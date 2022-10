Novo centro de P&D da GAC na Europa fortalecerá inovação e aumentará pool de talentos

GUANGZHOU, China, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O GAC Group anunciou recentemente a abertura do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da GAC na Europa (Centro de P&D Europa) em Milão, na Itália. Como parte da missão contínua da GAC de tornar-se global, o lançamento do Centro de P&D Europa representa outro marco na estratégia de expansão da empresa. O centro reúne os melhores recursos do mundo no setor, como fornecedores líderes e instituições de P&D, formando um ecossistema de excelência global para fortalecer os recursos de inovação e design em geral.

A unidade de Milão tem um papel fundamental na implementação do esquema de P&D da empresa no exterior. De acordo com a manobra estratégica de longo prazo de "design em primeiro lugar, outras áreas vem em seguida", a equipe pretende priorizar pesquisas prospectivas no projeto de carros-conceito e modelos de pré-produção e explorar o campo de tecnologias emergentes em uma etapa posterior.

Zhang Fan, vice-presidente do Centro de P&D da GAC, disse: "O design é um dos valores mais importantes para o GAC Group e, no mercado atual, um fator decisivo para os clientes. Escolhemos a cidade de Milão como nosso primeiro centro europeu de design por sua forte identidade cultural e criativa, que combina ideias em movimento, inovação e herança de estilo e design. "

Stephane Janin, diretor da GAC Advanced Design Europe, supervisionará as operações na nova unidade em Milão. Janin é conhecido como "o mestre dos carros-conceito" no setor de design e é ex-diretor do departamento de carros-conceito da Renault.

Janin liderará uma equipe de talentos "Made in Europe", que contará também com membros de estúdios de design da GAC na China e nos EUA. Juntos, eles terão um papel ativo na comunidade criativa de Milão, promovendo o intercâmbio de ideias e práticas inovadoras em nível global.

Com o apoio da nova equipe, a GAC MOTOR pode aproveitar a sofisticada cultura e os talentos da Europa, bem como a ampla experiência da região em produção, rede de P&D e perspectiva de design progressivo para maximizar o apelo e o valor percebido dos veículos da GAC MOTOR.

A fabricante exportou 23.544 unidades entre janeiro e setembro de 2022, um aumento de 84% em relação ao ano anterior. Desde que entrou nos mercados internacionais, a GAC MOTOR formou uma rede de sistema de distribuição no exterior em mais de 28 países e regiões.

Considerando o promissor potencial de exportação do setor automotivo, a inauguração do Centro de P&D da GAC na Europa oferecerá uma oportunidade rara de obter acesso mais profundo aos clientes no exterior com a diversidade de recursos já disponíveis para a marca.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1933380/video1.mp4

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR