NPCI Internacional celebra parceria estratégica com Al Etihad Payments para desenvolver um Esquema de Cartões Domésticos dos Emirados Árabes Unidos

MUMBAI, Índia, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- Na presença de Sua Alteza Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, a Al Etihad Payments (AEP), uma subsidiária integral do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), e a NPCI International Payments Limited (NIPL) anunciaram uma parceria estratégica para promover o desenvolvimento do primeiro Esquema de Cartões Domésticos (ECD) nacional dos Emirados Árabes Unidos.

O acordo foi fechado entre Saif Humaid Al Dhaheri, governador-assistente de Estratégia, Infraestrutura Financeira e Transformação Digital do CBUAE e presidente da AEP, e Dilip Asbe, diretor administrativo e CEO da NPCI, representando a NPCI International Payments Limited.

Como parte de seu programa de Transformação da Infraestrutura Financeira (TIF) lançado em 2023, o lançamento do CBUAE, a Al Etihad Payments, visa à implementação de uma infraestrutura revolucionária e interoperável, permitindo que instituições financeiras licenciadas e provedores de serviços de pagamento melhorem a experiência do cliente ainda mais com soluções avançadas de pagamento.

Com lançamento para o começo de 2024, o objetivo do ECD será facilitar o crescimento do comércio eletrônico e das transações digitais nos Emirados Árabes Unidos, reforçar a inclusão financeira, apoiar a digitalização do país, aumentar as opções de pagamento, reduzir o custo de pagamentos, e melhorar a competitividade e a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder global em pagamentos digitais.

A NIPL foi contratada para essa iniciativa após um processo seletivo abrangente que avaliou a capacidade de sua solução atender às necessidades dos consumidores e comerciantes, além de construir uma infraestrutura financeira integrada. A NIPL irá operar o ECD e oferecer suporte a monitoramento de fraudes e análise de dados.

Ao comentar sobre o acordo, Sua Excelência Khaled Mohamed Balama, governador do CBUAE, disse: "O programa TIF, além da assinatura desse acordo, destaca o compromisso do CBUAE de acelerar a transformação digital do setor financeiro e reforçar os pagamentos digitais segundo as ambições da liderança dos Emirados Árabes Unidos. O desenvolvimento do ECD é uma iniciativa de ajuste integral e uma conquista no espaço de pagamentos que busca apoiar o crescimento das transações digitais e do comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que garante a continuidade dos negócios".

Saif Al Dhaheri, governador-assistente de Estratégia, Infraestrutura Financeira e Transformação Digital do CBUAE e presidente da AEP, disse: "O estabelecimento de um Esquema de Cartões Domésticos para os Emirados Árabes Unidos é um passo importante para alcançar a ambiciosa estratégia de pagamentos digitais do país, facilitando a transformação do setor financeiro dos Emirados Árabes Unidos, promovendo maior inclusão financeira e fortalecendo a resiliência econômica do país. Nós temos o prazer de colaborar ainda mais com nossos parceiros na Índia, e estamos confiantes na escolha dos parceiros ideais para realizar esse empreendimento. Nós também queremos estabelecer um fundo de inovação que dará suporte aos sistemas de pagamento da Índia e dos Emirados Árabes Unidos, impulsionando o setor de P&D e promovendo os recursos dos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos para garantir sua gestão eficaz do ECD".

Ritesh Shukla, CEO da NPCI International Payments Limited (NIPL), disse: "Temos o prazer de anunciar nossa colaboração com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e a Al Etihad Payments. Juntos, nós trabalharemos na construção, implementação e operação do Esquema de Cartões Domésticos dos Emirados Árabes Unidos. Essa parceria está perfeitamente alinhada com a missão global da NIPL de oferecer nosso conhecimento e experiência para ajudar outros países a estabelecer seus próprios serviços de pagamento econômicos e seguros. Nossa solução ECD baseia-se nos princípios de soberania, velocidade de lançamento no mercado, inovação, digitalização e independência estratégica. Nós realmente acreditamos que nosso histórico de sucesso, principalmente em um mercado dinâmico como a Índia, nos posiciona como os parceiros ideais para esse empreendimento promissor".

Jan Pilbauer, CEO da AEP, disse: "É com grande orgulho que nós, da AEP, apoiamos o lançamento da iniciativa ECD dos Emirados Árabes Unidos sob a orientação do CBUAE e de seus objetivos estratégicos em colaboração com a NIPL. Através da implementação das melhores tecnologias da categoria, nós permitimos que as instituições financeiras licenciadas dos Emirados Árabes Unidos ofereçam uma infraestrutura de pagamento mais robusta a consumidores, comerciantes e todas as outras partes interessadas do sistema financeiro, sustentada pelo compromisso de facilitar as ambições digitais dos Emirados Árabes Unidos".

