nShift Checkout bidrar til at butikkene og kundene kan gjøre bærekraftige valg gjennom Positive Impact Delivery

Samarbeidet med allcolibri gjør det enkelt for nettbutikker å gjøre leveringene bærekraftige.

LONDON, 16. mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift, den verdensledende aktøren innen programvare for leveringshåndtering og forsendelser, lanserer i dag nye funksjoner i Checkout som bidrar til at butikkene og kundene kan støtte formål de bryr seg om.



Gjennom funksjonen Positive Impact Delivery kan nettbutikkene sette opp leveringsalternativer som utløser pengegaver til et godt formål, noe som støtter opp om bedriftens samfunnsansvar. Butikkene kan velge om dette skal gjelde for enkelte av leveringsalternativene eller alle.

Positive Impact Delivery omfatter en rekke gode formål over hele verden. Man kan for eksempel bidra til tilbakeføring av dyrs leveområder, fjerning av søppel fra havet eller tilgang til god ernæring og utdanning. I hvert tilfelle kan kundene se hvilken påvirkning de er med på å bidra til. Samtidig kan butikkene følge med på og rapportere om sin samlede påvirkning.

Den nye funksjonen er et resultat av et samarbeid mellom nShift og allcolibri, en plattform for positiv påvirkning der tusenvis av små pengegaver samles og gir stor miljømessig og sosial påvirkning.

Merking i nShift Checkout gjør det mulig å visuelt hjelpe kundene å gjøre bærekraftige valg. Med denne funksjonen blir leveringsmåtene merket med viktige egenskaper i bestillingsprosessen – for eksempel et grønt blad for bærekraft. Fordi menneskehjernen behandler bilder mye raskere enn tekst, bidrar merkingen til at kundene raskt kan finne de mest bærekraftige leveringsalternativene. Når man gjør prosessen sømløs og reduserer tiden kunden har til å ombestemme seg i den siste delen av bestillingsprosessen, bidrar merking til at en større andel gjennomfører kjøpet.

Kundene velger i økende grad nettbutikker og andre butikker med en tydelig bærekraftsprofil. Undersøkelser fra World Economic Forum viser at 70 prosent av kundene foretrekker å handle fra merker med verdier som stemmer med deres egne.

Sean Sherwin-Smith, produktdirektør for etterkjøp i nShift, sier: «Kundene liker at netthandel er raskt og enkelt, men de er også opptatt av å handle fra merker med tydelige verdier. Gjennom det nye samarbeidet vårt med allcolibri kan kundene oppnå begge deler. Vi hjelper kundene til å komme sammen i et merkevarefellesskap og gjøre jorda litt bedre, samtidig som leveringene blir like knirkefrie som før.»

Thomas Devilder, som er en av grunnleggerne av allcolibri, legger til: «Alle ønsker å gjøre noe godt her på jorda, men når det kommer til stykket, blir tid, penger eller tillit begrensende faktorer. Samarbeidet med nShift viser hvordan butikkene kan gjøre leveringsopplevelsen bærekraftig og gjøre kundene til en positiv kraft for endring. Dette vil kunne føre til millioner av konkrete positive handlinger for planeten.»

nShift Checkout er en del av nShifts markedsledende programpakke for leveringshåndtering, som styrker kundelojaliteten, reduserer utgiftene og øker inntektene. I tillegg til Checkout omfatter programpakken følgende:

Ship – bedriftsrettet programvare for leveringshåndtering som tar seg av komplekse etikettutskrifter og utfordringer med transportbestilling.

– bedriftsrettet programvare for leveringshåndtering som tar seg av komplekse etikettutskrifter og utfordringer med transportbestilling. Track – en nyskapende kundeopplevelse som bidrar til å bygge lojalitet hos kundene.

– en nyskapende kundeopplevelse som bidrar til å bygge lojalitet hos kundene. Returns – en kundevennlig returløsning som bidrar til å konvertere 30 prosent av returene til bytter, ved at prosessen blir enklere for kundene.

nShifts programpakke gir tilgang til verdens største transportørbibliotek og mer enn 450 integrasjoner med ledende plattformer for netthandel, handlekurvsystemer, ressursplanleggingssystemer, lagerstyringssystemer og betalingsplattformer.

Les mer .

Om nShift

nShift er verdens ledende leverandør av skybaserte leveringsløsninger som muliggjør friksjonsfri forsendelse og retur av nesten en milliard forsendelser i 190 land årlig. nShifts programvare brukes globalt av e-handel, detaljhandel, produksjon og 3PL-avsendere. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift