Novos plásticos de engenharia na forma de pó da Polyplastics compatíveis com uma ampla gama de métodos de processamento

TÓQUIO, 13 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group lançou uma nova linha de plástico de engenharia na forma de pó fino que é compatível com uma ampla gama de métodos de fabricação. A empresa expandiu sua linha com os pós DURAST (TM), que, além da moldagem por injeção e extrusão tradicionais são destinados à produção de baixo volume de peças complexas que utilizam moldagem por sinterização, moldagem por compressão e impressão 3D.

Os pós DURAST (TM) fabricados em poliacetal (POM), sulfeto de polifenileno (PPS), tereftalato de polibutileno (PBT) e polímero de cristal líquido (LCP) têm uma forma esférica única e são controlados para distribuição de tamanhos de partículas finas e estreitas (10 a 200 micrômetros). Os plásticos de engenharia na forma de pó possibilitam o uso de métodos de fabricação que anteriormente eram impossíveis com formas de pequenas esferas, que possibilitam transmitir os pontos fortes dos plásticos de engenharia e atributos de desempenho adicionais. A Polyplastics desenvolveu esses pós finos após extensa pesquisa e testes de métodos de fabricação de pó.

A Polyplastics teve sucesso em tornar o POM em pó com baixa temperatura de transição vítrea. Além disso, o POM DURAST (TM) modificado apresenta cristalização lenta, o que é útil para a impressão 3D. E também apresenta baixa deformação em modelos de sinterização a laser seletivo (SLS) e fluidez superior do pó. Portanto, pode atingir uma densidade superior a 95% no modelo.

O PPS DURAST (TM) pode ser utilizado para moldar estruturas porosas por meio da formação por sinterização. É um PPS linear com forte robustez e resistência ao calor, juntamente com forte resistência química e à radiação. Como tem poucas impurezas iônicas, o PPS DURAST (TM) também é compatível com requisitos elétricos rigorosos.

O LCP DURAST (TM) oferece absorção vibratória superior com alta resistência ao calor e alta elasticidade em modificadores de constantes dielétricas. Também apresenta baixa absorção de água e propriedades elétricas estáveis em altas frequências. O LCP DURAST (TM) está disponível em pó sem forma e esférico.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co. Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção de termoplásticos de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, COC, PET, e LFT (termoplástico reforçado com fibra longa). A empresa tem a maior participação no mercado global de POM, LCP, e COC. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é respaldada por uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas e tem capacidade para criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

