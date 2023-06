nShift vil bruge Svanemærket til e-handelstransport

95% af de nordiske forbrugere kender Svanemærket, og 64% af de forbrugere, der kender det, ser efter Svanemærket, når de vælger produkter.

LONDON, 28. juni 2023 /PRNewswire/ -- nShift den globale leder inden for software til delivery management, meddeler i dag, at den vil inkludere Svanemærket til e-handelstransport i sine softwareprodukter Checkout, Ship and Track.

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke – et uafhængigt og tredjepartscertificeret miljømærke, som ser på alle relevante miljøparametre i et produkts livscyklus. De nordiske lande fremhæves ofte som førende inden for bæredygtighed, hvilket fremgår af deres placering i Europe Sustainable Development Report 2021 [1]. (Finland 1., Sverige 2., Danmark 3. og Norge 5.).

Ifølge en nylig undersøgelse kender 95% af de nordiske forbrugere Svanemærket, og 64% af de nordiske forbrugere, der kender det, ser efter Svanemærket, når de vælger produkter [2]. Som et resultat af implementeringen vil nShift tydeligt fremhæve svanemærkede transporttjenester i sine softwareprodukter Checkout, Ship and Track.

Transporttjenester, der er mærket med Svanemærket, vil være let søgbare i nShifts omfattende transportørbibliotek, så kunderne hurtigt kan finde certificerede leveringsmuligheder, der er et bedre valg for klima og miljø.

Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-purchase i nShift: "Bæredygtige tiltag er nu en reel måde at differentiere sig på for detailhandlere. Når det kommer til, hvordan og hvor forbrugerne handler, forventer de at kunne træffe et valg, der er bedre for miljøet, og hvis de ikke kan få det, vælger de måske at handle et andet sted. Vi samarbejder med Svanemærket for at gøre det lettere for detailhandlen at indarbejde miljøansvarlige løsninger for deres e-handelsleveringer."

Per Sandell, Head of Business Area Finance and Logistics hos Svanemærket, siger: "Det er vigtigt for mange forbrugere at kunne vælge mere miljøvenlige leveringsmuligheder. Men forbrugerne er forvirrede over de forskellige grønne påstande og budskaber, når de kommer til levering og betaling i webshoppen. Derfor er Svanemærket, som er det officielle nordiske miljømærke, en kærkommen guide til forbrugerne. Med Svanemærket i webshoppens checkout forenkles det komplicerede valg af levering. Forbrugerne kan dermed bidrage til den nødvendige grønne omstilling af transportsektoren."

nShift giver detailhandlere og webshops mulighed for at tilbyde enestående end-to-end leveringsoplevelser, fra checkout til returnering:

Checkout - en løsning, der integreres fuldt ud med webshops for at give dem nem adgang til en række leveringsmuligheder, samtidig med at den kan facilitere højere konverteringsrater.

- en løsning, der integreres fuldt ud med webshops for at give dem nem adgang til en række leveringsmuligheder, samtidig med at den kan facilitere højere konverteringsrater. Ship - software til delivery management for store virksomheder, som løser komplekse udfordringer med print af labels og booking af transportører, og som har forbindelse til mere end tusind transportører.

- software til delivery management for store virksomheder, som løser komplekse udfordringer med print af labels og booking af transportører, og som har forbindelse til mere end tusind transportører. Track - en banebrydende kundeoplevelse efter online betaling, der opbygger brands og kundeloyalitet.

- en banebrydende kundeoplevelse efter online betaling, der opbygger brands og kundeloyalitet. Returns – en forbrugervenlig returløsning, der hjælper med at konvertere 30% af returneringer til ombytninger ved at gøre processen lettere for kunderne.

Læs mere på nshift.com

Svanemærket e-handelstransport:

Reducerer energiforbruget i e-handelstransportnetværket.

Reducerer klimabelastningen, som skal reduceres yderligere over tid og stimulere fossilfri hjemmelevering.

Sikrer at en vis andel af den eksisterende vognpark kører på el, brint eller biogas – og at andelen øges ved nyindkøb.

Indebærer gradvis øget brug af vedvarende energi i logistiknetværket.

Fremmer ansættelseskontrakter i overensstemmelse med nationale kollektive overenskomster på området.

Giver økonomiske incitamenter til at anvende mere komprimerede e-handelsemballager.

Hvem kan få det nordiske miljømærke Svanemærket? Nordiske transport- og logistikvirksomheder kan ansøge om at blive certificeret. Hvis de kan dokumentere, at de opfylder kravene til produktgruppen, kan de opnå en certificering og dermed tilbyde svanemærket e-handelslevering til webbutikker og dermed til slutforbrugeren.

[1] https://www.sdgindex.org/reports/europe-sustainable-development-report-2021/

[2] Nordic Consumer Survey on assignment from Nordic Ecolabelling (IPSOS 2022)

Om nShift

nShift er en verdensførende virksomhed inden for cloudløsninger til delivery management, som håndterer næsten en milliard forsendelser på tværs af 190 lande. nShifts software anvendes globalt inden for e-handel, detailhandel, produktion og tredjepartslogistik. Virksomheden har hovedkvarter i Oslo og London. nShift har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og Rumænien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift