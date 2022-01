Novo relatório diferenciado de cidadania mundial dá à Suíça o primeiro lugar e países asiáticos não ficam muito atrás

Foi dado crédito a estatísticas oficiais para avaliar uma pontuação para os motivadores definidos de segurança e proteção, qualidade de vida, oportunidade econômica, mobilidade global e liberdade financeira. Respaldado por pesquisas dos principais bancos de dados, entrevistas e uma pesquisa realizada por mais de 500 investidores prósperos, o WCR analisa mais do que a força do passaporte e enfatiza os fatores fundamentais que têm um papel importante na escolha da segunda cidadania correta.

Micha Emmett, CEO da CS Global Partners, disse que o WCR se destaca de outros relatórios do setor porque "examina quais países oferecem mais benefícios para cidadãos globais, particularmente em um mundo pós-COVID, onde as pessoas que têm os meios procuram consistentemente maiores oportunidades e mais proteção".

"Queríamos captar o que realmente preocupa e afeta um cidadão global", disse Micha. "Quando há opções para ganhar uma segunda ou terceira cidadania, a primeira pergunta que o indivíduo de alto patrimônio líquido faz é 'onde é o próximo lugar com o qual ser associado?'"

"Os indivíduos de alto patrimônio líquido devem considerar uma infinidade de fatores ao decidirem algo tão monumental quanto onde obter uma segunda cidadania e construir um segundo lar. Embora a força do passaporte seja, naturalmente, um componente importante, ela também está sujeita à maior mudança, conforme evidenciado pelas restrições de viagem relacionadas à pandemia", acrescentou.

Os resultados mostram que a Suíça tem a pontuação mais alta, 88,1, seguida pela Dinamarca (88,0) em segundo lugar e pela Finlândia, Noruega e Suécia juntas em terceiro (86,9). Notavelmente, superpotências mundiais como os Estados Unidos não estavam entre os dez primeiros, simbolizando uma mudança significativa no que esses gigantes econômicos podem oferecer de forma tangível à elite global. Comparativamente, a Ásia emergiu como um centro de prosperidade econômica devido a suas vantagens comerciais, particularmente o Japão, que se classificou em sexto lugar e Singapura, que ficou em sétimo.

Além de analisar o desempenho dos países, o WCR analisa como indivíduos de alto patrimônio líquido protegem e aumentam sua riqueza. Isso inclui a implementação de um plano financeiro eficaz que considere o patrimônio e os impostos sobre a riqueza e o investimento em ativos valiosos emergentes, como as criptomoedas.

O relatório constatou que a cidadania por investimento (CBI) também é uma ferramenta eficaz para as pessoas mais ricas do mundo e se tornou uma tendência exacerbada durante a pandemia. A CBI oferece uma solução alternativa e eficaz para aqueles que não têm um casamento, uma descendência ou um vínculo de naturalização com outros países. Em última análise, isso permite que os candidatos obtenham uma segunda cidadania, muitas vezes no prazo de três a quatro meses, sem quaisquer laços antigos com o país, desde que possam passar por um procedimento de verificação de múltiplas etapas.

De acordo com o relatório, empreendedores e empresários buscaram ativamente investimentos que resistissem ao teste de tempo durante o período de isolamento. Embora não seja possível prever o futuro, manter-se atualizado quanto às tendências mundiais permitiu que muitos cidadãos globais e de alto patrimônio líquido identificassem oportunidades em locais que podem não ter considerado antes. O objetivo do WCR é trazer essas tendências à tona e tornar o segundo processo de cidadania mais simples, ao compilar dados relevantes que mais preocupam os indivíduos prósperos e suas famílias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1725162/Top_20_List_of_WCR_Scores.jpg

CONTATO: [email protected], www.csglobalpartners.com

FONTE CS Global Partners

SOURCE CS Global Partners