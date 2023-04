NOVOS DADOS REVELAM QUE CONSUMIDORES DE TODO O MUNDO CADA VEZ MAIS ESCOLHEM PRODUTOS EM EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS, APESAR DOS PREÇOS MAIS ALTOS

82% dos consumidores de todas as faixas etárias demonstraram disposição de pagar mais por embalagens sustentáveis, um aumento de 4 pontos em relação a 2022 e 8 pontos em relação ao ano anterior de 2021.

em relação 90% dos consumidores da geração Z demonstraram disposição em pagar mais por embalagens sustentáveis

71% dos consumidores escolheram um produto com base nas informações sobre sustentabilidade nos últimos seis meses

80% dos consumidores disseram que estariam interessados em comprar produtos em embalagens com refil para reduzir o impacto deles no meio ambiente

AMSTERDÃ, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Novos dados da Trivium Packaging revelam que a demanda por produtos em embalagens sustentáveis continua a aumentar com consumidores mais do que nunca preocupados com o meio ambiente.

O Buying Green Report de 2023, publicado em conjunto com a Earth Day, mostra que, apesar do aumento substancial dos preços para os consumidores devido à inflação global, os consumidores estão cada vez mais dispostos a pagar mais por produtos em embalagens sustentáveis. 82% dos entrevistados, no geral, estariam dispostos a pagar mais por embalagens sustentáveis, um aumento de quatro pontos em relação a 2022, e oito pontos em relação a 2021, o que indica que, mesmo com a piora na situação econômica, o meio ambiente continua sendo uma prioridade para o consumidor. Os consumidores mais jovens (18 a 24 anos) estão ainda mais dispostos, liderando com 90%.

Os consumidores agora consideram o impacto que suas compras exercem sobre o meio ambiente, e a maioria já incorporou práticas sustentáveis em suas vidas diárias; dois terços dos consumidores se consideram conscientes sobre meio ambiente. Com um aumento de seis pontos em relação à pesquisa do ano passado, a probabilidade dos consumidores comprarem produtos em embalagens prejudiciais ao meio ambiente agora é 63% menor. E as intenções dos consumidores se refletem em suas ações: 71% já estão engajados em usar embalagens reutilizáveis e com refil (e 80% têm interesse em comprar produtos em embalagens com refil para reduzir o impacto ambiental), enquanto mais da metade está engajada em reduzir o desperdício de alimentos e embalagens.

Referindo-se especificamente às embalagens sustentáveis, 71% dos consumidores escolhem ativamente os produtos com base no fator de sustentabilidade da embalagem do produto. O interesse na compra de produtos em embalagens sustentáveis aumentou desde 2022, especialmente entre os consumidores mais jovens e com renda mais alta. Mas embora 59% procurem informações sobre reciclagem e sustentabilidade no rótulo, 46% disseram que o maior obstáculo para a compra é falta de clareza nos rótulos das embalagens.

"Há uma grande oportunidade aqui para melhorar a compreensão do consumidor sobre as alegações de sustentabilidade", disse Jenny Wassenaar, diretora de sustentabilidade da Trivium Packaging. "Os dados do Buying Green Report deste ano mostram que os consumidores estão mais do que nunca buscando mais informações para melhorar a compreensão sobre as embalagens ecológicas. O imperativo da Trivium é não apenas incorporar a sustentabilidade em todos os níveis dos nossos negócios, mas também informar os consumidores sobre o que eles estão comprando e o impacto das suas compras".

"Os dados do Buying Green Report deste ano apresentam um forte argumento de que a transição para embalagens sustentáveis não é apenas a decisão certa para o meio ambiente, mas também é a decisão certa para os negócios", disse Michael Mapes, CEO da Trivium Packaging. "Está claro que os consumidores estão pavimentando o caminho para um futuro sustentável, e as empresas precisam ouvi-los — fatores externos, como a economia, não determinam a demanda por produtos baseados na consciência sobre o meio ambiente. Os compradores estão preocupados com o quadro mais amplo: a sobrevivência do nosso planeta. Os consumidores estão evitando a compra de embalagens prejudiciais e preferindo opções sustentáveis e recicláveis, como as embalagens metálicas".

O Buying Green Report de 2023 foi baseado em uma pesquisa realizada com mais de nove mil consumidores de toda a Europa, América do Norte e América do Sul que explorou os valores e comportamentos dos participantes em relação às embalagens sustentáveis em meio a um mundo em constante mudança. O quarto relatório anual apresenta informações sobre as tendências do consumidor em todo o mundo e por idade, renda e região.

Para baixar o relatório completo e ver os detalhes específicos de cada região em que a pesquisa foi realizada, acesse http://buyinggreen.triviumpackaging.com.

Sobre a Trivium Packaging

A Trivium Packaging é uma fornecedora global de embalagens metálicas infinitamente recicláveis para as principais marcas do mundo. A Trivium tem mais de 60 unidades em todo o mundo e emprega cerca de 7.500 pessoas com vendas de $3,3 bilhões. Para mais informações, acesse www.TriviumPackaging.com

FONTE Trivium Packaging

SOURCE Trivium Packaging