Nowe rozwiązanie SMART Receive™ firmy FutureDial usprawnia otrzymywanie i realizowanie zadań w serwisach regeneracji telefonów

Konfigurowalny system znacząco poprawia odbiór i kierowanie przepływem pracy w zakresie używanych urządzeń mobilnych, które są regenerowane w wyspecjalizowanych serwisach.

SUNNYVALE, Kalifornia, 25 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- FutureDial Incorporated ogłosił wprowadzenie przełomowego rozwiązania dla firm zajmujących się odnawianiem iPhone'ów i urządzeń z systemem Android. Rozwiązanie SMART Receive™ firmy FutureDial łączy w jednym miejscu zadania odbiorcze dla telefonów komórkowych trafiających do serwisów regeneracji w zakresie inwentaryzacji i przetwarzania urządzeń. Rozwiązanie eliminuje wąskie gardła w procesach odbioru i przekazywania oraz znacząco poprawia efektywność przepływu pracy. SMART Receive™ to kolejny debiut branżowy od FutureDial, uzupełniający rozwiązania firmy w zakresie testowania (SMART Test™) i inspekcji kosmetycznej (Smart Grade™) oraz rozszerzający podstawową ofertę oprogramowania FutureDial: Lean One Touch™, LeanAlytics™ i SMART Mobile Inspector™.

SMART Receive™ łączy w sobie różne zadania związane z odbiorem w ramach jednej stacji logowania kluczowych informacji na temat dostarczanych telefonów i szybko wykonuje kluczowe operacje początkowego przetwarzania, obejmujące takie działania, jak ładowanie baterii i czyszczenie danych. System pozwala wyeliminować czynniki niepewności, dając pracownikom serwisu możliwość efektywnego przygotowania i przekierowania wielu urządzeń każdego dnia do konkretnych zadań na dalszym etapie przetwarzania.

Rewolucja w działaniu łańcucha dostaw dla urządzeń mobilnych

Jako pierwszy system, który kompleksowo łączy w sobie i optymalizuje zadania związane z odbiorem urządzeń w serwisie urządzeń mobilnych, SMART Receive™ uznawany jest za przełomowe rozwiązanie do efektywnej obsługi dużych ilości przychodzących telefonów komórkowych. Steve Manning, dyrektor ds. strategii w firmie FutureDial podkreśla, jak bardzo rewolucyjny dla tej branży jest system SMART Receive™: „Większość serwisów zajmujących się regeneracją urządzeń posiada wiele stacji odbiorczych, które codziennie przyjmują ogromną liczbę przywożonych urządzeń. Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu pojedyncza stacja odbiorcza może wykonać całość pracy przygotowawczej niezbędnej dla każdego przychodzącego telefonu, bez potrzeby wstępnego sortowania. Pozwala to serwisom na logowanie, przygotowanie i przetwarzanie znacznie większej liczby urządzeń w sposób bardziej efektywny i opłacalny niż kiedykolwiek wcześniej".

Konsolidacja zadań odbiorczych zwiększa efektywność przepływu pracy

SMART Receive™ wykorzystuje dynamiczne wskazówki organizacyjne, zwiększając produktywność przy obsłudze różnych modeli urządzeń i zasad biznesowych, co pozwala oszczędzić czas i zmniejszyć liczbę kosztownych błędów i nieefektywnych czynności w zadaniach odbiorczych. „SMART Receive łączy w sobie wszystkie oddzielne zadania odbiorcze w jedną, bardziej efektywną stację i eliminuje domysły, dając personelowi odbiorczemu wskazówki przy realizacji zadań" – mówi Angel Anderson, dyrektor ds. rozwiązań produktowych dla SMART Receive w firmie FutureDial. „System pozwala na konsolidację przepływu pracy w zakresie kolejności działań w toku odbioru i wskazuje personelowi, które działania powinny być realizowane priorytetowo i kiedy. Poprzednio powtarzalne czynności łączone są w bardziej efektywne sekwencje do realizacji przez pracowników, co pozwala oszczędzać czas, energię i pieniądze".

Automatyzacja zamiast ręcznych zadań odbiorczych

Kierownicy zajmujący się regeneracją mogą wstępnie skonfigurować zadania przetwarzania urządzeń i kierowania ich w taki sposób, aby czynności sterowane systemowo nie wymagały dodatkowego szkolenia; dzięki temu rozwiązanie jest łatwiejsze do wdrożenia u nowych pracowników. Dzięki skonsolidowaniu wielu zadań, które wcześniej wykonywane były ręcznie, oprogramowanie do automatyzacji SMART Receive™ pozwala personelowi na bardziej inteligentne przekazywanie urządzeń do dalszych etapów przetwarzania.

FutureDial

Założona w 1999 r. firma FutureDial jest liderem rozwiązań przetwarzania dla łańcucha dostaw urządzeń mobilnych. Łatwa w użyciu, posiadająca certyfikat ADISA, zautomatyzowana platforma SMART Processing Platform™ ogranicza liczbę interwencji operatora oszczędzając czas i pieniądze firm zajmujących się odkupem urządzeń, operatorów zajmujących się logistyką firm trzecich (3PL), operatorom usług bezprzewodowych i producentom urządzeń (OEM). Dzięki uproszczeniu i automatyzacji procesów, konsolidacji przepływów pracy i wglądowi w działania biznesowe, FutuerDial podnosi efektywność i opłacalność działalności firm. Przejdź na stronę http://www.futuredial.com lub napisz na adres e-mail [email protected]

