Novo relatório "One World, One Health" mostra a necessidade crítica de uma colaboração mais estreita entre as principais partes interessadas em saúde humana, animal e ambiental

Pontuação JPA Health Unveils Connectability para medir relacionamentos entre os principais públicos

WASHINGTON, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/-- Um novo relatório da JPA Health intitulado "One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health " revela uma falta preocupante de comunicação e colaboração entre as partes interessadas globais influentes na saúde humana, animal e ambiental.

O gráfico de conectividade da saúde única. ORIGEM DA ATRIBUIÇÃO: JPA Health, “Um mundo, saúde única: explorando a conectividade dentre as saúdes humana, animal e ambiental”. (PRNewsfoto/JPA HEALTH COMMUNICATIONS)

O conceito da One Health, endossado pela Organização Mundial de Saúde e pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, reconhece a necessidade de maior colaboração entre as partes interessadas da saúde humana, animal e ambiental.1,2 Os princípios da One Health também se refletem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo a fome zero (meta 2), boa saúde e bem-estar (meta 3), água limpa e saneamento (meta 6), vida abaixo da água (meta 14) e vida sobre a terra (meta 15).3

"Esperamos que essa análise sirva como catalisadora de mudanças, impulsionando conversas e inspirando a ação colaborativa em direção a um futuro em que a One Health seja adotada como a base para enfrentar os complexos desafios de saúde de nosso tempo", disse o Professor Michael Lairmore DVM, PhD, professor distinto (emérito) e o ex-reitor, UC Davis, que contribuíram para o relatório.

Para gerar o relatório, a ferramenta de insights da JPA Health, o GRETEL®, foi utilizado para avaliar as conexões e a influência entre empresas e indivíduos (usando a análise da rede social como proxy). Os principais resultados são:

A conversa sobre a One Health está sendo realizada em uma bolha. As partes interessadas da One Health estão falando sozinhas e não envolvem as partes interessadas críticas nos setores de saúde animal, humana e ambiental. As partes interessadas no clima e na conservação estão quase ausentes nas conversas e interações da One Health. Embora duas das principais partes interessadas - saúde animal e saúde humana - estejam envolvidas em discussões sobre One Health (pontuações de conectabilidade de 2,76 e 1,44, respectivamente), há pouco envolvimento das partes interessadas do clima e da conservação em conversas e interações na área de One Health (pontuações de conectabilidade de 0,21 e 0,33, respectivamente). Os formuladores de políticas estão desconectados da One Health. Nos Estados Unidos, uma das nações mais poderosas e influentes, os formuladores de políticas estão geralmente afastados de conversas da One Health (pontuação de conectabilidade de 0,11).

Para gerar estas conclusões, a JPA Health utilizou a "Pontuação de Conectabilidade" e uma análise das partes interessadas para avaliar a eficácia com que diferentes partes interessadas constroem conexões sociais e disseminam mensagens. Uma pontuação de conectabilidade de 1,0 ou superior significa mensagens com maior propensão para disseminação generalizada. No entanto, atingir uma pontuação mais próxima de 2,0 ou superior é preferível para otimizar o alcance da mensagem e a conscientização geral.

"Desenvolvemos este relatório para sublinhar a necessidade premente de todas as partes interessadas, incluindo CEOs e executivos de alto escalão, de priorizarem a abordagem da One Health e trabalharem de forma mais intencional para proteger a saúde humana e animal, bem como a sustentabilidade a longo prazo do nosso planeta", disse Carrie Jones, CEO da JPA Health. "Estamos incentivando os líderes empresariais a estabelecer o precedente, promovendo a comunicação intersetorial e um compromisso compartilhado com um mundo mais saudável. Esta não é apenas uma obrigação moral; é uma necessidade estratégica para o sucesso sustentável e de longo prazo dos negócios".

As lacunas no diálogo da One Health identificadas pela análise da JPA Health poderiam ser abordadas de diversas maneiras, incluindo, entre outras: políticas federais, estaduais e locais integradas e aprimoradas; campanhas de comunicação direcionadas; parcerias intersetoriais mais fortes; e esforços mais autênticos de diversidade, equidade e inclusão.

O relatório completo está disponível aqui.

Abordagem

A JPA Health usou sua ferramenta proprietária de insights alimentada por IA, GRETEL®, para analisar dados de redes sociais de agosto a julho de 2023. Esta análise revelou percepções importantes sobre a abordagem da One Health, incluindo a forma como os setores de saúde humana, animal e ambiental estão se comunicando. Embora iniciativas da One Health tenham um impacto global, o relatório mostra que os principais participantes nas áreas de saúde, medicina e ciência não estão tendo conversas contínuas e aprofundadas sobre a One Health. Ele também destaca a comunicação limitada entre essas partes interessadas, ressaltando a necessidade urgente de uma melhor colaboração para enfrentar desafios complexos de saúde global.

Sobre a JPA Health

A JPA Health é uma agência independente e de serviço completo premiada fundada em 2007. Com escritórios nos EUA e no Reino Unido, a agência oferece serviços de marketing, relações públicas e defesa. Recentemente, a JPA Health recebeu o prêmio de Agência do Ano da PR Daily em 2023. A empresa é líder no setor de saúde por seu trabalho premiado na criação de campanhas de saúde que impulsionam mudanças e oferecem resultados mensuráveis. A equipe JPA Health é apaixonada por ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Para saber mais, acesse www.jpa.com.

Sobre GRETEL®

O mecanismo exclusivo de comunicações de precisão GRETEL foi desenvolvido para ajudar os usuários a navegar pelo complexo cenário das comunicações de saúde, oferecendo insights orientados por dados, identificando tendências e entendendo as preferências do público. Ao analisar grandes conjuntos de dados, ele pode identificar temas, tendências e preferências dentro de tópicos específicos de saúde, permitindo o desenvolvimento de estratégias de mensagens direcionadas e eficazes para interagir com o público.

Sobre a One Health

A One Health reconhece a interconectividade da saúde humana, da saúde animal e da saúde ambiental. A prevenção de doenças e o monitoramento de doenças zoonóticas podem reduzir o risco de surtos graves de doenças. A saúde do meio ambiente exerce impacto nos seres humanos, animais e plantas. O desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas têm consequências para todas as áreas na One Health e, ao considerar esses problemas de forma holística, podemos abordar problemas complexos de saúde global e levar a melhores resultados para todos nós.1,2

Referências

Organização Mundial da Saúde: OMS. One Health. https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1. Publicado em 9 de maio de 2022. Centros de controle e prevenção de doenças. O básico da One Health. Centros de controle e prevenção de doenças. Publicado em 5 de novembro de 2018. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html Os 17 Objetivos | Desenvolvimento Sustentável. https://sdgs.un.org/goals.

