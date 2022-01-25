Новая модель HAVAL DARGO от GWM выходит на мировой рынок

News provided by

GWM

Jan 25, 2022, 10:57 ET

БАОДИН (Китай), 25 января 2022 г. /PRNewswire/ -- В январе модель автомобиля HAVAL DARGO производства GWM в концепции 3/4 вышла в продажу в Саудовской Аравии и привлекла к себе внимание всего мира.

На международном автошоу в Джидде г-н Эбрахим, покупатель из Саудовской Аравии, сразу проникся брутальным дизайном HAVAL DARGO и после тест-драйва разместил заказ на его покупку.

HAVAL DARGO Launched Globally
HAVAL DARGO Launched Globally

«Мне нравится модель HAVAL DARGO концепции 3/4. Она полностью удовлетворяет мои потребности как в повседневной жизни, так и на отдыхе», — заявил г-н Эбрахим.

Концепция 3/4, изобретенная компанией GWM, выделяется в отдельную категорию между городскими кроссоверами и внедорожниками высокой проходимости. По данным GWM, концепция 1/4 включает в себя грузопассажирские автомобили для поездок, 2/4 — городские кроссоверы, а 4/4 — внедорожники высокой проходимости для сложных дорожных условий и бездорожья. Компания изучила повседневные потребности пользователей и определила необходимость создания новой модели, сочетающей в себе преимущества внедорожников и городских кроссоверов.

Новая концепция не только обуславливает брутальный внешний вид HAVAL DARGO, но и обеспечивает удобную конфигурацию автомобиля. Экстерьер HAVAL DARGO отличается строгими линиями с прямыми углами, дополненными крупной трапециевидной решеткой воздухозаборника, массивным передним бампером и винтажными круглыми фарами. Подобное сочетание обеспечивает мощное визуальное воздействие. Просторный салон оснащен многофункциональным рулем, высокотехнологичной приборной панелью и снабжен экраном по центру консоли.

Модель HAVAL DARGO, разработанная в соответствии с концепцией 3/4, прекрасно подойдет для повседневных поездок, а также позволит наслаждаться путешествиями по пересеченной местности. Различные режимы вождения — «НОРМАЛЬНЫЙ», «СПОРТИВНЫЙ», «ГРЯЗЬ», «ПЕСОК» и «СНЕГ» — управляются интеллектуальной системой 4WD и дифференциальными замками этой модели. При движении в пустыне, на заснеженном поле и в других дорожных условиях водители могут включать дифференциальные замки для обеспечения устойчивой работы двигателя и лучшего контроля автомобиля на скользкой поверхности дороги.

Перед глобальным запуском модель HAVAL DARGO прошла профессиональные испытания в Австралии. Местные эксперты остались в восторге от функциональности этой новинки. «Данный автомобиль, несомненно, является глотком свежего воздуха на перенасыщенном рынке кроссоверов и сильно выделяется на их фоне», — написало издание CarsAdvice.

Модель 3/4 была высоко оценена пользователями после ее запуска в Китае в 2020 году. Автомобиль привлекает внимание молодежи благодаря своей комфортности и широким возможностям в условиях бездорожья, в результате чего в 2021 году его продажи превысили 100 тысяч единиц.

По данным компании, в этом году HAVAL DARGO выйдет на рынки России, Ирака, Чили и Украины, что позволит большему числу потребителей почувствовать очарование модели 3/4.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1732050/HAVAL_DARGO_Launched_Globally.jpg  

SOURCE GWM

Also from this source

HAVAL DARGO, nová kategória modelov od spoločnosti GWM, vstupuje...

La nueva categoría HAVAL DARGO de GWM entra en el mercado mundial...

Explore

More news releases in similar topics