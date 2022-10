GAC ouvre un nouveau centre de R&D en Europe pour renforcer l'innovation et accroître le bassin de talents

GUANGZHOU, Chine, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe GAC a récemment annoncé l'ouverture d'un centre de recherche et de développement européen GAC (R&D Center Europe) à Milan, en Italie. Dans le cadre de l'objectif actuel de développement à l'échelle internationale de GAC, le lancement du R&D Center Europe marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion de l'entreprise. Le centre regroupe les principales ressources de l'industrie mondiale, notamment les plus grands fournisseurs et institutions de R&D, formant un écosystème d'excellence mondiale destiné à renforcer les capacités globales d'innovation et de conception.

Le site de Milan joue un rôle central dans la mise en œuvre du programme de R&D de l'entreprise à l'étranger. Conformément à la stratégie de long terme de « Priorité au design, les autres aspects suivront », l'équipe prévoit de privilégier la recherche prospective en matière de concept-cars et de modèles de pré-production et à l'exploration dans le domaine des technologies émergentes et plus avancées.

Zhang Fan, vice-président du centre de R&D de GAC, a déclaré : « La conception est l'une des valeurs les plus importantes pour le groupe GAC et, sur le marché actuel, un facteur de décision clé pour les clients. Nous avons choisi la ville de Milan pour y installer notre premier centre de conception européen pour sa forte identité culturelle et créative, qui associe des idées en mouvement, de l'innovation, et l'héritage du style et du design. »

Stéphane Janin, directeur de la conception avancée pour GAC Europe, supervisera les activités de la nouvelle usine de Milan. Stéphane Janin est connu comme « le maître des concept-cars » dans l'industrie de la conception ; il a dirigé le département des concept-cars chez Renault.

Stéphane Janin dirigera une équipe de talents 100 % européens, associée à des membres des studios de conception de GAC en Chine et aux États-Unis. Ensemble, ils joueront un rôle actif dans la communauté créative de Milan, en facilitant l'échange d'idées et de pratiques innovantes à l'échelle mondiale.

Avec sa nouvelle équipe, GAC MOTOR peut tirer parti de la culture de sophistication de l'Europe et de son talent, ainsi que la longue tradition de la région en matière de production, de réseau de R&D et de perspectives de conception progressiste afin de maximiser l'attrait et la valeur perçue des véhicules GAC MOTOR.

Le constructeur automobile a exporté 23 544 unités entre janvier et septembre 2022, soit une hausse de 84 % sur un an. Depuis son entrée sur les marchés internationaux, GAC MOTOR a établi un réseau de distribution à l'étranger dans plus de 28 pays et régions.

Compte tenu du potentiel d'exportation prometteur de l'industrie automobile, l'inauguration du R&D Center Europe de GAC offrira une occasion rare d'accéder plus facilement à des clients à l'étranger grâce à la variété de ressources désormais disponibles pour la marque.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1933380/video1.mp4

SOURCE GAC MOTOR