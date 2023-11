Novos resultados de estudo da IEA investigam como os jovens estão se preparando para assumir seu papel de cidadãos em tempos de mudanças e incertezas

HAIA, Países Baixos, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Desenvolvimento sustentável, cidadania global, diversidade e inclusão, e cidadania digital: Estes são apenas alguns dos temas que o estudo internacional da IEA, ICCS, investiga.

Hoje serão divulgados os resultados do terceiro ciclo do estudo Educação Cívica e Cidadania Internacional (ICCS 2022) da IEA, estudo que conta com um histórico de participação da América Latina.

ICCS Participating Countries: ICCS 2022 studied civic and citizenship education in 22 countries and 2 states in a twenty-third country. Overall, about 82,000 lower-secondary school students from about 3,400 schools in those countries participated along with about 40,000 teachers in those schools.

Estes novos resultados do ICCS surgem em um momento em que os jovens enfrentam desafios sem precedentes com crises que se desenvolvem ao redor do mundo, incluindo crises sanitárias e financeiras, guerras e turbulências políticas. A educação cívica está se tornando um tema cada vez mais importante na política educacional em muitos países, como também dentro de instituições e escolas, e entre professores, alunos e pais. A educação cívica é vital, pois sustenta a capacidade dos cidadãos de participar de modo produtivo na sociedade. Está relacionada com o que os jovens provavelmente farão no futuro, por exemplo: Eles esperam votar nas eleições? Ou têm expectativas de se envolver com atividades ilegais de protesto?

O maior estudo internacional e único dedicado à educação cívica e cidadania

Ao visar alunos matriculados no oitavo ano (cerca de 14 anos), o ICCS investiga as novas maneiras como os jovens são preparados para seu papel de cidadãos. Além de continuar monitorando as mudanças ao longo do tempo em importantes aspectos da educação cívica e cidadania, cada ciclo do ICCS evolui, a fim de manter a relevância de seus dados segundo as exigências cívicas e de cidadania de nosso mundo em transformação.

Ao comentar os resultados, o Dr. Dirk Hastedt, Diretor Executivo da IEA, disse:

"Os resultados de 2022 revelam muita diminuição no conhecimento cívico e nenhum aumento entre os países ao serem comparados com os resultados de 2016. Isto marca um claro contraste com os resultados de tendência do ciclo anterior, onde entre 2009 e 2016 percebemos aumentos e nenhuma redução.

Estatísticas confiáveis são o que os raios X são para os médicos: Elas nos ajudam a tomar decisões importantes. Esta última rodada do estudo incluiu o Brasil e a Colômbia, sendo que os dados de acesso aberto disponíveis no ICCS podem facilitar pesquisas adicionais sobre assuntos específicos que podem ajudar no planejamento de reformas nacionais e respaldar o desenvolvimento de pesquisas sobre educação cívica e cidadania tanto a nível nacional como internacional.

Encorajo os países interessados em participar deste importante estudo internacional a se unirem ao próximo ciclo, ICCS 2027, já aberto a inscrições."

Fundada em 1958, a IEA é uma cooperativa internacional independente que trabalha para pesquisar, entender e aprimorar a educação a nível mundial.

Principais Conclusões Internacionais do ICCS 2022

O conhecimento cívico não aumentou entre os países que participaram em 2016 e 2022.

· Entre 2016 e 2022, houve reduções no conhecimento cívico em seis países, mas não foram registados aumentos. Em comparação, entre 2009 e 2016 foram observados aumentos em muitos países, embora não tenham sido registadas reduções.

Estudantes do sexo feminino demonstraram maior conhecimento cívico do que estudantes do sexo masculino.

· As alunas obtiveram resultados médios mais elevados em 18 países, embora não tenha havido diferenças entre as médias de alunas e alunos em dois países. Não houve países em que os alunos conseguiram desempenho médio mais elevado.

· Ao longo dos três ciclos do ICCS, o desempenho das alunas vem sendo consistentemente superior ao dos alunos.

Estudantes de lares com um nível socioeconômico mais elevado demonstraram um conhecimento cívico médio mais alto do que estudantes com um nível socioeconômico mais baixo.

· O status socioeconômico dos estudantes e a composição socioeconômica das escolas continuam sendo importantes vaticinadores do conhecimento cívico.

O conhecimento cívico tendeu a ser associado positivamente a uma vasta gama de atitudes e indicadores de compromisso.

· Estudantes com níveis mais elevados de conhecimento cívico tendem a apoiar mais a igualdade de gênero, igualdade de direitos aos imigrantes e todos os grupos étnicos da sociedade, além de apoiar mais a proteção ambiental, tendo maior probabilidade de votar em eleições.

Envolvimento Cívico

· Em média, cerca de um terço dos alunos relataram estar bastante ou muito interessados em temas políticos e sociais.

· Esta proporção foi muito maior entre os alunos que também relataram que seus pais ou responsáveis estavam mais interessados em assuntos cívicos.

· A fonte mais comum de informação sobre temas políticos ou sociais foi ver televisão, seguida do acesso a fontes da Internet e, a seguir, ler um jornal impresso ou online.

· Embora televisão e jornais tenham diminuído como fontes de informação ao longo dos 13 anos desde a primeira enquete do ICCS, continuam sendo relevantes aos alunos como fontes de informação. Curiosamente, a nível internacional, não houve aumento no uso da Internet pelos alunos como fonte semanal de informação sobre temas políticos e sociais desde o último ciclo.

· Embora apenas relativamente poucos alunos esperassem uma participação futura em atividades ilegais de protesto ou em atividades políticas convencionais, a maioria dos jovens tinha expectativas de votar quando adultos e se envolver em atividades de proteção ambiental.

Atitudes Cívicas

· A maioria dos jovens considerou como importante o comportamento de cidadania com orientação a questões internacionais e respaldou atividades de proteção ambiental. Preocupações sobre mudanças climáticas como uma ameaça mundial aumentaram desde 2016, embora observamos uma variação considerável na extensão destas preocupações entre os países.

· O ICCS 2022 revelou uma variação considerável nas opiniões dos alunos sobre o sistema político entre os países. Embora a maioria dos jovens tendesse a ver a democracia como a melhor forma de governo (em média, cerca de três quartos dos alunos em todo o mundo), muitos alunos também expressaram opiniões críticas sobre como funciona o sistema democrático.

· Em média, entre os países, pouco mais da metade dos alunos concordaram que seus representantes eleitos representam bem os interesses da população em seu país.

· O ICCS 2022 mostrou diferenças consideráveis entre países no nível de concordância dos alunos com a imposição de restrições em uma emergência nacional como a pandemia de COVID-19.

· A participação de alunos em atividades cívicas em escolas está associado positivamente ao envolvimento esperado.

