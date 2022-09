Le nouveau modèle de GWM POER fait ses débuts au Salon de l'automobile de Chengdu 2022

BAODING, Chine, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 26 août, la toute nouvelle camionnette Shanhai POER (pour le marché chinois), développée par GWM POER, a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Chengdu 2022, attirant beaucoup d'attention.

"Le modèle (Shanhai POER) comble le fossé des marques chinoises sur le marché des camionnettes de grande taille et de haute performance et permet au monde de connaître la créativité des marques chinoises dans le domaine des camionnettes," a commenté PCAUTO, un des principaux médias automobiles chinois.

Le véhicule est conçu avec de nombreux détails robustes. La conception avant adopte une large calandre composée de multiples garnitures horizontales chromées. Le pare-chocs avant robuste et la conception de la ligne de corps puissant créent une force impulsive forte, ce qui rend le véhicule très puissant.

La boîte arrière de ce nouveau modèle adopte une disposition de trois portes, et la cloison de la boîte arrière peut être ajustée et retirée si nécessaire. Il a également plusieurs ancres réservées, laissant plus de possibilités pour les utilisateurs de le modifier en fonction de différents besoins. En particulier, les deux choix de côté à côté ou à plat hayon ouvert peut fournir la commodité dans diverses circonstances.

En termes de puissance, le modèle présenté est équipé d'un moteur V6 3.0T haute performance, assorti à la boîte de vitesses 9AT. Il est équipé d'un système à quatre roues motrices BorgWarner 4A+LOCK, qui peut encore améliorer les performances hors route.

"Shanhai POER (pour le marché chinois) a fait la mise en page du produit de GWM POER plus raffiné, qui répondra aux demandes plus diversifiées des consommateurs," a commenté Autohome, un site automobile bien connu en Chine.

Lors du salon, GWM POER a également présenté plusieurs modèles spéciaux au public, dont Jingang POER New Farmer Edition (pour le marché chinois) et Huodan (pour le marché chinois).

GWM POER a été vendu dans plus de 50 pays dans le monde et a remporté des prix bien connus dans de nombreux marchés. Juste un mois après son lancement au Chili, GWM POER a remporté le "Meilleur ramassage de l'année" décerné par MT Online, un média automobile professionnel local.

GWM POER attache de l'importance aux demandes des utilisateurs et intègre le style de vie complet approuvé par la marque à la culture locale. Cette marque a parrainé de nombreux événements sportifs célèbres à travers le monde, tels que IRONMAN en Australie, One-Mile Beach Running en Afrique du Sud, et OXFORD Cycling au Chili.

Les données de ventes publiées par la société en juillet montrent que les ventes mondiales cumulées de GWM POER de janvier à juin de cette année ont augmenté de 14% par rapport à l'année dernière.

"GWM POER a inauguré l'ère de la marque 2.0 et a commencé une mise à niveau complète. Notre gamme de produits à l'échelle mondiale sera bientôt complète et les scénarios complets couverts », a déclaré Haobao Zhang, PDG de GWM PICKUP.

La société prévoit de lancer deux modèles flambant neufs, POER hors route édition et Jingang POER (pour le marché chinois), sur le marché mondial d'ici la fin de cette année. Shanhai POER (pour le marché chinois) sera également promu dans divers marchés.

