Nowe dane wskazują, że wykorzystanie tomosyntezy 3D może poprawić wyniki leczenia chirurgicznego raka piersi

ANTWERPIA, Belgia, 3 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Na 43. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej (ESSO) trzech czołowych chirurgów piersi przedstawiło dane wskazujące na kliniczne korzyści stosowania systemu radiografii próbek 3D MOZART® firmy KUBTEC®.

Dr. Ash Kothari (Guy's Hospital, Wielka Brytania), Dr. Tomasz Sachańbiński (Opolskie Centrum Onkologii, Polska) oraz MUDr. Jan Beneš (szpital České Budějovice, Czechy) zaprezentowali dane ze swoich instytucji, wskazując na spójną tendencję - korzystanie z systemu MOZART może znacznie ograniczyć potrzebę ponawiania zabiegów wycięcia zmiany u pacjentek chorujących na raka piersi. MUDr. Jan Beneš przedstawił również dane wskazujące, że system MOZART w jego placówce pozwolił w większym stopniu na zachowanie zdrowej tkanki, co jest ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o poprawę efektów kosmetycznych po operacji.

„System MOZART wyposażony w technologię tomosyntezy pozwala natychmiastowo uzyskać szczegółowy obraz 3D, który umożliwia nam podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji chirurgicznych - skomentował Dr. Kothari. - Ograniczenie liczby ponownych operacji jest ogromną zaletą dla pacjentek i systemów opieki zdrowotnej".

„Dane przedstawione na sympozjum potwierdziły wcześniejsze wyniki kliniczne z USA, gdzie system MOZART od kilku lat służy jako wartościowe narzędzie do oceny marginesu chirurgicznego podczas operacji. Liczne badania wykazały, że system nie tylko umożliwia ograniczenie wskaźnika ponownych zabiegów, ale także prowadzi do lepszych efektów kosmetycznych i podnosi ogólną efektywność zabiegów chirurgicznych".

Richard Whelton, dyrektor ds. marketingu KUBTEC, powiedział: „Cieszymy się, że w Europie uzyskano takie wyniki, nie są one jednak zaskoczeniem. W KUBTEC jesteśmy przekonani, że system MOZART powinien zostać włączony do standardu opieki w zakresie marginesów chirurgicznych. Zwrócimy się do chirurgów piersi na świecie, aby przedstawili swoje dane, aby wspólnie kształtować przyszłość chirurgii piersi".

*Więcej informacji o systemie MOZART, w tym dane z poprzednich badań, można znaleźć na stronie www.kubtec.com. Nagranie z prezentacji wygłoszonych podczas sympozjum będzie dostępne na stronie internetowej.

KUBTEC:

KUBTEC jest rodzinną firmą z branży technologii medycznej z siedzibą w stanie Connecticut w USA. Naszą pasją jest opracowywanie przełomowych technologii umożliwiających przeprowadzanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych w leczeniu raka piersi, które prowadzą do poprawy wyników leczenia i jakości opieki nad pacjentami. Od prawie 20 lat jesteśmy liderem w dziedzinie obrazowania próbek na sali operacyjnej, w laboratorium patologii i w ramach procesu biopsji. Bazując na naszym dorobku w tym zakresie, zapewniamy również innowacyjny system detekcji promieniowania gamma za pomocą sond, który sprawnie łączy się z naszymi rozwiązaniami do obrazowania.

