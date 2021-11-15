Новые решения Oracle for Research для ускорения развития научных инноваций

«Сегодняшний день знаменует собой начало новой эры для нашего сообщества, — заявила вице-президент Oracle for Research Элисон Дербенвик Миллер (Alison Derbenwick Miller). — Новые программы, продукты и сервисы, ориентированные на облачные технологии, помогут Oracle for Research ускорить проведение важных исследований и изменить мир силами членов сообщества, которые вместе с Oracle и Oracle Cloud работают над решением глобальных проблем».

Oracle Open Data охватывает наборы данных в области геномики и биоинформатики, геопространственные данные, данные о Земле и климатологии, а также данные технологий искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). В настоящее время компания Oracle является единственным поставщиком облачных услуг, который предоставляет доступ к новому набору данных ZINC 22, с помощью которого можно проверить миллионы коммерчески доступных молекул, каждая из которых имеет трехмерную структуру, в виртуальном режиме.

«Большинство исследователей в сообществе интерактивных вычислений, как и я сам, ищут возможность упростить хостинг данных, а также сберечь ценную информацию и сделать ее доступной для других ученых, — говорит д-р Хеохьен Куон (Hyeokhyen Kwon), доктор технических наук, выпускник Университета Джорджии и участник сообщества Oracle for Research. — Такие платформы, как Oracle Open Data, невероятно полезны для этой цели. Кроме того, на платформах открытых данных исследователи могут принять участие в исследованиях, которые проводятся в других дисциплинах. Такое сотрудничество открывает новые исследовательские возможности».

Все наборы данных в Oracle Open Data располагаются рядом с вычислительными ресурсами, в том числе ресурсами Oracle для высокопроизводительных вычислений (HPC) и графических процессоров (GPU). Это сокращает затраты и время на их перемещение и использование. Специальный сервис собирает важные метаданные и образцы кода для каждого набора данных, устраняя технические сложности и упрощая проведение исследования.

Oracle Open Data поставляется в начальной версии с ограниченным доступом. Для получения раннего доступа требуется регистрация: укажите свое имя и адрес электронной почты. Пользователи бесплатной версии могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие продукта и ввод дополнительных наборов данных.

Также было объявлено о новых премиях Oracle for Research, которые ускорят решение мировых проблем с помощью облачных вычислений и возможностей открытого исследовательского сообщества.

Премия Oracle for Research Cloud Starter Award — Кредит на сумму 1000 долл. США, который можно потратить на различные сервисы облачных хранилищ, баз данных и другие услуги. Исследователям будет предоставлена возможность размещать, обрабатывать, анализировать, публиковать и хранить данные в Oracle Cloud на безвозмездной основе. После исчерпания баланса у исследователей будет возможность перейти на платную версию и получить доступ к еще большему количеству сервисов либо воспользоваться бесплатной версией Oracle Always Free.

— Кредит на сумму 1000 долл. США, который можно потратить на различные сервисы облачных хранилищ, баз данных и другие услуги. Исследователям будет предоставлена возможность размещать, обрабатывать, анализировать, публиковать и хранить данные в Oracle Cloud на безвозмездной основе. После исчерпания баланса у исследователей будет возможность перейти на платную версию и получить доступ к еще большему количеству сервисов либо воспользоваться бесплатной версией Oracle Always Free. Премия Oracle for Research Project Awards — Помимо кредита на сумму 1000 долл. США, полученного вместе с премией Oracle for Research Cloud Starter Award, исследователи, представившие свои проекты с четким планом исполнения, могут также воспользоваться дополнительными преимуществами в виде практических консультаций с разработчиками решений Oracle и опциями для сотрудничества с коллегами, получить помощь в оформлении соавторства или публикации документов, а также провести более масштабные исследования.

«Мы запустили проект по созданию очень сложной модели распознавания человеческой деятельности с использованием датчиков в Школе интерактивных вычислений Технологического института Джорджии, — сообщил д-р Куон. — За счет участия в сообществе Oracle for Research у нас получилось своевременно обработать и сохранить большие объемы данных, в результате чего мы смогли опубликовать два исследования менее чем за год».

Отбор претендентов на получение премий сообщества Oracle for Research проводится на основании сложности проекта, его продолжительности и объема исследований. Особое внимание будет уделено тем проектам, которые могут оказать серьезное влияние на жизнь людей в течение ближайших пяти лет. Более подробную информацию о процессе подачи заявки и квалификации можно получить, перейдя по ссылкам в разделе «Вспомогательные ресурсы» ниже.

Презентация Oracle for Research пройдет в SuperComputing21 17 ноября 2021 г. в 11:00 по CST.

Вспомогательные ресурсы

Информация о сообществе Oracle for Research

Oracle for Research представляет собой глобальное сообщество, которое ищет решения для ряда серьезных проблем и стремится изменить мир к лучшему. В рамках программы ученым, исследователям и новаторам предоставляется доступ к ценным облачным технологиям, техническая поддержка, а также возможность стать участниками сообщества пользователей Oracle по проведению исследований. Участникам программы начисляются бесплатные кредиты для пользования облачными сервисами, чтобы они могли пользоваться проверенными технологиями и инфраструктурой Oracle, сохраняя при этом конфиденциальность и проводя свои исследования в безопасном режиме с частным IP-адресом. Более подробную информацию можно получить на сайте компании по адресу: www.oracle.com/research.

Информация о компании Oracle

Компания Oracle поставляет комплекты интегрированных приложений, а также предлагает доступ к безопасной автономной инфраструктуре Oracle Cloud. Для получения более подробной информации о компании Oracle (NYSE: ORCL) посетите наш сайт по адресу: www.oracle.com.

Товарные знаки

Oracle, Java и MySQL являются зарегистрированными товарными знаками Oracle Corporation.

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