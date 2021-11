Oracle for Research présente un nouveau service cloud et des prix pour accélérer l'innovation scientifique

« Ce jour marque une étape importante pour Oracle for Research », a déclaré Alison Derbenwick Miller, vice-présidente d'Oracle for Research. « Grâce à nos programmes, produits et services axés sur le cloud nouvellement lancés, Oracle for Research concrétise notre vision d'accélérer les découvertes et les résultats, et de contribuer à changer le monde pour de bon grâce à une communauté intégrée de chercheurs travaillant en collaboration avec Oracle et Oracle Cloud. »

Oracle Open Data se concentre sur des ensembles de données couvrant la génomique et la bioinformatique, les données géospatiales, les sciences de la terre et du climat, ainsi que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). À l'heure actuelle, Oracle est le seul fournisseur de services cloud à offrir un accès au nouvel ensemble de données ZINC 22, qui permet le criblage virtuel de millions de molécules disponibles dans le commerce, chacune ayant une structure 3D.

« De nombreux chercheurs de la communauté de l'informatique interactive, comme moi, sont à la recherche de services qui suppriment les charges associées à l'hébergement des données et qui encouragent également les communautés à maintenir ces précieuses ressources disponibles », a déclaré Hyeokhyen Kwon, diplômé d'un Ph.D. à Georgia Tech et bénéficiaire d'Oracle for Research. « Des plateformes comme Oracle Open Data peuvent être d'une grande aide à cet égard, et un avantage supplémentaire de ces types de plateformes de données ouvertes est qu'elles permettent aux chercheurs d'être exposés à des problèmes de recherche dans d'autres disciplines. Ce type de collaboration entre les disciplines peut apporter de nouvelles possibilités de recherche. »

Tous les ensembles de données d'Oracle Open Data sont situés à proximité des ressources de calcul, y compris les puissantes ressources de calcul haute performance (HPC) et d'unités de traitement graphique (GPU) d'Oracle, ce qui réduit le coût et le temps nécessaires pour les déplacer et les utiliser. L'outil fournit des métadonnées importantes et un exemple de code pour chaque ensemble de données, ce qui simplifie les complexités techniques et facilite son utilisation par les chercheurs.

Oracle Open Data est proposé dans une version initiale à disponibilité limitée, et les chercheurs sont encouragés à s'inscrire pour bénéficier d'un accès anticipé en fournissant leur nom et leur adresse e-mail. Les utilisateurs du service gratuit peuvent apporter une contribution importante à la feuille de route du produit et influencer l'ajout futur de nouveaux ensembles de données.

Ont également été annoncés aujourd'hui les nouveaux prix Oracle for Research qui permettent à des projets mondiaux de résoudre les problèmes les plus complexes du monde grâce au cloud computing et à une communauté de recherche ouverte.

Oracle for Research Cloud Starter Award – Un crédit de 1 000 dollars pour une variété d'offres de stockage, de bases de données et de services cloud. Les chercheurs peuvent héberger, traiter, analyser, partager et stocker des données sur Oracle Cloud - sans carte de crédit. Lorsque les crédits seront utilisés, les chercheurs auront la possibilité de passer à un environnement payant pour accéder à encore plus de services, ou de rester actifs avec l'accès aux services Oracle Always Free .

– Un crédit de 1 000 dollars pour une variété d'offres de stockage, de bases de données et de services cloud. Les chercheurs peuvent héberger, traiter, analyser, partager et stocker des données sur Oracle Cloud - sans carte de crédit. Lorsque les crédits seront utilisés, les chercheurs auront la possibilité de passer à un environnement payant pour accéder à encore plus de services, ou de rester actifs avec l'accès aux services . Oracle for Research Project Awards – Au-delà des 1 000 dollars de crédit cloud du prix Oracle for Research Cloud Starter Award, les chercheurs qualifiés ayant des projets bien définis peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires en matière de crédit cloud, de consultations pratiques avec des ingénieurs en solutions Oracle, d'opportunités de collaboration avec des pairs, d'une aide à la co-rédaction/publication d'articles et d'une amplification des découvertes.

« À la School of Interactive Computing de Georgia Tech, nous nous sommes lancés dans un projet visant à construire un modèle très complexe de reconnaissance de l'activité humaine à l'aide de capteurs portables » a déclaré le Dr. Kwon. « Grâce à notre participation à Oracle for Research, nous avons pu traiter et stocker de grandes quantités de données en temps voulu, ce qui a donné lieu à deux publications en moins d'un an. »

Les candidats aux bourses Oracle for Research seront examinés en fonction de la complexité, de la durée et de la portée de leur projet. Une attention particulière sera accordée aux projets de recherche qui ont le potentiel d'avoir un impact profond sur la vie des gens dans les cinq prochaines années. Les candidats peuvent en savoir plus sur le processus de candidature et les qualifications dans les liens « Ressources annexes » fournis ci-dessous.

Oracle for Research fera une présentation à SuperComputing21 le mercredi 17 novembre 2021 à 11 heures CST.

Ressources annexes :

À propos d'Oracle for Research

Oracle for Research est une communauté mondiale qui s'efforce de résoudre des problèmes complexes et d'apporter des changements significatifs dans le monde. Le programme fournit aux scientifiques, aux chercheurs et aux innovateurs universitaires des technologies de cloud computing de grande valeur et rentables, la participation à la communauté des utilisateurs de recherche Oracle et l'accès au réseau de support technique d'Oracle. Grâce aux crédits gratuits du programme, les utilisateurs peuvent tirer parti de la technologie et de l'infrastructure éprouvées d'Oracle tout en préservant la confidentialité et la sécurité de la propriété intellectuelle issue de la recherche. Pour en savoir plus, consultez le site www.oracle.com/research .

