nShift tar i bruk Svanemerket for e-handelsleveranser

LONDON, 28. juni 2023 /PRNewswire/ -- nShift, verdensledende innen leveringsstyringsprogramvare, kunngjør i dag at de vil inkludere Svanemerket for e-handelstransporter i sine produkter.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket – et uavhengig og tredjepartssertifisert miljømerke som ser på alle relevante miljøparametere i et produkts livssyklus. De nordiske landene blir ofte omtalt som ledende på bærekraft, noe som gjenspeiles i deres posisjon i Europe Sustainable Development Report 2021 [1]. (Finland på 1. plass, Sverige på 2. plass, Danmark på 3. plass og Norge på 5. plass).

Ifølge en ny undersøkelse kjenner 95% av de nordiske forbrukerne til Svanemerket, og 64% av de nordiske forbrukerne som kjenner til det, ser etter Svanemerket når de velger produkter [2]. Som et resultat av implementeringen vil nShift tydelig fremheve svanemerkede transporttjenester i Checkout, Ship and Track.

E-handelslogistikktjenester som er merket med Svanemerket, blir enkelt søkbare i nShifts omfattende transportørbibliotek, slik at kundene raskt kan finne sertifiserte leveringsalternativer som er et bedre valg for klimaet og miljøet. Ifølge miljømerket Svanen håper man at de første svanemerkede e-handelstransportene skal sertifiseres i tredje kvartal 2023, og deretter vil merket være søkbart.

Sean Sherwin-Smith, produktdirektør for etterkjøp hos nShift: "Bærekraft er nå en viktig forskjell for detaljhandelen. Når det gjelder hvordan og hvor forbrukerne handler, forventer de å kunne gjøre et valg som er bedre for miljøet, og hvis de ikke får det, velger de kanskje å handle et annet sted. Vi samarbeider med Svanemerket for å gjøre det enklere for detaljhandelen å bygge inn miljøvennlige alternativer i leveringsstrategiene sine."

Per Sandell, Head of Business Area Finance and Logistics i Svanemerket, sier: "Å kunne velge mer bærekraftige leveringsalternativer er viktig for mange forbrukere. Men forbrukerne blir forvirret av ulike grønne påstander og budskap i kassen. Derfor er Svanemerket, som Nordens offisielle miljømerke, en kjærkommen veiviser for forbrukerne. Med Svanemerket i kassen forenkles kompleksiteten ved valg av leveranse. Forbrukerne kan dermed bidra til den nødvendige grønne omstillingen av transportsektoren."

nShift gjør det mulig for forhandlere og nettbutikker å tilby enestående leveringsopplevelser, fra kasse til retur:

Checkout - en løsning som kan integreres fullt ut med nettbutikker for å legge til rette for en rekke leveringsalternativer, samtidig som den bidrar til høyere konverteringsrater.

- en løsning som kan integreres fullt ut med nettbutikker for å legge til rette for en rekke leveringsalternativer, samtidig som den bidrar til høyere konverteringsrater. Ship - programvare for leveringsadministrasjon i bedriftsklassen som løser komplekse utfordringer knyttet til utskrift av etiketter og bestilling av transportører, og som er koblet til mer enn tusen transportører.

- programvare for leveringsadministrasjon i bedriftsklassen som løser komplekse utfordringer knyttet til utskrift av etiketter og bestilling av transportører, og som er koblet til mer enn tusen transportører. Track - en banebrytende kundeopplevelse etter kjøpet som bygger merkevarer og kundelojalitet.

- en banebrytende kundeopplevelse etter kjøpet som bygger merkevarer og kundelojalitet. Returns - en forbrukervennlig løsning for omvendt logistikk som bidrar til å konvertere 30 % av returer til bytter ved å gjøre prosessen enklere for kundene.

Svanemerket e-handelslogistikk:

Reduserer energibruken og klimapåvirkningen i transportnettet.

Stimulerer til fossilfrie hjemleveranser.

Sikre et godt basisnivå på kjøretøypark, som gradvis økes gjennom investeringer i el-, hydrogen- og biogasskjøretøy.

Innebærer gradvis økt bruk av fornybar energi i transportnettet.

Fremme arbeidsavtaler i tråd med tariffavtaler eller lignende.

Gi økonomiske insentiver for redusert luftinnhold i e-handelsemballasje.

Hvem kan få Svanemerket? Nordiske transport- og logistikkselskaper kan søke om å bli lisensinnehavere. Etter en godkjent lisensieringsprosess kan de tilby svanemerkede e-handelstransporter til e-handelsbedrifter, og gi forbrukerne mulighet til å velge et svanemerket leveringsalternativ i nettbutikken.

Om nShift

nShift er verdens ledende leverandør av skybaserte leveringsløsninger som muliggjør friksjonsfri forsendelse og retur av nesten en milliard forsendelser i 190 land årlig. nShifts programvare brukes globalt av e-handel, detaljhandel, produksjon og 3PL-avsendere. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

