Présentation de l'équipement de protection Kapsul ATLAS

Le cou joue un rôle essentiel dans la performance sportive et la technologie brevetée de Kapsul repose sur des années de recherche avec des athlètes de tous âges et niveaux de compétence dans de multiples sports. Bien que le soutien et la protection du cou soient essentiels pour tous les athlètes, les recherches de Kapsul ont identifié deux groupes qui bénéficient fortement d'une protection supplémentaire : les jeunes athlètes dont les muscles et les os sont encore en développement et les athlètes féminines qui ont généralement un cou plus long avec une densité musculaire plus faible.

Tout au long de leur carrière, les athlètes subissent des forces G répétitives qui peuvent causer des dommages de force et de fatigue aux muscles et aux tissus du cou. La force G moyenne d'un avion au décollage est de 0,4 G, une frappe moyenne au football est de 103 G. En plus d'atténuer ces forces, Kapsul ATLAS peut également réduire la fatigue musculaire et les blessures liées à la fatigue, ce qui permet aux athlètes de jouer et de s'entraîner plus longtemps.

« Kapsul ATLAS est l'aboutissement d'années d'innovation, de conception et d'essais, avec certains des meilleurs athlètes du monde et des recherches militaires financées par le gouvernement. Notre équipe est heureuse de dévoiler ce nouveau modèle de protection et de performance au monde du sport, des sports mécaniques, de la sécurité et du service », a déclaré Daryl Sherman, PDG de Kapsul Tech Corp. « Le cou est le point de départ idéal pour démontrer ce nouveau modèle qui soutient les articulations à travers une gamme complète de mouvements sans perte de performance ». Daryl Sherman, PDG, Kapsul Tech Corp.

La mise sur le marché du produit Kapsul ATLAS a nécessité de nouvelles méthodes de test, car la recherche sur la performance du cou dans le sport est en retard par rapport à d'autres parties du corps. Kapsul a mené des recherches conjointes avec l'armée canadienne et l'Université de Waterloo pour créer un modèle d'éléments finis à l'aide du Global Human Models Consortium (GHMC). Le GHMC est un modèle validé cliniquement qui répond aux forces de la même manière que le corps humain. Contrairement aux mannequins d'essai couramment utilisés, cela permet un niveau de détail sans précédent, en tenant compte des tissus mous, de la structure squelettique, de la musculature et des fluides pendant les forces imposées. C'est la forme d'essai également utilisée par de nombreux grands constructeurs automobiles.

Le Kapsul ATLAS est disponible en tailles masculine, féminine et junior, à partir de 79,99 $. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web kapsultech.com.

À propos de Kapsul

Kapsul est une entreprise de design et de technologie obsédée par le cou, la protection du cou, et son importance pour tous les athlètes. Nous sommes une équipe passionnée qui se consacre à faire progresser la science de la protection. Nous sommes là pour les athlètes, de toutes sortes, à tous les niveaux — pour leur permettre de faire ce qu'ils aiment plus longtemps.

Contact pour les médias : Melissa Melnychuk, [email protected]

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=T68ZCE96c60

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1968068/Kapsul_Introducing_Kapsul_ATLAS_protective_athletic_gear%C2%A0With_re.jpg

SOURCE Kapsul