Novo MBA Executivo no MCI

Início no outono de 2020 | diploma de mestrado em administração de empresas (MBA) | programa de primeira classe para executivos internacionais | flexibilidade de horário e local, através de aprendizado móvel, flexibilidade no conteúdo, através de "Matérias Eletivas"

INNSBRUCK, Áustria, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O novo programa de MBA Executivo no idioma inglês é direcionado aos executivos e futuros gerentes com perspectiva global. O programa de educação continuada se destaca por sua distinta orientação internacional e didática inovadoras, bem como por sua mistura inteligente de módulos on-line e baseados em salas de aula, permitindo que o programa de graduação seja projetado amplamente, de forma independente de horário e local. Com este MBA, a consolidação de uma carreira com educação contínua pode se tornar realidade para executivos de uma infinidade de setores e nacionalidades. Adicionalmente, matérias eletivas são integradas no currículo, as quais podem ser feitas em renomadas universidades da Europa e de todo o mundo. Estas matérias eletivas suplementares permitem que o currículo seja projetado de forma flexível em termos de conteúdo e adaptado às necessidades individuais dos alunos. O novo MBA Executivo está sendo oferecido no MCI, o qual possui credenciamento da AACSB. O programa terá início no outono de 2020 e as inscrições já são bem-vindas.