Oracle for Research apresenta novo serviço em nuvem e prêmios para acelerar a inovação científica

"Hoje é um marco emocionante para a Oracle for Research", disse Alison Derbenwick Miller, vice-presidente da Oracle for Research. "Por meio de nossos programas, produtos e serviços com foco na nuvem lançados recentemente, a Oracle for Research está concretizando nossa visão de acelerar a descoberta e os resultados e ajudar a mudar o mundo para melhor por meio de uma comunidade integrada de pesquisadores que trabalham em colaboração com a Oracle e a Oracle Cloud."

O Oracle Open Data se concentra em conjuntos de dados que abrangem genômica e bioinformática, dados geoespaciais, ciência da Terra e ciência do clima, e inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (AM). Atualmente, a Oracle é a única provedora de nuvem a oferecer acesso ao novo conjunto de dados ZINC 22, que permite a triagem virtual de milhões de moléculas disponíveis comercialmente, cada uma com compostos de estrutura 3D.

"Muitos pesquisadores da comunidade de computação interativa como eu estão buscando serviços que eliminem o ônus associado à hospedagem de dados e que também incentivem as comunidades a manter esses recursos valiosos disponíveis", disse o Dr. Hyeokhyen Kwon, PhD pela Georgia Tech e beneficiário da Oracle for Research. "Plataformas como a Oracle Open Data podem ser de grande ajuda nesse sentido, e um benefício adicional desses tipos de plataformas de dados abertas é que permitem que os pesquisadores sejam expostos a problemas de pesquisa em outras disciplinas. Esse tipo de colaboração multidisciplinar pode oferecer novas oportunidades de pesquisa."

Todos os conjuntos de dados na Oracle Open Data estão localizados próximos a recursos computacionais, incluindo os poderosos recursos de computação de alto desempenho (HPC) e unidade de processamento de gráficos (GPU) da Oracle, reduzindo o custo e o tempo para movimentá-los e utilizá-los. A ferramenta oferece metadados e código de amostra importantes para cada conjunto de dados, o que simplifica as complexidades técnicas e facilita o uso pelos pesquisadores.

A Oracle Open Data está sendo oferecida em um lançamento inicial de disponibilidade limitada, e os pesquisadores são incentivados a se inscreverem para obter acesso antecipado, fornecendo seu nome e endereço de e-mail. As pessoas que utilizam o serviço gratuito podem fornecer informações importantes sobre o roteiro do produto e influenciar a adição futura de mais conjuntos de dados.

Também foram anunciados hoje os novos prêmios da Oracle for Research, que permitem que projetos globais resolvam os problemas mais complexos do mundo por meio da computação em nuvem e de uma comunidade de pesquisa aberta.

Prêmio Oracle for Research Cloud Starter – Um crédito de USD 1.000 para diversas ofertas de armazenamento, banco de dados e serviços em nuvem. Os pesquisadores podem hospedar, processar, analisar, compartilhar e armazenar dados no Oracle Cloud, sem necessidade de cartão de crédito. Quando os créditos forem usados, os pesquisadores terão a opção de atualizar para um ambiente pago para acessar ainda mais serviços, ou permanecerão ativos com acesso aos serviços Oracle Always Free.

– Um crédito de para diversas ofertas de armazenamento, banco de dados e serviços em nuvem. Os pesquisadores podem hospedar, processar, analisar, compartilhar e armazenar dados no Oracle Cloud, sem necessidade de cartão de crédito. Quando os créditos forem usados, os pesquisadores terão a opção de atualizar para um ambiente pago para acessar ainda mais serviços, ou permanecerão ativos com acesso aos serviços Oracle Always Free. Prêmio Oracle for Research Project – Além do crédito em nuvem de USD 1.000 do prêmio Oracle for Research Cloud Starter, pesquisadores classificados com projetos bem definidos podem receber outros benefícios de crédito em nuvem, consultas práticas com engenheiros de soluções da Oracle, oportunidades colaborativas com colegas, assistência em artigos de coautoria/publicação e amplificação de descobertas.

"Na escola de computação interativa da Georgia Tech, iniciamos um projeto para desenvolver um modelo de reconhecimento de atividade humana muito complexo usando sensores vestíveis", disse o Dr. Kwon. "Por meio de nossa participação na Oracle for Research, conseguimos processar e armazenar grandes quantidades de dados de forma oportuna, que resultaram em duas publicações em menos de um ano."

Os candidatos ao prêmio da Oracle for Research serão analisados com base na complexidade, duração e escopo do projeto. Projetos de pesquisa que tenham o potencial de impactar profundamente a vida das pessoas nos próximos cinco anos são os que receberão maior consideração. Os candidatos podem saber mais sobre o processo de inscrição e as classificações pelos links "Recursos de Suporte" fornecidos abaixo.

A Oracle for Research será apresentada na SuperComputing21 na quarta-feira, 17 de novembro de 2021, às 11h (hora central dos EUA).

Recursos de Suporte

Sobre a Oracle for Research

A Oracle for Research é uma comunidade global que está trabalhando para resolver problemas complexos e promover mudanças significativas no mundo. O programa oferece aos cientistas, pesquisadores e inovadores universitários tecnologias em nuvem com alto valor e ótimo custo-benefício, participação na comunidade de usuários de pesquisa da Oracle e acesso à rede de suporte técnico da Oracle. Por meio dos créditos gratuitos em nuvem do programa, os usuários podem utilizar a tecnologia e a infraestrutura comprovadas da Oracle, mantendo o IP desenvolvido por pesquisa privado e seguro. Saiba mais em www.oracle.com/research.

Sobre a Oracle

A Oracle oferece pacotes integrados de aplicativos e infraestrutura segura e autônoma no Oracle Cloud. Para mais informações sobre a Oracle (NYSE: ORCL), acesse www.oracle.com.

Marcas comerciais

Oracle, Java e MySQL são marcas registradas da Oracle Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687799/Oracle_OpenData.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/467598/Oracle_Logo.jpg

FONTE Oracle

Related Links

http://www.oracle.com



SOURCE Oracle