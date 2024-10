Selon des nouvelles données, l'utilisation de la tomosynthèse 3D de spécimens peut améliorer les résultats de la chirurgie du cancer du sein

ANVERS, Belgique, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du 43e congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), trois chirurgiens du sein de premier plan ont présenté des données démontrant les avantages cliniques du système de radiographie d'échantillons 3D MOZART® de KUBTEC®.

Ash Kothari (Guy's Hospital, Royaume-Uni), Tomasz Sachańbiński (Opole Oncology Center, Pologne) et MUDr Jan Beneš (Hôpital de České Budějovice, République tchèque) ont chacun partagé les données de leurs institutions respectives, qui indiquent toutes une tendance cohérente : l'utilisation du système MOZART peut réduire de manière significative la nécessité de procéder à des opérations de réexcision de patientes atteintes d'un cancer du sein. MUDr Jan Beneš a également présenté des données sur la façon dont le système MOZART a permis de préserver davantage de tissus sains dans son établissement, un facteur important pour améliorer l'aspect esthétique postopératoire des patients.

« Grâce à sa technologie d'imagerie par tomosynthèse, le système MOZART nous fournit des informations immédiates et très détaillées en 3D, nous permettant ainsi de prendre des décisions chirurgicales plus précises », a remarqué le Dr Kothari. « La réduction du nombre d'interventions chirurgicales répétées constitue un avantage considérable pour les patients et les systèmes de santé. »

Les données présentées lors du symposium ont renforcé les résultats cliniques obtenus aux États-Unis, où le système MOZART est depuis plusieurs années un outil précieux pour l'évaluation peropératoire des marges. De nombreuses études ont montré que le système permet non seulement de réduire les taux de réexcision, mais aussi d'améliorer l'aspect esthétique du patient et l'efficacité globale de la chirurgie*.

Richard Whelton, responsable marketing chez KUBTEC, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir que ces données proviennent d'Europe, mais ce n'est pas une surprise. Chez KUBTEC, nous pensons que le système MOZART devrait faire partie de la norme de soins pour la gestion des marges. Nous demanderons à d'autres chirurgiens du sein dans le monde de fournir leurs données, afin qu'ensemble nous puissions façonner l'avenir de la chirurgie du sein ».

*Pour plus d'informations sur le système MOZART, notamment des détails sur les études précédentes, veuillez consulter le site www.kubtec.com. Un enregistrement des présentations du symposium sera disponible sur le site web.

À propos de KUBTEC :

KUBTEC est une entreprise familiale de technologie médicale dont le siège se trouve dans le Connecticut, aux États-Unis. Notre passion est de développer des technologies transformatrices qui permettent une chirurgie de précision dans le cadre du cancer du sein, conduisant à une amélioration des résultats pour les patients et de la qualité des soins. Depuis près de 20 ans, nous ouvrons la voie en matière d'imagerie des échantillons dans la salle d'opération, le laboratoire de pathologie et la salle de biopsie. Forts de cet héritage, nous proposons désormais un système innovant de détection par sonde gamma qui s'intègre parfaitement à nos solutions d'imagerie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2194547/MicrosoftTeams_image__10_Logo.jpg