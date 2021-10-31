Новый рекорд Shanghai Electric с использованием системы TSTCBTC®2.0 THALES SEC Transport

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Shanghai Electric

Oct 31, 2021, 21:03 ET

Shanghai Electric объявляет о достижении нового рекорда по времени возврата поездов метро с использованием сигнальной системы TSTCBTC®2.0 компании THALES SEC Transport 

ШАНХАЙ, 1 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее — «Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727) объявила о том, что рекорд по времени возврата поездов метро был установлен сигнальной системой TSCBTC®2.0 в ходе демонстрации, проведенной в прямом эфире компанией THALES SEC Transport (TST) — совместным предприятием компаний Shanghai Electric и Thales. Новый рекорд в верифицированном испытании составил 86 секунд, что на 26 секунд короче, чем средний срок возврата поездов, работающих на 5-й линии шанхайского метро.

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«Несмотря на то что 26 — это просто число, оно представляет собой колоссальное технологическое новшество в области городского железнодорожного транспорта. Сокращение времени возврата обеспечивает более высокую частоту движения поездов, более короткий интервал времени между поездами, а также повышает стабильность и безопасность, тем самым способствуя более эффективному энергопотреблению системы метрополитена в целом. Оно не только удовлетворяет потребность в повышении эксплуатационной мощности городских железнодорожных систем, обусловленной постоянно растущим пассажиропотоком, но и знаменует собой важную веху в новаторском развитии TST в области передачи сигналов по линии CBTC», — заявил главный технический директор компании TST Лю Хуэймин (Liu Huiming).

Разработанная компанией TST система TSTCBTC®20, адаптированная к потребностям китайских рынков и пользователей, представляет собой бесперебойную мобильную систему блокировки с высокой эксплуатационной эффективностью и низкими затратами. Она может существенно повысить плотность отправления поездов метро и помочь им работать с максимальной скоростью, повышая эффективность линий метрополитена до максимального уровня.

Будучи первой сигнальной системой с двойной архитектурой CBTC (управление поездами на основе связи) с полным резервированием, когда-либо внедрявшейся в Китае, TSTCBTC®2.0 наследует основные преимущества системы сигналов CBTC SelTrac™, в том числе функцию подвижных блоков, двустороннее ATP/ATO и способность обеспечивать гибкую оперативную поддержку то время, как высокая доступность и надежность уникальной двойной архитектуры CBTC значительно сокращает затраты на срок службы и облегчает техническое обслуживание.

Помимо применения высочайших стандартов безопасности TSTCBTC®2.0 устраняет необходимость в традиционной резервной системе, устраняя потенциальные риски безопасности, связанные с переключением между различными системами. Эта система, сертифицированная Bureau Veritas и TÜV SÜD, а также China Railway Construction Corporation (CRCC), также получила сертификацию China Urban Rail, что сделало ее первым сертифицированным продуктом CBTC в Китае.

Высокая стабильность и эффективность TSTCBTC®2.0 были протестированы и доказаны при эксплуатации 5-й линии шанхайского метро. С момента ввода в эксплуатацию в качестве новой сигнальной системы для линии метро в 2018 году она помогла поездам 5-й линии шанхайского метро достичь уровня автоматизации 3 (GoA3) без перерыва в работе.

В ходе демонстрации Лю Хуэймин заявил, что новый рекорд означает, что система сигналов CBTC и «ресурсоориентированная» технология ТВЭ стали двумя важнейшими прорывными моментами в отношении модернизации и преобразования транспортных возможностей.

Опираясь на революционные достижения в развитии городского железнодорожного транспорта, компания Shanghai Electric продолжит предпринимать смелые шаги по изучению возможностей применения интеллектуальных поездов, а также ресурсоориентированной системы сигналов нового поколения в целях повышения безопасности и эффективности городских железнодорожных перевозок. Компания Shanghai Electric стремится стать первопроходцем в системе сигналов CBTC в сфере городских железнодорожных перевозок, предлагая ведущие в мире решения для повышения городской мобильности.

Информация о компании Shanghai Electric 

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) занимается преимущественно проектированием, производством и реализацией силового и промышленного оборудования. Основное внимание она уделяет бизнесу, использующему новые источники энергии, включая производство и продажу турбин и других компонентов ветроэлектростанций, а также ядерного энергетического оборудования; деятельности в сфере экологически чистой энергетики, включая производство и продажу теплового оборудования, оборудования для передачи и распределения энергии; производству промышленного оборудования, включая производство и продажу лифтов и электродвигателей; а также сфере современных услуг, включая заключение контрактов на строительство электростанций, проекты по передаче и распределению электроэнергии и другие направления деятельности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1673791/image_1.jpg  
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

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SOURCE Shanghai Electric

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