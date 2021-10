Novavax participera au Congrès mondial des vaccins en Europe

GAITHERSBURG, Maryland, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), une société de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de vaccins de nouvelle génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui que Vivek Shinde, M.D., vice-président du développement clinique, fera une présentation lors du Congrès mondial des vaccins en Europe 2021 . L'un des sujets de discussion sera le vaccin combiné COVID-NanoFlu™ de Novavax, qui associe les candidats vaccins COVID-19 et NanoFlu™ à base de protéines recombinantes nanoparticulaires de la société avec l'adjuvant Matrix-M™ dans une seule formulation.

Les informations relatives à la session sont les suivantes :

Date : Mercredi 20 octobre 2021 Heure : 11h30 – 12h00 heure d'Europe centrale (HEC) / 5h30 – 06h00, heure d'été (EDT) Objet : Mise à jour sur le développement du vaccin NanoFlu et du vaccin combiné COVID-19-NanoFlu de Novavax Participant Novavax : Vivek Shinde, M.D., Vice-président du développement clinique

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, consultez le site internet du Congrès .

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une société de biotechnologie qui vise à promouvoir une meilleure santé à l'échelle mondiale grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Novavax mène des essais cliniques de stade avancé pour le NVX-CoV2373, son candidat vaccin contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Le NanoFlu™, son vaccin quadrivalent contre la grippe à base de nanoparticules, a atteint tous les objectifs principaux de son essai clinique pivot de phase 3 chez des personnes âgées. Les deux candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M™ à base de saponines, breveté par Novavax, pour renforcer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.novavax.com et suivez l'entreprise sur Twitter et LinkedIn .

Contacts :

Investisseurs

Novavax, Inc.

Erika Schultz | 240-268-2022

[email protected]

Solebury Trout

Alexandra Roy | 617-221-9197

[email protected]

Médias

Ali Chartan | 240 720-7804

Laura Keenan Lindsey | 202 709-7521

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

Related Links

http://www.novavax.com



SOURCE Novavax, Inc.