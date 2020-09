Os novos módulos DeepBlue 3.0 da JA Solar recebem várias certificações, produto baseado em wafers de 182 mm x 182 mm prontos para o mercado global

PEQUIM, 25 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar anunciou hoje que seus novos módulos da série DeepBlue 3.0 foram aprovados nos testes de certificação realizados pela TUV SUD de acordo com as normas IEC 61215 e IEC 61730. Essas normas certificam a qualidade em vários atributos do produto, como design, estrutura, materiais, componentes e tecnologias de produção. A certificação comprova a confiabilidade e a segurança da linha de produtos, e sua adequação para lançamento no mercado fotovoltaico (PV market) global. Os módulos DeepBlue 3.0 são construídos com wafers de 182 mm x 182 mm (assim conhecidos como "módulos 182").

O módulo DeepBlue 3.0 é um novo produto que foi lançado pela JA Solar em maio de 2020. A eficiência do módulo é superior a 21,0%, e a potência de saída do tipo 72 células produzidas em massa pode atingir 545W. Como um dos primeiros 182 módulos a receber a certificação TUV, o DeepBlue 3.0 integra as vantagens de múltiplas tecnologias de alta eficiência e baixa degradação, incluindo a nova geração de células PERC de alta eficiência PERCIUM+, e wafers de silício Ga-doped, o que permite ao produto ter grande desempenho em confiabilidade, eficiência de conversão e geração de energia. Isso pode reduzir de forma eficiente o custo nivelado de energia (Levelized Cost Of Energy, LCOE) e aumentar a receita dos clientes. Desenvolvida em configurações de 60 células, 66 células e 72 células etc., a série DeepBlue 3.0 pode ser amplamente utilizada em diferentes ambientes de aplicação. Em agosto, a JA Solar divulgou a produção em massa dos produtos DeepBlue 3.0, com planejamento de grande capacidade de produção. Está previsto que até o final de 2021, a capacidade de produção do módulo 182 DeepBlue 3.0 da JA Solar será superior a 50% da capacidade total da empresa.

Nos últimos anos, a demanda por módulos de alta potência e de alta eficiência tem aumentado em todo mercado fotovoltaico global. Após o lançamento do wafer de 166mm x 166mm no ano passado, wafers de maior dimensão foram lançados este ano e tiveram um grande reputação. Entre eles, o módulo 182 tem nítidas vantagens em sua maturidade tecnológica e compatibilidade de equipamentos com toda a cadeia do setor, um diferencial quando confrontado com outros produtos de grande porte promovidos por fabricantes fotovoltaicos. As vantagens do produto em termos de estabilidade, confiabilidade, alta eficiência, vantagem de custo na parte de fabricação e alta compatibilidade com o sistema foram inteiramente verificadas, podendo reduzir efetivamente o LCOE em 7% a 9% (o número pode variar conforme a localização dos diferentes projetos), e acredita-se que seja a melhor opção para atingir a paridade da grade em 2021.

Por se tratar de um produto de alta qualidade desenvolvido com wafers grandes, o DeepBlue 3.0 também foi certificado com sucesso pela LVD e EMC, o que implica que esta linha de produtos foi aprovada para entrar no mercado fotovoltaico da União Europeia. Este mercado enfrenta grandes barreiras de entrada para produtos fotovoltaicos e, portanto, a série DeepBlue 3.0 oferece aos clientes da UE uma nova opção de produtos de alta qualidade e alta potência.

Jin Baofang, presidente do conselho e CEO da JA Solar disse: "A qualidade dos novos produtos DeepBlue 3.0 da JA Solar é comprovada pela pronta certificação feita por estas instituições líderes em testes. Continuaremos a nos dedicar à pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologia para oferecer produtos de alta qualidade e alta eficiência a nossos clientes globais. Nossa intenção é continuar popularizando tecnologias e produtos fotovoltaicos que contribuirão para o desenvolvimento de toda a indústria."

JA Solar Technology Co., Ltd.

