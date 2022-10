Novos materiais criam veículos elétricos mais seguros e silenciosos

HOUSTON, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials desenvolveu dois materiais para veículos elétricos que melhoram a segurança e o conforto dos passageiros. O Starflam® X-Protect e o Vydyne® AVS da empresa resolvem dois desafios singulares que as montadoras enfrentam ao desenvolver suas plataformas de veículos elétricos (VEs).

Segurança inigualável

O Cadillac LYRIQ, que foi apelidado pela imprensa de "cripto-silencioso" e "o carro mais silencioso que me lembro de ter dirigido", conta com um suporte de montagem de compressor elétrico de CA feito de Vydyne AVS, que ajuda efetivamente a atenuar as vibrações desse componente na fonte, além de oferecer suporte estrutural.

O Starflam X-Protect é um náilon 66 retardador de chamas líder do setor, que suporta exposição a chama direta de 1.100 °C por 15 minutos, superando os materiais padrão retardadores de chama e o alumínio, e que foi testado de acordo com o SAE AS5127 (um teste originalmente desenvolvido para aplicações aeroespaciais).

Veja o Starflam X-Protect em ação.

"A segurança continua sendo uma das principais preocupações das pessoas que consideram comprar um VE", disse Ian van Duijvenboode, diretor sênior de mobilidade elétrica da Ascend. "Apesar de serem relativamente raras, podem ocorrer falhas críticas da bateria e fuga térmica, e o X-Protect foi desenvolvido para manter as pessoas seguras mesmo em circunstâncias extremas."

Redução de vibração incomparável e um dos carros mais silenciosos

A equipe de engenheiros de desenvolvimento de aplicações de mobilidade elétrica e os cientistas de polímeros da Ascend criaram uma nova solução para atenuar o ruído, a vibração e a aspereza dos VEs, que produzem vibrações dez vezes maiores do que a frequência dos veículos com motor a combustão interna.

O Vydyne AVS é um novo material de engenharia eficaz para atenuar vibrações de alta frequência de fontes de ruído como motores e compressores, o que resulta em uma redução de 80% na pressão sonora da cabine.

Uma das aplicações em que o Vydyne AVS está sendo usado é no Cadillac LYRIQ, que foi apelidado de "cripto-silencioso" e "o carro mais silencioso que me lembro de ter dirigido" pela imprensa. O LYRIQ conta com um suporte de montagem de compressor elétrico de CA feito de Vydyne AVS, que ajuda efetivamente a atenuar as vibrações desse componente na fonte, além de oferecer suporte estrutural.

"O Vydyne AVS é o resultado de anos de desenvolvimento de engenharia, combinados com nossa capacidade diferenciada de personalizar o processo de polimerização para conseguir atributos específicos", disse o Dr. Steve Manning, diretor sênior de materiais de engenharia da Ascend. "É um exemplo de nosso compromisso de ajudar os clientes a serem líderes em inovação e a enfrentarem os desafios específicos gerados por essa transformação para a eletrificação."

A Ascend apresentará seus novos materiais, incluindo seus produtos de baixa pegada de carbono, sob o tema "Advancing Together" (avançando juntos), na K 2022, de 19 a 26 de outubro, no corredor 6, estande A07.

