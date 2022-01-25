Новая модель HAVAL DARGO от GWM выходит на мировой рынок

«Мне нравится модель HAVAL DARGO концепции 3/4. Она полностью удовлетворяет мои потребности как в повседневной жизни, так и на отдыхе», — заявил г-н Эбрахим.

Концепция 3/4, изобретенная компанией GWM, выделяется в отдельную категорию между городскими кроссоверами и внедорожниками высокой проходимости. По данным GWM, концепция 1/4 включает в себя грузопассажирские автомобили для поездок, 2/4 — городские кроссоверы, а 4/4 — внедорожники высокой проходимости для сложных дорожных условий и бездорожья. Компания изучила повседневные потребности пользователей и определила необходимость создания новой модели, сочетающей в себе преимущества внедорожников и городских кроссоверов.

Новая концепция не только обуславливает брутальный внешний вид HAVAL DARGO, но и обеспечивает удобную конфигурацию автомобиля. Экстерьер HAVAL DARGO отличается строгими линиями с прямыми углами, дополненными крупной трапециевидной решеткой воздухозаборника, массивным передним бампером и винтажными круглыми фарами. Подобное сочетание обеспечивает мощное визуальное воздействие. Просторный салон оснащен многофункциональным рулем, высокотехнологичной приборной панелью и снабжен экраном по центру консоли.

Модель HAVAL DARGO, разработанная в соответствии с концепцией 3/4, прекрасно подойдет для повседневных поездок, а также позволит наслаждаться путешествиями по пересеченной местности. Различные режимы вождения — «НОРМАЛЬНЫЙ», «СПОРТИВНЫЙ», «ГРЯЗЬ», «ПЕСОК» и «СНЕГ» — управляются интеллектуальной системой 4WD и дифференциальными замками этой модели. При движении в пустыне, на заснеженном поле и в других дорожных условиях водители могут включать дифференциальные замки для обеспечения устойчивой работы двигателя и лучшего контроля автомобиля на скользкой поверхности дороги.

Перед глобальным запуском модель HAVAL DARGO прошла профессиональные испытания в Австралии. Местные эксперты остались в восторге от функциональности этой новинки. «Данный автомобиль, несомненно, является глотком свежего воздуха на перенасыщенном рынке кроссоверов и сильно выделяется на их фоне», — написало издание CarsAdvice.

Модель 3/4 была высоко оценена пользователями после ее запуска в Китае в 2020 году. Автомобиль привлекает внимание молодежи благодаря своей комфортности и широким возможностям в условиях бездорожья, в результате чего в 2021 году его продажи превысили 100 тысяч единиц.

По данным компании, в этом году HAVAL DARGO выйдет на рынки России, Ирака, Чили и Украины, что позволит большему числу потребителей почувствовать очарование модели 3/4.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1732050/HAVAL_DARGO_Launched_Globally.jpg

SOURCE GWM