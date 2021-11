Shanghai Electric annonce un nouveau record de temps de retournement d'une rame de métro obtenu grâce au système de signalisation TSTCBTC®2.0 de THALES SEC Transport

« Bien que 26 semble être un simple nombre, il représente une énorme innovation technologique dans le transport ferroviaire urbain. La réduction du temps de retournement permet d'augmenter la fréquence des services de train, de raccourcir les intervalles de passage, d'améliorer la stabilité et la sécurité et de rendre le système de métro dans son ensemble plus efficace sur le plan énergétique. Il répond non seulement à la nécessité d'augmenter la capacité opérationnelle des systèmes ferroviaires urbains alimentés par des volumes de passagers toujours plus importants, mais marque également une étape importante de l'innovation de TST en matière de signalisation CBTC », a déclaré Liu Huiming, directeur technique de TST.

Solution adaptée aux besoins des marchés et des utilisateurs chinois, le système TSTCBTC®20, développé par TST, est un système de blocage mobile sans perturbation, très efficace et peu coûteux. Il permet d'augmenter considérablement la densité des départs de rames de métro et de les aider à fonctionner à la vitesse la plus élevée possible, portant ainsi l'efficacité des lignes de métro à un niveau maximal.

Premier système de signalisation doté d'une architecture CBTC (Communication Based Train Control) double avec redondance complète jamais déployé en Chine, le système TSTCBTC®2.0 hérite des principaux avantages du système de signalisation SelTrac™ CBTC, notamment le canton mobile déformable, les contrôles ATP/ATO bidirectionnels et la capacité à fournir un support opérationnel flexible, tandis que la haute disponibilité et fiabilité de son architecture CBTC double unique réduisent considérablement les coûts du cycle de vie et facilitent la maintenance.

En plus d'appliquer les normes de sécurité les plus strictes, le système TSTCBTC®2.0 élimine le besoin d'un système de secours traditionnel, supprimant ainsi les risques potentiels pour la sécurité posés par le passage d'un système à l'autre. Certifié par Bureau Veritas, TÜV SÜD et China Railway Construction Corporation (CRCC), le système a également reçu la certification China Urban Rail, ce qui en fait le premier produit CBTC certifié en Chine.

La grande stabilité et efficacité du système TSTCBTC®2.0 ont été testées et éprouvées dans l'exploitation de la ligne 5 du métro de Shanghai. Depuis sa mise en service en tant que nouveau système de signalisation de la ligne de métro en 2018, il a aidé les trains de la ligne 5 du métro de Shanghai à atteindre le grade d'automatisation 3 (GoA3) avec aucune interruption opérationnelle.

Liu Huiming a déclaré lors de la démonstration que ce nouveau record signifie que le système de signalisation CBTC et la technologie RET « centrée sur les ressources » représentent deux percées majeures en ce qui concerne l'amélioration et la transformation de la capacité des transports.

S'appuyant sur les réalisations révolutionnaires dans le développement du transport ferroviaire urbain, Shanghai Electric continuera à faire preuve d'audace pour explorer les applications des trains intelligents ainsi que le système de signalisation nouvelle génération « centré sur les ressources », dans le but de renforcer la sécurité et l'efficacité du transport ferroviaire urbain. Shanghai Electric s'engage à devenir un pionnier du système de signalisation CBTC pour le transport ferroviaire urbain en Chine, en fournissant des solutions de pointe pour améliorer la mobilité urbaine.

