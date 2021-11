Novos modelos e novas energias | GAC na Auto Guangzhou 2021

Parte da visão da GAC para o futuro é o plano de desenvolvimento ecológico GLASS.

O GAC Group está empenhado em tornar neutro em carbono todo o ciclo de vida de seus produtos até 2050 (2045, se possível). No futuro mais próximo, existem planos de concluir a primeira planta zero carbono da GAC Aion em 2023. Até 2030, o GAC Group estabeleceu uma meta segundo a qual 50% do total das vendas sejam provenientes de veículos de novas energias.

Durante a Auto Guangzhou, o GAC Group também apresentou seu plano "2⁶ Energy Action", um sistema que define seis diferentes formas de otimizar as baterias dos veículos elétricos da GAC para obter o máximo rendimento de energia e flexibilidade de energia: as baterias poderão ser compradas e alugadas; carregadas e permutadas; carregamento lento ou rápido; grande ou pequena capacidade; longa ou curta autonomia; carregamento da rede elétrica ao veículo ou carregamento do veículo à rede elétrica; e reciclada ou repassada.

Juntamente com o desenvolvimento interno da GAC no que diz respeito a tecnologia de carregamento superrápido e tecnologia de troca de energia, o futuro é promissor para os planos de energia ecológica da GAC.

Particularidades da Auto Guangzhou

Este ano, a Auto Guangzhou também contou com o lançamento de dois novos carros-conceito do GAC Group: o TIME, sedã de conceito elétrico, e o EMKOO, elegante e com design futurista.

O TIME baseia-se no design aerodinâmico utilizado no ENO.146, que confere uma aparência elegante, luxuosa e dinâmica com baixo coeficiente aerodinâmico de 0,191.

A carroçaria do carro-conceito de última geração EMKOO conta com dianteira baixa e traseira alta e representa um aspecto mais refinado da tendência à eletrificação. Seu design apresenta uma acentuada sensação futurista e influenciará os designs de uma série de modelos do GAC Group que estão por vir.

Em mais uma demonstração da capacidade líder mundial em novas energias do GAC Group, a empresa também apresentou, na Auto Guangzhou de 2021, o Aion LX Plus - um dos primeiros SUVs elétricos do mundo a oferecer autonomia NEDC (Novo Ciclo de Direção Europeu) superior a mil quilômetros.

Com uma visão sempre voltada para o futuro, a GAC se empenha para modificar e aprimorar o que veio antes - transformando tecnologias, renovando energias e modificando veículos, com a missão de proporcionar uma vida com melhor mobilidade para os motoristas em todo o mundo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1693635/My_Movie_6.mp4

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR