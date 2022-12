Novos equipamentos esportivos de proteção Kapsul ATLAS

O pescoço tem um papel fundamental no desempenho dos atletas, e a tecnologia patenteada da Kapsul é o resultado de vários anos de pesquisas realizadas em atletas de vários esportes, de todas as idades e de todos os níveis de habilidade. Embora o suporte e a proteção do pescoço sejam fundamentais para todos os atletas, as pesquisas da Kapsul identificaram dois grupos que se beneficiam especialmente de proteção adicional: os atletas mais jovens, cujos músculos e ossos ainda estão se desenvolvendo; e as atletas do sexo feminino, cujos pescoços são normalmente mais longos e possuem menor densidade muscular.

Ao longo de suas carreiras, os atletas são repetidamente fustigados por forças G que podem causar danos de força e fadiga nos músculos e tecidos do pescoço. A força G média na decolagem de um avião é de 0,4 G; a média de uma pancada no futebol americano é de 103 G. Além de mitigar essas forças, a camisa Kapsul ATLAS pode reduzir a fadiga muscular e as lesões relacionadas à fadiga, o que permite que os atletas joguem e treinem por mais tempo.

"A camisa Kapsul ATLAS é o resultado de anos de inovação, projetos e testes realizados com alguns dos melhores atletas do mundo, bem como de pesquisas militares financiadas pelo governo. Nossa equipe está entusiasmada em lançar este novo modelo de proteção e desempenho para o mundo dos esportes, dos esportes a motor, da segurança e das forças armadas", afirmou o Dr. Daryl Sherman, diretor executivo da Kapsul Tech Corp. "O pescoço é o ponto de partida perfeito para demonstrar a eficácia deste novo modelo, que apoia as articulações e permite um movimento total sem qualquer déficit de desempenho". Dr. Daryl Sherman, diretor executivo da Kapsul Tech Corp.

Lançar a camisa Kapsul ATLAS no mercado exigiu novos métodos de teste, pois a pesquisa sobre o desempenho do pescoço em contextos esportivos não está tão avançada como a pesquisa sobre outras partes do corpo. A Kapsul realizou pesquisas conjuntas com as Forças Armadas do Canadá e a Universidade de Waterloo, criando um MEF (Modelo de Elemento Finito; Finite Element Model) através do modelo Global Human Models Consortium (GHMC). O GHMC é um modelo clinicamente validado que responde às forças da mesma forma que o corpo humano. Ao contrário dos bonecos de teste habitualmente usados, o modelo GHMC oferece um nível de detalhe sem precedentes, levando em consideração o tecido macio, a estrutura do esqueleto, a musculatura e os fluidos durante as forças impostas. Esse método de teste também é utilizado por vários fabricantes de automóveis.

A camisa Kapsul ATLAS está disponível em tamanhos masculino, feminino e júnior a partir de 79,99 USD. Para obter mais informações, acesse kapsultech.com.

Sobre a Kapsul

A Kapsul é uma empresa de design e tecnologia obcecada pelo pescoço, a proteção do pescoço e sua importância para todos os atletas. Somos uma equipe apaixonada e dedicada ao avanço da ciência da proteção. Nossa missão é ajudar atletas de todos os tipos e em todos os níveis, para que eles possam fazer o que eles amam por mais tempo.

