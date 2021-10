Shanghai Electric anuncia novo recorde de tempo de retorno de trens de metrô obtido utilizando o sistema de sinalização TSTCBTC®2.0 DA THALES SEC Transport

Uma solução personalizada para as necessidades dos mercados e usuários chineses, o TSTCBTC®2.0 desenvolvido pela TST é um sistema de bloqueio móvel livre de interrupções com alta eficiência operacional e baixo custo. Ele pode aumentar drasticamente a densidade de partida dos trens de metrô e ajudá-los a operar na velocidade mais alta, levando a eficiência das linhas de metrô ao nível máximo.

Como o primeiro sistema de sinalização com arquitetura dual CBTC (controle de trens baseado em comunicação) com redundância total já implementado na China, o TSTCBTC®2.0 herda as principais vantagens do sistema de sinalização SelTrac™ CBTC, como bloco de movimento verdadeiro, ATP/ATO bidirecional e capacidade de oferecer suporte operacional flexível, enquanto a alta disponibilidade e confiabilidade de sua exclusiva arquitetura CBTC dupla reduzem significativamente os custos do ciclo de vida e facilitam a manutenção.

Além de aplicar os mais altos padrões de segurança, o TSTCBTC®2.0 elimina a necessidade de um sistema de backup tradicional, eliminando, assim, os potenciais riscos à segurança impostos pela comutação entre os diferentes sistemas. Certificado pela Bureau Veritas, pela TÜV SÜD e pela China Railway Construction Corporation (CRCC), o sistema também recebeu a certificação China Urban Rail, tornando-se o primeiro produto CBTC certificado na China.

A alta estabilidade e eficiência do TSTCBTC®2.0 foram testadas e comprovadas na operação da linha 5 do metrô de Xangai. Desde que foi encomendado como um novo sistema de sinalização para a linha de metrô em 2018, ele ajudou os trens da linha 5 do metrô de Xangai a atingir o grau de automação 3 (GoA3) com zero interrupção operacional.

Liu Huiming disse, por ocasião da demonstração, que o novo recorde significa que o sistema de sinalização CBTC e a tecnologia RET "centrada em recursos" se tornaram dois pontos cruciais de inovação em termos de atualização e transformação da capacidade do transporte.

Com base nas conquistas revolucionárias no desenvolvimento do transporte ferroviário urbano, a Shanghai Electric continuará a realizar ações audaciosas para explorar as aplicações de trens inteligentes, bem como o sistema de sinalização "centrado em recursos" de última geração, de modo a aumentar a segurança e eficiência do transporte ferroviário urbano. A Shanghai Electric está comprometida em se tornar pioneira no sistema de sinalização ferroviária urbana CBTC da China, oferecendo soluções líderes mundiais para melhorar a mobilidade urbana.

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) está principalmente envolvida no projeto, fabricação e venda de equipamentos de energia e industriais. Ela se concentra em novos negócios de energia, incluindo a fabricação e venda de turbinas eólicas e componentes, bem como equipamentos de energia nuclear; empreendimentos de energia limpa, incluindo a fabricação e venda de equipamentos de energia térmica, equipamentos de transmissão e distribuição de energia; equipamentos industriais, como a produção e venda de elevadores e motores elétricos; e no setor moderno de serviços, incluindo a contratação da construção de usinas de geração de energia, projetos de transmissão e distribuição de energia, entre outros negócios.

