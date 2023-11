L'IEA publie les derniers résultats de l'étude internationale sur l'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté, ICCS 2022

LA HAYE, Pays-Bas, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les résultats révèlent que les tendances à la hausse de l'étude ICCS ont stagné en 2022

Les résultats du troisième cycle de l'étude ICCS 2022 de l'IEA ont été publiés aujourd'hui lors d'un événement organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences des Pays-Bas.

ICCS Participating Countries: ICCS 2022 studied civic and citizenship education in 22 countries and 2 states in a twenty-third country. Overall, about 82,000 lower-secondary school students from about 3,400 schools in those countries participated along with about 40,000 teachers in those schools.

Destinée aux élèves inscrits en huitième année, l'ICCS étudie l'évolution de la façon dont les jeunes sont préparés à leur rôle de citoyens. Ce cycle de l'étude a pour objectif d'aborder les aspects liés à la citoyenneté mondiale, au développement durable, à la migration, aux changements des systèmes politiques traditionnels et à l'utilisation des technologies numériques pour l'engagement civique, tout en continuant à suivre l'évolution des connaissances, des attitudes et de l'engagement civique au fil du temps.

La plus grande étude internationale, et la seule consacrée à l'éducation civique et à la citoyenneté

Les pays du monde entier sont confrontés à des défis persistants et nouveaux en matière d'éducation des jeunes à la citoyenneté. Au fil des ans, la promotion des connaissances civiques des jeunes et de leurs prédispositions à une participation active est devenue un sujet de plus en plus important dans les politiques éducatives de nombreux pays, car elle sous-tend fondamentalement la capacité des citoyens à s'engager de manière productive dans la société.

L'ICCS est la seule étude internationale consacrée à la collecte et à l'analyse d'informations sur les connaissances et la compréhension qu'ont les élèves des concepts et des questions liés à l'éducation civique et à la citoyenneté. Il est important de noter que l'ICCS étudie également les attitudes et l'engagement des jeunes à l'égard des aspects liés à l'éducation civique et à l'éducation à la citoyenneté.

L'ICCS recueille également de riches données contextuelles sur différents aspects qui aident les enseignants à dispenser leur enseignement et les élèves à apprendre. Il s'agit notamment de l'organisation et du contenu de l'éducation civique et à la citoyenneté dans le programme scolaire, des qualifications et de l'expérience des enseignants, des pratiques d'enseignement et en classe, de l'environnement et du climat scolaires, ainsi que du soutien de la famille et de la communauté.

Commentant ces résultats, Dirk Hastedt, directeur exécutif de l'IEA, a déclaré :

« Ces résultats de l'ICCS arrivent à un moment où les jeunes sont confrontés à des défis sans précédent. Nous avons assisté à de nombreuses crises dans le monde entier, notamment des crises sanitaires et financières, des guerres et des troubles politiques.

Les résultats de 2022 révèlent de nombreuses baisses des connaissances civiques et aucune augmentation dans les différents pays par rapport aux résultats de 2016. Ces résultats contrastent nettement avec ceux du cycle précédent, où l'on avait observé des progressions et aucune régression entre 2009 et 2016.

Des statistiques fiables sont ce que les rayons X sont pour les médecins : elles nous aident à prendre des décisions importantes. Les données fournies par l'ICCS peuvent faciliter des recherches supplémentaires sur des questions spécifiques susceptibles d'aider à planifier des réformes nationales et peuvent soutenir le développement de la recherche sur le civisme et la citoyenneté tant au niveau national qu'international. »

À propos de l'IEA

Fondée en 1958, l'IEA est une coopérative internationale indépendante qui œuvre en faveur de la recherche, la compréhension et l'amélioration en matière d'éducation dans le monde entier.

Lien vers le rapport international de l'ICCS 2022

Lien vers l'infographie de l'ICCS 2022

Principales conclusions internationales de l'ICCS 2022

Les connaissances civiques n'ont pas augmenté dans les pays participants en 2016 et 2022.

Entre 2016 et 2022, les connaissances civiques ont diminué dans six pays, mais aucune augmentation n'a été enregistrée. En comparaison, entre 2009 et 2016, des augmentations ont été observées dans de nombreux pays, mais aucune diminution n'a été enregistrée.

Les élèves de sexe féminin ont fait preuve de meilleures connaissances civiques que les élèves de sexe masculin.

Les élèves de sexe féminin ont obtenu des résultats moyens supérieurs dans 18 pays , tandis qu'il n'y avait pas de différence entre les moyennes des élèves de sexe féminin et celles des élèves de sexe masculin dans deux pays. Les élèves de sexe masculin n'ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne dans aucun pays.

Les élèves issus de foyers au statut socio-économique élevé ont fait preuve d'une connaissance civique moyenne plus élevée que ceux issus de milieux socio-économiques moins favorisés.

Le statut socio-économique des élèves et la composition socio-économique des écoles restent des prédicteurs importants des connaissances civiques.

Les connaissances civiques sont généralement associées de manière positive à un large éventail d'attitudes et d'indicateurs d'engagement.

Les élèves ayant un niveau de connaissances civiques plus élevé ont tendance à être plus favorables à l'égalité des sexes, à l'égalité des droits pour les immigrants et tous les groupes ethniques dans la société, et ils sont plus favorables à la protection de l'environnement et plus susceptibles d'envisager de voter lors des élections.

Engagement civique

En moyenne, environ un tiers des élèves ont déclaré être assez ou très intéressés par les questions politiques et sociales.

comme source hebdomadaire d'information sur les questions sociales et politiques depuis le dernier cycle. Alors que peu d'élèves envisagent de participer à des activités de protestation illégales ou à des activités politiques conventionnelles, la plupart des jeunes espèrent voter à l'âge adulte et s'impliquer dans des activités de protection de l'environnement.

Attitudes civiques

La plupart des jeunes considèrent qu'un comportement citoyen à orientation mondiale est important et soutiennent les activités de protection de l'environnement . Les préoccupations concernant le changement climatique en tant que menace mondiale ont augmenté depuis 2016, mais nous avons observé des variations considérables de l'ampleur de ces préoccupations d'un pays à l'autre.

. Les préoccupations concernant le changement climatique en tant que menace mondiale ont augmenté depuis 2016, mais nous avons observé des variations considérables de l'ampleur de ces préoccupations d'un pays à l'autre. L'ICCS 2022 a révélé des différences considérables dans les points de vue des élèves sur le système politique d'un pays à l'autre. Si la plupart des jeunes ont tendance à considérer la démocratie comme la meilleure forme de gouvernement (en moyenne environ trois quarts des élèves au niveau international ), de nombreux élèves ont également exprimé des opinions critiques sur le fonctionnement du système démocratique.

), de nombreux élèves ont également exprimé des opinions critiques sur le fonctionnement du système démocratique. En moyenne, dans tous les pays, un peu plus de la moitié des élèves s'accordent à dire que leurs représentants élus représentent bien les intérêts de la population de leur pays.

s'accordent à dire que leurs représentants élus représentent bien les intérêts de la population de leur pays. L'enquête ICCS 2022 a montré des différences considérables entre les pays en ce qui concerne le niveau de consentement des élèves à l'imposition de restrictions en cas d'urgence nationale telle que la pandémie de COVID-19.

La participation des élèves à des activités civiques à l'école est positivement associée à l'engagement attendu.