Novedades para las fiestas: precios, tarifas de envío y fechas

WASHINGTON, 7 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este parece ser otro año fuera de lo común para las celebraciones. Probablemente, la principal pregunta que se hace la mayoría de las personas es, ¿celebraremos en persona o por modalidad virtual? Sin importar sus planes, el Servicio Postal está listo para colaborar en la gestión de sus saludos y obsequios especiales por las fiestas. Pero también necesitamos que usted colabore, y eso consiste en que se asegure de llevar esos paquetes y buenos deseos a su oficina postal a tiempo.

Nuevo precio

Hay muchas estampillas con motivos navideños e invernales disponibles para decorar sus tarjetas de felicitaciones este año. Puede encontrarlas en nuestra tienda postal en línea o en cualquiera de nuestras más de 34,000 oficinas postales. Como recordatorio, el 29 de agosto, el costo de la estampilla Forever de primera clase aumentó tres centavos, de 55 a 58 centavos. También hay aumentos temporales de precio vigentes hasta el 26 de diciembre a las 12:01 a. m. hora central para los clientes minoristas y comerciales de algunos de nuestros productos de envío más populares, que también incluyen envíos militares: Priority Mail Express (PME), Priority Mail (PM), First-Class Package Service (FCPS), Parcel Select, USPS Retail Ground y Parcel Return Service. Los productos internacionales no se ven afectados. Estas tarifas temporales mantendrán el servicio postal competitivo, a la vez que proporcionarán a la agencia los ingresos necesarios para cubrir los costos adicionales en previsión de las sobrecargas de volumen de la temporada alta, similares a los niveles que se experimentaron en 2020.

Las alzas temporales en los precios de Priority Mail, Priority Mail Express, Parcel Select Ground y USPS Retail Ground son las siguientes:

Cajas y sobres de tarifa plana PM y PME: $0.75

Zonas 1 a 4, de 0 a 10 lb: $0.25

Zonas 5 a 9, de 0 a 10 lb: $0.75

Zonas 1 a 4, de 11 a 20 lb: $1.50

Zonas 5 a 9, de 11 a 20 lb: $3.00

Zonas 1 a 4, de 21 a 70 lb: $2.50

Zonas 5 a 9, de 21 a 70 lb: $5.00

Todos los demás servicios de envío minorista:

Servicio de paquete de primera clase - venta al por menor: $0.30

Puede encontrar una calculadora de precios por zona en línea. También se encuentra disponible una lista completa de los productos comerciales y los precios en línea.

El ajuste temporal de los precios es parte de "Delivering for America", el plan de 10 años del Servicio Postal para lograr la sostenibilidad financiera y la excelencia del servicio, que requiere iniciativas de precios adecuadas. Incluso con el aumento temporal, el Servicio Postal tiene algunas de las tarifas postales más bajas del mundo industrializado y sigue ofreciendo valores convenientes en los envíos.

Plazos de envío para las fiestas de 2021

El Servicio Postal recomienda los siguientes plazos de envío para una entrega prevista antes del 25 de diciembre a direcciones nacionales y de APO/FPO/DPO (oficinas postales del ejército, la armada y los cuerpos diplomáticos)*:

6 de noviembre: APO/FPO/DPO (todos los códigos postales) servicio USPS Retail Ground

9 de diciembre: APO/FPO/DPO (todos los códigos postales) Priority Mail y First-Class Mail

15 de diciembre: servicio USPS Retail Ground

16 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto el código postal 093 ) servicio USPS Priority Mail Express Military

) servicio USPS Priority Mail Express Military service

18 de diciembre: servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

18 de diciembre: paquetes First-Class (hasta 15.99 onzas)

20 de diciembre: servicio Priority Mail

23 de diciembre: servicio Priority Mail Express*

Alaska

18 de diciembre: Alaska hacia/desde Estados Unidos Continental – First-Class Mail

hacia/desde Estados Unidos Continental – First-Class Mail 18 de diciembre: Alaska hacia/desde Estados Unidos Continental – Priority Mail

hacia/desde Estados Unidos Continental – Priority Mail 21 de diciembre: Alaska hacia/desde Estados Unidos Continental – Priority Mail Express

Hawái

17 de diciembre: Hawái hacia/desde el continente – Priority Mail y First-Class Mail

21 de diciembre : Hawái hacia/desde el continente – Priority Mail Express

*No es una garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y hora de aceptación de la Oficina Postal, entre otras condiciones. Se aplican algunas restricciones. En el caso de los paquetes enviados por Priority Mail Express entre el 22 y el 25 de diciembre, la garantía de reembolso se aplica en un plazo de dos días hábiles pero únicamente si el envío no se entregó o si no se intentó realizar la entrega.

Evite el viaje y envíe por Internet

Los clientes ni siquiera tienen que salir de casa para enviar sus paquetes, simplemente pueden visitar usps.com. El Servicio Postal anticipa que el 19 de diciembre será el día más congestionado en su plataforma en línea, ya que se estima que 12.5 millones de consumidores visitarán usps.com para recibir ayuda en el envío de ese obsequio especial por las fiestas. Y usps.com siempre está abierto.

Se estima que cerca de 500,000 consumidores usarán la función Click-N-Ship y otros servicios en línea el 14 de diciembre para solicitar cajas gratuitas de Priority Mail, imprimir etiquetas de envío, comprar franqueo e incluso solicitar la recogida gratuita de paquetes al día siguiente.

La hora más concurrida

La hora más concurrida de la temporada para el Servicio Postal comienza dos semanas antes de Navidad. Se espera que el flujo de clientes aumente de manera sostenida en todas las oficinas postales a partir de la semana del 6 de diciembre, y que la semana del 13 al 18 de diciembre sea la semana más concurrida de la temporada de correspondencia, envío y entrega.

Más consejos para una temporada de envíos y correspondencia festiva exitosa:

Use cajas gratuitas Priority Mail Flat Rate. Están disponibles en las oficinas postales locales o en línea en usps.com/freebox .

Hágalo fácil con Click-N-Ship. Puede crear etiquetas de envío y pagar el franqueo en línea en usps.com/ship .

Programe una recogida de paquetes sin cargo cuando el transportista entregue su correo. Es gratis, sin importar la cantidad de paquetes. O bien, puede programar la recogida en usps.com/pickup .*

El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o que tengan un grosor de más de media pulgada utilizando estampillas como franqueo no pueden depositarse en un buzón de recogida ni dejarse para que los recoja un transportista. En vez de eso, entrégueselos a un empleado de ventanilla en una oficina postal.

*Las cajas se entregan dentro de los Estados Unidos con su correo habitual, por lo general en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Para conocer mayores detalles y las exclusiones que se aplican, así como para hacer pedidos, visite https://store.usps.com/store.

Puede encontrar más información y noticias, incluidos los plazos para envíos de paquetes y correspondencia nacional, internacional y militar, en la Sala de Prensa del Servicio Postal para las festividades: usps.com/holidaynews.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero recaudado vía impuestos para sus gastos de operación, y depende exclusivamente de la venta de franqueo, productos y servicios, para financiar sus operaciones.

Por favor, tenga presente: Para obtener recursos del Servicio Postal de EE. UU. para los medios, incluidos videos, audios y fotografías en calidad de publicación, visite la Sala de Prensa de USPS. Síganos en Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Suscríbase al canal de YouTube de USPS y síganos en Facebook. Para obtener más información acerca del Servicio Postal, visite usps.com y facts.usps.com.



Puede encontrar más información sobre USPS en las fiestas, incluidos plazos de envío y el matasellos del Polo Norte en usps.com/holidaynews. Los reporteros interesados en comunicarse con un profesional regional de relaciones públicas del Servicio Postal pueden visitar about.usps.com/news/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf.

Contacto: Kim Frum

[email protected]

usps.com/news

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/645058/USPS_Logo.jpg

FUENTE U.S. Postal Service

Related Links

http://www.usps.com



SOURCE U.S. Postal Service