Un nouveau rapport unique sur la citoyenneté mondiale donne à la Suisse la première place, les pays asiatiques suivant de près

Les statistiques officielles ont été utilisées pour évaluer un score pour les facteurs de motivation définis, à savoir la sûreté et la sécurité, la qualité de vie, les opportunités économiques, la mobilité internationale et la liberté financière. S'appuyant sur des recherches menées par des banques de données de premier plan, des entretiens et une enquête menée auprès de plus de 500 investisseurs fortunés, le RCM va au-delà de la puissance d'un passeport et met l'accent sur les facteurs essentiels qui jouent un rôle dans le choix de la bonne deuxième citoyenneté.

Micha Emmett, PDG de CS Global Partners , a déclaré que le RMC se distingue des autres rapports du secteur car il « examine quels pays offrent le plus d'avantages aux citoyens du monde, en particulier dans un monde post-COVID où ceux qui en ont les moyens recherchent constamment de plus grandes opportunités et une meilleure protection.

« Nous voulions saisir ce qui préoccupe et affecte vraiment un citoyen du monde », a-t-elle ajouté. « Lorsqu'il existe des options pour obtenir une deuxième ou une troisième citoyenneté, la première question que se posent les personnes fortunées est la suivante : "Quel est le prochain endroit auquel s'associer ?"

Les personnes fortunées doivent tenir compte d'une myriade de facteurs lorsqu'elles décident de quelque chose d'aussi important que l'endroit où obtenir une deuxième citoyenneté et construire une deuxième résidence. Si la solidité du passeport est, bien entendu, un élément important, c'est aussi celui qui est soumis aux plus grands changements, comme en témoignent les restrictions de voyage liées à la pandémie », a-t-elle ajouté.

Les résultats montrent que la Suisse obtient le meilleur score avec 88,1, suivie du Danemark (88,0) en deuxième position et de la Finlande, de la Norvège et de la Suède en troisième position (86,9). Il est à noter que les superpuissances mondiales telles que les États-Unis n'ont pas été classées parmi les dix premières, ce qui symbolise un changement significatif dans ce que ces géants économiques peuvent offrir de façon tangible à l'élite mondiale. Comparativement, l'Asie est apparue comme une plaque tournante de la prospérité économique en raison de ses avantages commerciaux, notamment le Japon, qui s'est classé sixième et Singapour, qui est arrivé septième.

Outre l'analyse des performances des pays, le RMC s'intéresse à la manière dont les personnes fortunées protègent et accroissent leur patrimoine. Il s'agit notamment de mettre en œuvre un plan financier efficace qui tienne compte des droits de succession et des impôts sur la fortune et d'investir dans des actifs précieux émergents comme les crypto-monnaies.

Le rapport constate que la citoyenneté par investissement (CPI) est également un outil efficace pour les plus riches du monde ; une tendance exacerbée pendant la pandémie. La CPI offre une solution alternative et efficace en termes de temps pour ceux qui n'ont pas de lien de mariage, d'ascendance ou de naturalisation avec d'autres pays. Elle permet aux demandeurs d'obtenir une deuxième citoyenneté, souvent en trois ou quatre mois, sans aucun lien antérieur avec la nation, à condition qu'ils puissent passer une procédure de vérification à plusieurs niveaux.

Selon le rapport, les entrepreneurs et les hommes d'affaires ont activement recherché des investissements qui ont résisté à l'épreuve du temps pendant les périodes de confinement. Bien qu'il ne soit pas possible de prédire l'avenir, le fait de se tenir au courant des tendances mondiales a permis à de nombreuses personnes fortunées et de nombreux citoyens du monde d'identifier des opportunités dans des endroits qu'ils n'auraient peut-être pas considérés auparavant. Le RCM vise à mettre en lumière ces tendances et à simplifier le processus de seconde citoyenneté en compilant les données pertinentes qui concernent le plus les personnes fortunées et leurs familles.

