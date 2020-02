Un nouvel Executive MBA au MCI

À partir de l'automne 2020 - Diplôme de maîtrise en administration des affaires (Master of Business Administration, MBA) - Programme de première classe pour les cadres internationaux - Flexibilité en termes de temps et d'emplacement grâce à l'apprentissage mobile, flexibilité du contenu par le biais de cours facultatifs / © MCI

Le nouvel Executive MBA est basé sur plus de 20 ans d'expertise en formation et éducation de cadres du MCI. Les étudiants qui travaillent veulent un programme de MBA qui favorise le développement de carrière et les prépare aux défis internationaux dans un environnement dynamique et en rapide évolution. Ils ont besoin d'un format didactique adapté aux cadres dont les activités professionnelles ne peuvent se limiter à un lieu unique. L'équipe de développement du MCI présente désormais le nouveal Executive MBA, qui se concentre sur le leadership et la transformation numérique. Réparti sur quatre semestres, comprenant 13 modules de base et un ensemble de cours facultatifs dans des universités partenaires internationales, le programme se concentre sur la pensée et l'action entrepreneuriales dans un contexte international ainsi que sur la transformation numérique.

Grâce au format d'apprentissage innovant mobile ou mixte, les étudiants peuvent participer à la majorité des cours, où qu'ils se trouvent. Les phases en ligne asynchrones permettent aux étudiants d'apprendre à leur propre rythme. Grâce au transfert immédiat de leurs connaissances dans la pratique professionnelle respective, les étudiants obtiennent également des résultats de mise en œuvre au cours de leurs études. Ils bénéficient également du réseautage entre étudiants, qui permet d'échanger au-delà des frontières institutionnelles et nationales, et devient ainsi une ressource essentielle pour gérer le changement.

Le programme de l'Executive MBA s'adresse aux entrepreneurs, aux responsables et aux décideurs ayant plusieurs années d'expérience dans la gestion. La condition préalable à l'admission étant l'obtention d'un diplôme, le MBA cible, d'une part, les diplômés des disciplines économiques qui souhaitent approfondir et spécialiser leurs connaissances et, d'autre part, les diplômés de disciplines non économiques qui souhaitent devenir éligibles à des missions internationales de gestion.

Renseignements complémentaires : www.mci.edu/executive-mba

