BAODING, China, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 26 de agosto, a nova caminhonete Shanhai POER (para o mercado chinês), desenvolvida pela GWM POER, foi lançada no Chengdu Motor Show 2022, atraindo muita atenção.

"O modelo (Shanhai POER) preenche a lacuna das marcas chinesas no mercado de caminhonetes de grande porte e alto desempenho e permite que o mundo conheça a criatividade das marcas chinesas nesse segmento", comentou a PCAUTO, um dos principais veículos de comunicação chineses do setor automotivo.

Novo modelo da GWM POER é lançado no Chengdu Motor Show 2022 (PRNewsfoto/GWM)

O veículo foi projetado com uma série de detalhes robustos. O design frontal adota uma ampla grade composta por várias guarnições horizontais cromadas. O resistente para-choque dianteiro e o potente desenho da linha da carroceria criam uma intensa força impulsiva, conferindo um visual poderoso ao veículo.

A caçamba deste novo modelo adota um layout de três portas, e a divisória da caçamba pode ser ajustada e removida se necessário. Ela também conta com várias âncoras reservadas, proporcionando mais possibilidades de modificações dependendo das diferentes necessidades do usuário. Particularmente, as duas opções de porta traseira com abertura lateral ou rebatível proporcionam conveniência em várias circunstâncias.

Em termos de desempenho de potência, o modelo em exibição é equipado com um motor V6 3.0T de alto desempenho, combinado com a caixa de câmbio 9AT. Ele conta com um sistema de tração nas quatro rodas 4A+LOCK da BorgWarner, que pode melhorar ainda mais o desempenho off-road.

"A Shanhai POER (para o mercado chinês) tornou o layout do produto GWM POER mais refinado, o que atenderá a demandas de consumo mais diversificadas", comentou o Autohome, um conhecido site automotivo na China.

No evento, a GWM POER também exibiu vários modelos especiais para o público, como a Jingang POER New Farmer Edition (para o mercado chinês) e a Huodan (para o mercado chinês).

A GWM POER já foi vendida em mais de 50 países em todo o mundo e ganhou prêmios reconhecidos em muitos mercados. Apenas um mês após seu lançamento no Chile, a GWM POER ganhou o prêmio de "Melhor Caminhonete do Ano" concedido pela MT Online, um veículo de comunicação automotivo profissional local.

A GWM POER leva a sério as exigências dos usuários e integra o estilo de vida completo endossado pela marca com a cultura local. A marca já patrocinou muitos eventos esportivos famosos em todo o mundo, como o IRONMAN na Austrália, One-Mile Beach Running na África do Sul e OXFORD Cycling no Chile.

Os dados de vendas divulgados pela empresa em julho mostram que as vendas globais acumuladas da GWM POER de janeiro a junho deste ano cresceram 14% em comparação com o ano passado.

"A GWM POER deu início à era 2.0 da marca e iniciou uma atualização completa. Nossa configuração global de produtos em breve terá uma linha completa com ampla cobertura de cenários", disse Haobao Zhang, CEO da GWM PICKUP.

Até o final deste ano, a empresa pretende lançar dois novos modelos no mercado global, a edição off-road da POER e a Jingang POER (para o mercado chinês). A Shanhai POER (para o mercado chinês) também será promovida em vários mercados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891793/20220905193037.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM