж GWM POER в период с января по июнь текущего года вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Бренд GWM POER вступил в эпоху 2.0 и запустил комплексную модернизацию. Наш глобальный ассортимент продукции скоро будет охватывать полную линейку и полный набор сценариев», — заявил генеральный директор GWM PICKUP Хаобао Чжан (Haobao Zhang).

К концу текущего года компания планирует представить на мировом рынке две новейшие модели — внедорожник POER и Jingang POER (для китайского рынка). Shanhai POER (для китайского рынка) также будет продвигаться на различных рынках.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1891716/20220905193037.jpg

SOURCE GWM