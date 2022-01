Vůz nové kategorie HAVAL DARGO společnosti GWM vstupuje na globální trh

„Model HAVAL DARGO mi svou 3/4 velikostí velice vyhovuje. Dokáže plně uspokojit mé požadavky na každodenní cesty do práce i během víkendových výletů," řekl Ebrahim.

Nová koncepce modelu 3/4 velikosti, kterou společnost GWM zavedla, má ostatně tvořit základ nové kategorie vozů na pomezí městských SUV a jejich terénních alternativ. Podle společnosti GWM představuje velikost 1/4 cestovní vozy, velikost 2/4 městské vozy SUV a velikost 4/4 pak terénní vozy SUV, používané pro jízdu v náročnějších podmínkách. Společnost GWM se zaměřila na potřeby uživatelů a zjistila, že by měla existovat nová kategorie vozů, která by v sobě mohla kombinovat vozy SUV pro náročný terén a městské vozy, které by vyhověly různorodým požadavkům uživatelů v jejich každodenním životě.

Tato nová koncepce zajišťuje vozu HAVAL DARGO nejen nekompromisní vzhled, ale nabízí také pohodlnou konfiguraci. Co se týče vzhledu, má HAVAL DARGO hranatou karoserii, velkou lichoběžníkovou mřížku přívodu vzduchu, špičatý přední nárazník a historické kulaté světlomety, díky čemu na lidi po vizuální stránce působí velice intenzivně. Pokud jde o design interiéru, disponuje prostornou kabinou, multifunkčním volantem, neotřelými přístrojovými deskami a obrazovkou na středové konzole.

Vůz HAVAL DARGO, který je vytvořen dle konceptu automobilu 3/4 velikosti, by měl být ideálním dopravním prostředkem pro každodenní aktivity a zároveň by svým uživatelům měl umožnit i delší cesty. Inteligentní systém pohonu všech kol a uzávěrky diferenciálů tohoto modelu umožňuje několik jízdních režimů, například „NORMAL", „SPORT", „MUD", „SAND" nebo „SNOW". Při jízdě v poušti, na sněhu nebo v dalších náročnějších cestovních podmínkách mohou řidiči zapnout uzávěrky diferenciálu, aby tak dosáhli stálého výkonu a vyšší bezpečnost vozu a neztratili nad ním v důsledku jízdy po kluzkém povrchu kontrolu.

Aby model HAVAL DARGO prokázal své kvality prostřednictvím místních testů v zámoří, byl před svým celosvětovým uvedením na trh představen v Austrálii, kde se dočkal velkého uznání a řady doporučení. „Tento vůz je rozhodně na přeplněném trhu středně velkých SUV osvěžující změnou a jednoznačně má naději na něm vyniknout," komentuje magazín CarsAdvice.

Vůz velikosti 3/4 si uživatelé oblíbili již při jeho uvedení na čínský trh v roce 2020. Svým nabízeným pohodlím a také výkonnými terénními schopnostmi přitahuje pozornost mnoha mladých zákazníků a v roce 2021 se ho kumulativně prodalo více než 100 000 kusů.

Letos se podle společnosti GWM model HAVAL DARGO objeví na trzích v Rusku, Iráku, Chile a na Ukrajině, aby tak mělo více zákazníků možnost seznámit se s kouzlem vozu 3/4 velikosti.

