NPCI International conclut un partenariat stratégique avec Al Etihad Payments pour développer le système de cartes domestiques des Émirats arabes unis

BOMBAY, Inde, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- En présence de Son Altesse Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, Al Etihad Payments (AEP), une filiale en propriété exclusive de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), et NPCI International Payments Limited (NIPL) , ont annoncé un partenariat stratégique visant à faire progresser le développement du premier système national de cartes domestiques (DCS) des Émirats arabes unis.

L'accord a été établie entre Saif Humaid Al Dhaheri, gouverneur adjoint, stratégie, infrastructure financière et transformation numérique à la CBUAE et président de l'AEP, et Dilip Asbe, PDG de NPCI, représentant NPCI International Payments Limited.

Dans le cadre de son programme de transformation de l'infrastructure financière (FIT) introduit en 2023, le lancement d'Al Etihad Payments par la CBUAE vise à mettre en œuvre une infrastructure de paiement innovante, interopérable et habilitante permettant aux institutions financières agréées et aux prestataires de services de paiement d'améliorer encore l'expérience client grâce à des solutions de paiement avancées.

Prévu pour un lancement début 2024, le DCS visera à faciliter la croissance du commerce électronique et des transactions numériques aux EAU, à soutenir l'inclusion financière, à appuyer le programme de numérisation de la nation, à augmenter les options de paiement alternatives, à réduire le coût des paiements et à renforcer la compétitivité des EAU et leur position en tant que leader mondial en matière de paiements numériques.

NIPL a été chargé de cette initiative à l'issue d'un processus de sélection complet qui a permis d'évaluer la capacité de sa solution à répondre aux besoins des consommateurs et des commerçants, ainsi que sa capacité à mettre en place une infrastructure financière intégrée. NIPL exploitera le DCS et fournira un soutien en matière de surveillance de la fraude et d'analyse des données.

Son Excellence Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la CBUAE, a déclaré à propos de l'accord : « Le programme FIT, ainsi que la signature de cet accord, soulignent l'engagement de la CBUAE à accélérer la transformation numérique du secteur financier et à soutenir les paiements numériques, conformément aux ambitions des dirigeants des Émirats arabes unis. Le développement du DCS est une initiative intégrale de la FIT et une réalisation dans le domaine des paiements qui vise à soutenir la croissance des transactions numériques et du commerce électronique tout en garantissant la continuité des activités. »

Saif Al Dhaheri, gouverneur adjoint, stratégie, infrastructure financière et transformation numérique à la CBUAE et président d'AEP, a ajouté : « La mise en place d'un système de cartes domestiques pour les EAU est une étape capitale dans la réalisation de l'ambitieuse stratégie de paiements numériques de la nation, qui facilite la transformation du secteur financier des EAU, favorise une plus grande inclusion financière et renforce la résilience économique du pays. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec nos homologues indiens et sommes convaincus d'avoir choisi les partenaires idéaux pour mener à bien cette entreprise. Nous sommes également impatients de créer un fonds d'innovation qui soutiendra les systèmes de paiement de l'Inde et des EAU, encouragera la recherche et le développement et renforcera les capacités des citoyens des EAU afin qu'ils puissent gérer efficacement le DCS. »

Ritesh Shukla, PDG de NPCI International Payments Limited (NIPL), a commenté : « Nous sommes heureux d'annoncer notre collaboration avec la Banque centrale des Émirats arabes unis et Al Etihad Payments. Ensemble, nous travaillerons à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation du système national de cartes domestiques des EAU. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la mission globale de NIPL qui consiste à mettre ses connaissances et son expertise au service d'autres pays pour les aider à mettre en place leurs propres services de paiement rentables et sécurisés. Notre solution DCS repose sur les principes de souveraineté, de rapidité de mise sur le marché, d'innovation, de numérisation et d'indépendance stratégique. Nous sommes convaincus que nos succès passés, en particulier sur un marché dynamique comme celui de l'Inde, font de nous les partenaires idéaux pour cette entreprise prometteuse. »

Jan Pilbauer, PDG d'AEP, a déclaré : « C'est avec beaucoup de fierté qu'AEP soutient le lancement de l'initiative DCS des Émirats arabes unis sous l'égide de la CBUAE et de ses objectifs stratégiques, et en collaboration avec NIPL. Grâce à la mise en œuvre des meilleures technologies, nous permettons aux institutions financières agréées des EAU de proposer aux consommateurs, aux commerçants et à toutes les autres parties prenantes du système financier une infrastructure de paiement plus robuste, étayée par un engagement à faciliter les ambitions numériques des EAU. »

