Novo estudo revela a extensão do uso indevido de antibióticos para dor de garganta comum, responsável pela 3ª principal causa de morte em todo o mundo

LONDRES, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um novo estudo global lançado durante a Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana (WAAW, 18 a 24 de novembro) mostra uma alta dependência de antibióticos para o tratamento de doenças respiratórias como dor de garganta, o que está ajudando a aumentar a resistência aos antibióticos - a terceira principal causa de morte em todo o mundo, associada a 4,95 milhões de mortes por ano.

The STAR study findings suggest that a public misunderstanding of how to treat sore throats is contributing to antibiotic overuse.

O estudo Sore Throat & Antibiotic Resistance (STAR), encomendado pela Global Respiratory Infection Partnership (GRIP) e pela Reckitt, os fabricantes do Strepsils, constatou que mais da metade dos adultos entrevistados tomaram antibióticos para uma doença respiratória como dor de garganta nos últimos seis meses, embora os antibióticos tenham sido inefetivos para nove em cada dez casos de dor de garganta. As infecções do trato respiratório superior representam a principal causa para o uso global indevido de antibióticos em adultos.

Os resultados do estudo STAR sugerem que a falta de entendimento sobre como tratar dor de garganta está contribuindo para o uso excessivo de antibióticos. Sessenta e um por cento dos adultos com menos de 35 anos acreditam que os antibióticos são efetivos para dor de garganta, e quase metade (45%) desta faixa etária não sabe tratar doenças respiratórias sem antibióticos. Esse alto nível de confusão pode explicar a razão pela qual 38% das pessoas com menos de 35 anos sentem-se angustiadas quanto ao tratamento sem antibióticos de doenças respiratórias como dor de garganta.

No entanto, essa angústia é basicamente engano. Quase todas as dores de garganta não precisam de antibióticos por serem causadas por vírus e não por infecções bacterianas. Em geral, as pastilhas anti-inflamatórias e os analgésicos são mais benéficos para os sintomas dos pacientes.

Durante a WAAW, a GRIP, uma iniciativa liderada por especialistas para instruir os profissionais da área médica sobre o uso indevido de antibióticos em doenças respiratórias, está incentivando o público a liderar o caminho contra o uso indevido, perguntando a um especialista em saúde se os antibióticos são apropriados e considerando tratamentos alternativos e alívio sintomático.

Ao comentar sobre o estudo, Sabiha Essack, presidente da GRIP, disse:

"Os resultados deste estudo são preocupantres, uma vez que as pessoas com menos de 35 anos - nossos líderes e mão de obra do futuro - acreditam incorretamente que os antibióticos funcionam para todas as dores de garganta e resfriados e podem não estar cientes das consequências do uso inadequado de antibióticos em um nível pessoal e de saúde pública. A GRIP está pedindo conscientização e educação sobre o uso apropriado de antibióticos e incentivando os jovens a fazer perguntas para ajudar a combater a resistência aos antibióticos."

Para mais informações ou entrevistas com os especialistas da GRIP, Sabiha Essack e Martin Duerden: [email protected], +44 20 8154 6389

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/1949298/GRIP_Infographic.jpg

FONTE Global Respiratory Infection Partnership (GRIP)

SOURCE Global Respiratory Infection Partnership (GRIP)