Novo KYMCO AK 550 leva o conceito "Super Tour" para o próximo nível

"Apesar das restrições internacionais de viagem, estou muito grato que a KYMCO possa apresentar o novo AK 550 no EICMA, já que Milão é onde o AK 550 foi apresentado pela primeira vez", disse Allen Ko, presidente da KYMCO. "Neste momento desafiador da era pós-pandemia, as pessoas, mais do que nunca, têm fortes desejos de acrescentar entusiasmo em suas viagens. E estamos entusiasmados em apresentar os últimos esforços da KYMCO para satisfazer os pilotos globais que buscam nada além do melhor."

Repleto de projetos inovadores e tecnologias avançadas

O AK 550, que recebeu o nome em homenagem ao 50º aniversário da KYMCO, é uma mostra das tecnologias e da qualidade que a KYMCO acumulou há mais de 50 anos. Equipado com um design centrado no piloto, o AK 550 tem a integração perfeita de designs esportivos e premium, oferecendo uma experiência incomparável de pilotagem "Super Touring" com as atenções mais altas a todos os detalhes.

O novo AK 550 leva o conceito "Thrills of Touring" ao próximo nível com a estrutura de suspensão única, o inovador design de painéis flutuantes de múltiplas camadas, a atualização da luz diurna nos faróis e a mais recente tecnologia de controle eletrônico, proporcionando aos motociclistas desempenho líder de mercado e o máximo prazer na pilotagem.

O design do veículo novo torna o novo AK550 ainda mais elegante e estiloso. Inspirado nas teclas de piano, o novo console de centro premium do AK 550 apresenta teclas de função clássicas, fáceis de usar e intuitivas. Estas teclas físicas permitem que os motociclistas controlem as operações mais frequentemente utilizadas, como tampa do tanque de combustível, almofada de assento, monitor de quilometragem e travas de guidom.

Além disso, o novo AK 550 vem equipado com o "Cornering ABS", o mais alto nível de proteção para segurança de curvas. Também inclui sistema de controle de tração que evita rodas em estradas úmidas e superfícies desiguais. Outros novos recursos incluem acelerador eletrônico, controle de cruzeiro e para-brisa elétrico. O novo AK550 é mais seguro, mais suave e confortável do que nunca.

"Com o novo AK 550, a KYMCO está ultrapassando os limites do significado de viagem e transporte", disse Allen Ko, presidente da KYMCO."Na KYMCO, colocamos nossos clientes no centro de tudo o que fazemos. O lançamento do novo AK 550 demonstra nossos esforços contínuos de fazer o possível e o impossível para conquistar os corações dos consumidores em todo o mundo."

Sobre a KYMCO

A KYMCO é um grupo global de esportes motorizados com presença em mais de 100 países. Nossos produtos incluem bicicletas eletrônicas, scooters, motocicletas, ATVs e veículos utilitários. A sustentabilidade tem sido o foco de tudo o que fazemos. Essa dedicação persistente vem impulsionando o esforço de eletrificação da KYMCO há mais de 20 anos. Hoje, temos a missão de criar veículos pessoais que conquistem os corações dos consumidores em todo o mundo. Saiba mais sobre a KYMCO em www.kymco.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707310/New_AK550__Allen_Ko__KYMCO_Chairman.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707309/New_AK550.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1707308/KYMCO_LOGO_Logo.jpg

FONTE KYMCO

