Nové riešenie SMART Receive™ od spoločnosti FutureDial zefektívňuje prijímanie a manipuláciu s mobilným telefónom v spracovateľských skladoch

Konfigurovateľný systém výrazne zlepšuje prijímanie a smerovanie pracovného toku už použitých mobilných zariadení, ktoré sa spracovávajú v repasovacích skladoch

SUNNYVALE, Kalifornia, 25. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť FutureDial Incorporated oznámila spustenie prelomového riešenia pre spoločnosti, ktoré repasujú iPhony a zariadenia so systémom Android. Riešenie SMART Receive™ od spoločnosti FutureDial zjednocuje úlohy prijímania pre mobilné telefóny prichádzajúce do repasovacích skladov na zaznamenávanie zásob a repasovanie zariadení. Riešenie odstraňuje úskalia v procesoch prijímania a smerovania a výrazne zlepšuje efektívnosť pracovného postupu. SMART Receive™ je ďalšou novinkou odvetvia od spoločnosti FutureDial, ktorá dopĺňa jej ďalšie riešenia automatizácie v oblasti testovania (SMART Test™) a kozmetickej kontroly (SMART Grade™) a pridáva hodnotu k hlavnému softvérovému portfóliu spoločnosti FutureDial: Lean One Touch™, LeanAlytics™ a SMART Mobile Inspector™.

SMART Receive™ integruje rôzne úlohy prijímania do jednej stanice na zaznamenávanie základných informácií z prichádzajúcich telefónov a na začiatku prevádzkovej linky rýchlo vykonáva dôležité spracovanie, ako je nabíjanie batérií a vymazanie údajov. Systém odstraňuje množstvo dohadov, čím umožňuje pracovníkom v sklade každý deň efektívne pripravovať a smerovať množstvo zariadení na ďalšie plánované úlohy v prevádzkovej linke.

Faktory pre operácie mobilného dodávateľského reťazca

SMART Receive™ je prvým systémom, ktorý komplexne konsoliduje a zefektívňuje prijímacie úlohy v operáciách skladov pre mobilné zariadenia, a je uznávaný ako prelomové riešenie pre efektívne spracovanie veľkých objemov prichádzajúcich mobilných telefónov. Steve Manning, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti FutureDial, zdôraznil, že SMART Receive™ je faktorom, ktorý mení toto odvetvie: „Väčšina skladov na repasovanie zariadení má viacero prijímacích staníc, ktoré dokážu zvládnuť obrovské množstvo zariadení prichádzajúcich každý deň na nakladacie rampy. Vďaka nášmu novému riešeniu dokáže jediná prijímacia stanica zvládnuť všetky prípravné práce potrebné pre každý telefón, ktorý príde, bez nutnosti predbežného triedenia. To umožňuje skladom zaznamenávať, pripravovať a spracovávať oveľa viac zariadení efektívnejšie a ziskovejšie než kedykoľvek predtým."

Konsoliduje úlohy prijímania pre efektívnejšie pracovné toky

SMART Receive™ využíva dynamické vedenie pracovného toku na zvýšenie produktivity počas manipulácie s mnohými rôznymi modelmi zariadení a podnikovými pravidlami, čím šetrí čas a znižuje nákladné chyby alebo neefektívnosť v úlohách prijímania. „SMART Receive spája všetky samostatné úlohy prijímania do jedinej, efektívnejšej stanice, odstraňuje dohady a vedie prijímajúcich pracovníkov pri plnení úloh," uviedol Angel Anderson, manažér produktových riešení pre SMART Receive spoločnosti FutureDial. „Systém pomáha konsolidovať pracovný tok podľa poradia operácií pri prijímaní a usmerňuje pracovníkov, ktoré úlohy majú uprednostniť a kedy ich majú vykonávať. Predtým opakujúce sa úlohy sú pre zamestnancov, ktorí ich vykonávajú, zhrnuté do efektívnejšieho poradia, čo šetrí čas, úsilie a peniaze."

Automatizácia nahrádza úlohy manuálneho prijímania

Manažéri pre repasovanie dokážu predkonfigurovať spracovanie a smerovanie zariadení tak, aby činnosti zamerané na systém nevyžadovali dodatočné školenie. Toto riešenie uľahčuje prevádzku dokonca aj pre nových pracovníkov. S mnohými predtým manuálnymi úlohami, ktoré sú teraz spojené s automatizačným softvérom SMART Receive™, môžu zamestnanci inteligentne presúvať viac zariadení po linke na spracovanie.

O spoločnosti FutureDial

FutureDial, založená v roku 1999, je lídrom v oblasti riešení spracovania pre dodávateľský reťazec mobilných zariadení. Ľahko použiteľná automatizovaná platforma SMART Processing Platform™, s certifikáciou ADISA, znižuje počet zásahov operátora, šetrí čas a peniaze pre spoločnosti zaoberajúce sa spätným odkupovaním zariadení, logistikou tretích strán (3PL), pre bezdrôtových operátorov a výrobcov zariadení (OEM). Zjednodušením a automatizáciou procesov, zjednotením pracovných tokov a poskytovaním prehľadu o obchodných operáciách robí spoločnosť FutureDial podniky efektívnejšími a ziskovejšími. Navštívte stránky http://www.futuredial.com alebo pošlite e-mail na [email protected]

