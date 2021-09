Novo Software VisionPro da Cognex Rompe as Barreiras entre as Tecnologias Deep Learning e Visão Tradicional

Os novos lançamentos oferecem ferramentas de visão avançadas e integração com deep learning em uma única plataforma de alto desempenho

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, anuncia o lançamento dos softwares VisionPro® 10.0 e VisionPro Deep Learning 2.0, em sua linha de software de visão VisionPro.

O VisionPro 10.0 é uma atualização importante da plataforma baseada em PC líder do setor, que oferece desempenho mais rápido e configuração mais simples para aplicações. O VisionPro Deep Learning 2.0 foi projetado para se integrar perfeitamente ao VisionPro 10.0, permitindo que os clientes combinem a tecnologia deep learning com as ferramentas tradicionais de visão numa mesma aplicação.

Os lançamentos também apresentam ferramentas de visão avançadas para aplicações de medição e inspeção de precisão. A SmartLine é a primeira ferramenta híbrida inteligente da indústria. Ela combina a localização de linha aprimorada para cenas complexas do deep learning com dados posicionais precisos dos algoritmos de visão tradicionais. O novo segmentador de alto detalhamento VisionPro Deep Learning foi projetado para aplicações médicas e eletrônicas exigentes que requerem medição precisa de arranhões, contaminação e outros defeitos.

"À medida que o deep learning ganha espaço na fábrica, vemos que muitas aplicações exigem mais do que apenas a visão tradicional ou deep learning sozinho - elas precisam de ambos para a melhor solução", afirma Joerg Kuechen, Vice-presidente Sênior de Produtos de Visão da Cognex. "O novo VisionPro torna mais fácil para os usuários aproveitarem toda a gama de tecnologia de visão poderosa da Cognex para enfrentar novos e cada vez mais complexos desafios de visão", complementa.

Para obter mais informações, visite https://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/vision-software/visionpro-software ou https://www.cognex.com/pt-br/products/deep-learning/visionpro-deep-learning ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e vende uma ampla gama de produtos baseados em imagem, que usam técnicas de inteligência artificial (IA) que dão a eles uma habilidade quase humana para tomar decisões sobre o que eles "veem". Os produtos da Cognex incluem sistemas e sensores de visão e leitores de código de barras, usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, eliminando erros de produção e de remessa.

A Cognex é líder mundial no setor de sistemas de visão, tendo entregue mais de 2 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de $ 7 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para detalhes, visite a Cognex on-line em www.cognex.com/pt-br





