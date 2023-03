Novos ônibus Volksbus celebram 30 anos com tecnologia e economia

Sete modelos atendem às demandas de transporte de passageiros com segurança, tecnologia, conforto e eficiência

SAO PAULO, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- No ano em que celebra seus 30 anos de sucesso, a linha de chassis de ônibus Volksbus apresenta sua nova geração, repleta de novidades tecnológicas para suprir as necessidades do segmento em segurança, tecnologia, conforto e eficiência. Além disso, os integrantes da nova família de ônibus atendem às normas de emissões Proconve P-8 (equivalente ao Euro 6).

A família Volksbus agora conta com sete modelos, num portfólio que atende a todas as demandas de transporte coletivo de pessoas no país: VW Volksbus 9.180/ S, 11.180/ R/ S, 15.210/ R/ S, 17.230/ S, 17.260/ S, 18.320 SH e 18.320 SL. Aprimorando ainda mais o conceito sob medida, a Volkswagen Caminhões e Ônibus criou variações para seus chassis, de acordo com a aplicação do veículo e o tipo de suspensão: rural (R) com suspensão reforçada e plataforma elevada; suspensão pneumática (S); suspensão pneumática no chassi piso alto (SH); e suspensão pneumática no chassi piso baixo (SL).

"Com os novos Volksbus iniciamos a virada de página que vai nos transportar para a nova era da mobilidade. Mais uma vez ouvimos os anseios não apenas de nossos clientes, mas dos clientes dos nossos clientes: os passageiros que estão no foco de cada novidade incorporada. A nova geração Volksbus traz avanços com foco em quatro pilares centrais: conforto, segurança, tecnologia e eficiência da operação", diz Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus da VWCO.

Conforto e ergonomia

No quesito conforto, os novos ônibus da Volkswagen passam a oferecer opcionais com maior ergonomia para o motorista a fim de oferecer melhor produtividade. O painel de instrumentos agora tem melhor ângulo de visão e funcionalidades exclusivas, facilitando a operação do veículo. Além disso, o novo volante e a alavanca de marchas reposicionada no painel tornam a experiência na direção muito mais fácil e ergonômica.

O sistema de direção da nova geração da VWCO também está renovado e oferece menos esforço na condução, como uma dirigibilidade mais leve e macia. Como item opcional, o volante multifuncional chega para oferecer mais tecnologia e ergonomia ao dirigir.

As transmissões automáticas ganham espaço no portfólio dos ônibus Volkswagen, atendendo a demanda dos clientes. Para a família Volksbus com motor dianteiro estão disponíveis a versão de oito velocidades. Já para os modelos com motores traseiros, são duas opções: seis velocidades para o veículo piso baixo e oito velocidades para o piso alto.

Segurança à toda prova

Quando o assunto é segurança, os chassis de ônibus VW apresentam o que há de mais moderno no mercado já como item de série em toda sua linha de produtos. Um exemplo é o controle de estabilidade (ESC), tecnologia que auxilia o condutor a manter o controle do veículo, evitando derrapagens e reduzindo drasticamente o risco de acidentes.

Em todas as versões de transmissão, os Volksbus já vêm equipados com o assistente de partida em rampa (HSA), cujo objetivo é auxiliar os motoristas impedindo que o veículo retroceda por até três segundos em ladeiras, situação comum nas rotas. Além disso, o bloqueio de partida do ônibus com suas portas abertas impede também que as mesmas sejam abertas em movimento, para segurança dos passageiros. Todos os modelos contam com controle de tração (ATC), sistema de antitravamento das rodas e distribuição de frenagem (ABS e EBD).

Tecnologia e eficiência aliadas ao desempenho

A economia é um dos grandes trunfos dos novos ônibus VWCO: a nova tecnologia embarcada dos veículos disponibiliza informações e avalia o desempenho do operador em suas rotas, recomendando a melhor forma de direção para menor consumo de combustível.

O painel, por exemplo, está reformulado com novo display que garante melhor visualização de suas funcionalidades, entre elas uma ferramenta na qual o motorista do veículo é avaliado e pontuado de acordo com seu desempenho em aceleração, frenagem e troca de marcha, além de receber recomendações para aprimorar esses critérios. Seguindo essas dicas, maior será a possibilidade de economia, com a melhoria do consumo de combustível e desempenho do veículo.

Com novas configurações do trem de força, além de potência e torque, os ônibus Volkswagen estão ainda mais eficientes. Foram desenvolvidos sob medida para entregar em média uma economia de combustível de até 5% quando comparados com seus antecessores, ao mesmo tempo em que estão com novas potências e torques superiores trazendo até 10% mais eficiência para todos os tipos de aplicação. E esse potencial pode ficar ainda mais vantajoso: com o novo VW ProfiDriver para a formação de instrutores na rede de concessionários que vão treinar equipes dos clientes para condução econômica, os condutores alcançam uma redução adicional de até 5% no consumo.

Os chassis Volksbus foram totalmente remodelados e construídos em uma nova plataforma que se desdobra em maior modularidade. Todos novos modelos chegam com novos entre-eixos e chassis sob medida para as mais diversas aplicações do mercado.

E as vantagens dos Volksbus são inúmeras, mas não apenas em produtos. Os clientes da VWCO podem contar com uma das maiores redes de concessionárias do Brasil, com equipes amplamente capacitadas. Além disso, a marca segue investindo em novos serviços, para tornar tudo cada vez mais modernos e eficientes, aumentando a disponibilidade dos veículos Volkswagen para operação. Apenas com novos canais digitais de atendimento, a resposta ao cliente está 30% mais rápida.

A marca ainda ampliou seu portfólio de peças de reposição com a linha Economy, com componentes a preços mais acessíveis, e também a Greenline, com peças remanufaturadas, proporcionando reduções a partir de 20% no custo de aquisição, tudo com padrão Volkswagen e garantia de fábrica.

Conheça os novos Volksbus:

Micro-ônibus da VW

Os novos micro-ônibus da VW são ideais para o transporte urbano, escolar, rural, fretamento, entre outros. Preparados para receber carrocerias de até 11 metros, podem transportar a partir de 20 passageiros sentados na versão rodoviária.

Volksbus 9.180/ S: o modelo é equipado com motor ISF, quatro cilindros, 180 cv com transmissão manual de seis velocidades e também está disponível na versão com suspensão pneumática (S). Pode receber carrocerias de até 10 metros, transportando a partir de 20 passageiros sentados na versão urbana.

Volksbus 11.180/ R/ S: o modelo é equipado com motor ISF, quatro cilindros, 180 cv com transmissão manual de seis velocidades e está disponível na versão rural (R) e com suspensão pneumática (S). Recebe carrocerias de até 11 metros, transportando a partir de 38 passageiros sentados na versão fretamento.

Chassis com motores dianteiros

Os novos Volksbus com motor dianteiro são ideais para o transporte urbano, escolar, rural e fretamento. Estão preparados para carrocerias de até 13,6 metros e podem transportar até 48 passageiros sentados na versão fretamento.

Volksbus 15.210/ R/ S: com motor dianteiro D08, quatro cilindros, 210 cv, transmissão manual de seis velocidades ou automática de oito velocidades e está disponível na versão rural (R) e com suspensão pneumática (S). Pode ser encarroçado com carrocerias de até 12 metros, podendo transportar até 38 passageiros sentados na versão urbana.

Volksbus 17.230/ S: modelo com motor dianteiro D08, quatro cilindros, 230 cv, transmissão manual de seis velocidades ou automática de oito velocidades e também está disponível na versão com suspensão pneumática (S). Podendo receber carrocerias de até 13,6 metros, o modelo transporta até 42 passageiros sentados na versão urbana.

Volksbus 17.260/ S: modelo com motor dianteiro D08, seis cilindros, 260 cv, transmissão manual de seis velocidades ou automática de oito velocidades e também está disponível na versão com suspensão pneumática (S). Pode ser encarroçado com carrocerias de até 13,6 metros, podendo transportar até 48 passageiros sentados na versão fretamento.

Volksbus com motores

Os novos Volksbus com motor traseiro são ideias para o transporte urbano, fretamento e rodoviário. Podendo receber carrocerias de até 14 metros, têm capacidade para transportar em média 50 passageiros sentados.

Volksbus 18.320 SL: chassi de piso baixo, com acessibilidade para aplicações urbanas, conta com suspensão pneumática controlada eletronicamente, é equipado com motor D08, seis cilindros, 320 cv, e transmissão automática de oito velocidades. Pode ser encarroçado com carrocerias urbanas de até 14 metros, conduzindo até 40 passageiros sentados.

Volksbus 18.320 SH: chassi de piso alto conta com suspensão pneumática controlada eletronicamente, equipado com motor D08, seis cilindros, 320 cv, e transmissão automática de oito velocidades. Pode receber carrocerias de até 14 metros, transportando até 50 passageiros sentados nas versões fretamento e rodoviárias.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa



