Oracle for Research wprowadza nową usługę w chmurze i program przyznawania finansowania, który przyczyni się do szybszego tworzenia innowacji naukowych

„Dzisiejszy dzień to dla Oracle for Research ekscytujący kamień milowy - powiedziała Alison Derbenwick Miller, wiceprezes Oracle for Research. - Dzięki uruchomieniu naszych nowych dostępnych w chmurze programów, produktów i usług Oracle for Research wprowadza w życie naszą wizję szybszego dokonywania odkryć naukowych i publikowania ich wyników, które pomogą na dobre zmienić świat dzięki zintegrowanej współpracy badaczy z Oracle i Oracle Cloud".

Platforma otwartych danych Oracle Open zawiera zestawy danych obejmujących genomy i informacje z dziedziny bioinformatyki; dane geoprzestrzenne, dane dotyczące ziemi i klimatu; a także sztuczną inteligencję (ang. AI) i uczenie maszynowe (ang. ML). Obecnie Oracle jest jedynym dostawcą usług w chmurze oferującym dostęp do nowej bazy danych ZINC 22 umożliwiającej wirtualne skanowanie milionów komercyjnie dostępnych molekuł, w tym związków o strukturze 3D.

„Wielu badaczy z interaktywnej społeczności informatycznej, takich jak ja, poszukuje usług znoszących obciążenia związane z hostingiem danych, a także zachęcających społeczności do utrzymania dostępności tych zasobów - powiedział dr Hyeokhyen Kwon, absolwent studiów doktoranckich na Georgia Tech i użytkownik Oracle for Research. - Platformy takie jak Oracle Open Data mogą w tym znacząco pomóc, a dodatkowa korzyść płynąca z tego typu platform otwartych danych to fakt, że dzięki nim badacze mogą dowiedzieć się o problemach badawczych w innych dziedzinach. Ten rodzaj współpracy interdyscyplinarnej może zaowocować nowymi możliwościami badawczymi".

Wszystkie zestawy danych zamieszczone na platformie Oracle Open Data są zlokalizowane obok zasobów informatycznych - w tym wysokowydajnych systemów obliczeniowych (ang. Oracle High Performance Computing, HPC) i jednostki przetwarzania grafiki (ang. graphics processing unit, GPU) - co obniża koszt oraz skraca czas ich przeniesienia i pozyskania. Narzędzie to zawiera istotne metadane i kod próbkowania przypisany do każdego pakietu danych, upraszczające ich złożoność techniczną oraz ułatwiające badaczom pozyskanie tych danych.

Oracle Open Data jest obecnie dostępna we wstępnym ograniczonym zakresie, a badaczy zachęca się do zarejestrowania się na liście osób uprawnionych do pierwszeństwa w uzyskaniu dostępu przez podanie imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej. Osoby korzystające z bezpłatnej usługi mogą wnieść istotny wkład w tworzenie mapy drogowej produktu i wpłynąć na zawartość pakietów danych, które zostaną dodane w przyszłości.

Podano również informację, że Oracle for Research planuje uruchomienie nowych programów finansowania, które pozwolą na rozwiązanie najbardziej złożonych, światowych problemów dzięki zasobom obliczeniowym dostępnym w chmurze i globalnym projektom realizowanym przez społeczność otwartych badań.

Finansowanie „Na Start" Oracle for Research - w kwocie 1000 USD przeznaczane na różnego rodzaju składowanie danych, utworzenie bazy danych i opracowanie oferty usług. Badacze mogą dysponować, przetwarzać, analizować, dzielić się i przechowywać dane w chmurze Oracle - bez konieczności opłacania tych usług. Po wykorzystaniu dofinansowania badacze będą mogli uaktualnić usługi do usługi płatnej gwarantującej dostęp do jeszcze większej liczby usług lub poprzestać na korzystaniu z bezpłatnych usług Oracle Always Free.

„W Szkole Informatyki Interaktywnej przy Georgia Tech opracowaliśmy projekt poświęcony zbudowaniu wysoce zaawansowanego modelu rozpoznawania aktywności człowieka z wykorzystaniem czujników noszonych na ciele - powiedział dr Kwon. - Dzięki współpracy z Oracle for Research mogliśmy w przewidzianym terminie przetworzyć i zapisać dużą liczbę danych, co zaowocowało opracowaniem dwóch publikacji w czasie krótszym niż rok".

Podmioty ubiegające się o finansowanie Oracle for Research będą dobierane pod względem złożoności przedłożonych projektów, czasu ich trwania i zakresu. Języczkiem u wagi będą projekty badawcze charakteryzujące się potencjałem do wywarcia istotnego wpływu na życie ludzi w ciągu najbliższych pięciu lat. Wnioskodawcy mogą uzyskać więcej informacji o procesie składania wniosków i kwalifikacji, korzystając z zamieszczonego poniżej odnośnika „Źródła dodatkowe".

Oracle for Research weźmie udział w SuperComputing21 , które odbędzie się w środę, 17 listopada 2021 r. o godz. 11:00 czasu środkowoamerykańskiego.

Źródła dodatkowe

Oracle for Research

Oracle for Research to globalna społeczność prowadząca prace na rzecz rozwiązania złożonych problemów i ukierunkowująca znaczące zmiany zachodzące na świecie. Program skupia naukowców, badaczy i uczelnie wyższe opracowujące innowacje w dziedzinie niedrogich, dostępnych w chmurze technologii, pozwala na stworzenie społeczności badaczy-użytkowników środowiska Oracle i zapewnia dostęp do sieci wsparcia technicznego Oracle. Dzięki bezzwrotnemu finansowaniu usług dostępnych w chmurze użytkownicy mogą korzystać ze sprawdzonej technologii i infrastruktury bez konieczności ujawniania prywatnego adresu IP. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.oracle.com/research.

Oracle

Oracle oferuje pakiety zintegrowanych usług oraz bezpieczną i autonomiczną infrastrukturę umieszczoną w Chmurze Oracle. Więcej informacji o Oracle (NYSE: ORCL) można znaleźć na stronie www.oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle, Java i MySQL są zarejestrowanymi znakami towarowymi Oracle Corporation.

